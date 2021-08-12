Прописали нары: Почему Навальному предъявили обвинение в создании НКО, посягающей на права граждан
Журналист Игорь Мальцев — о новом деле Навального, к чему в итоге привела его политика отрицательного отбора, когда соратники, устав доить народ, уходят прочь вместе с кассой, а шеф мотает срок.
Фото © Агентство "Москва"
Что-то в эфирах маленьких, но гордых оппозиционных радиостанций стало всё реже звучать слово "Навальный". Не захлёбывается в крике "профессор Гарварда": "Навального пытают! Завтра он умрёт в застенках!" Не дождались, вот ведь незадача. Говорить-то не о чем – чувак сдулся. А ещё — если пушить сейчас эту тему, то внимание публики будет привлечено к тому, какое мерзкое болото разлилось вокруг "главного оппозиционера", которого "боится Сам". Настолько боится, что завтракать не может. Консоме с пашотом стынет на рублёвском столе.
Кстати, о мерзком болоте. Выяснилось, что у всех, буквально всех наших оппозиционеров есть или ВНЖ в Европе, или вторые паспорта, и, как только задули ветры перемен, они все моментально оказались в тех странах, которые давно уже считают своей основной родиной. Здесь они были проездом — так, бабла поднять. А так как ни на что, кроме продажи своей предыдущей родины, они не годятся, то заработки происходят именно путём торговли ею навынос и порционно. Сейчас мы соберём под знамёна Навального молодых и пассионарных, они занесут донатов, мы ещё немного покачаем этот автобус и, если что, свалим с кассой.
Конечно, посадка Навального их сильно сбила с толку – они же были уверены, что он может делать в этой стране все, что угодно, и никто ему не указ. Ни один условный срок, ни - (уникальный случай в русской юриспурденции) – второй. Как вы можете посадить? Он же памятник. Русской оппозиционной мысли. И тут – на тебе. Упс.
А ведь, что самое интересное – тут ему еще одно дело корячится – нарушения, которые позволял Король Оппо никуда же не девались – они копились годами, росли вместе с наглостью неприкосновенного лидера. Есть, конечно, связь между тем, как Навальный в принципе относится к людям, и новым обвинением, которое выкатил Следственный комитет: в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК). Кто только ни говорил, что навальнисты своими призывами подставляют людей под УК и не несут никакой ответственности за это – как это обычно случается с провокаторами.
И вот бумеранг вернулся: «СК считает, что фонд (Навального) побуждал граждан к противоправным действиям. В частности, его руководители распространяли в соцсетях призывы к участию в несогласованных митингах в январе». При этом Навальному «было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий и о предусмотренной законом административной ответственности за участие в них».
Очень многих раздражало то свинское отношение к людям, которое вся эта шобла демонстрировала на протестных мероприятиях, которые они сами и провоцировали. Вплоть до знаменитого отказа в помощи тем, кто попал на штрафы. Спесь и полное отсутствие эмпатии у лидера – во многом причина драматических событий. И ближнее окружение реально косплеит лидера, хоть у них и труба пониже.
Отсюда – наглость его приближенных – всех этих Волковых, Певчих, Албуровых – я уже путаюсь в них, они все время прыгают с позиции на позицию и все время врут и про себя, и про окружающую действительность. И тут до них постепенно доходит, что это конец. И разбегаются как тараканы по пивным странам.
Вот удивительное дело – были в СССР диссиденты. Боролись с системой на разных фронтах. И делали они это настолько искренне и честно, что жили они буквально на грани – между тюрьмой и гибелью. И уж точно из них никто не был даже рублевым миллионером, не то, что долларовым. Просто в нищете жили, что уж там. И уж точно не бежали за границу – разве что их высылали насильно. Насильно, Волков. Тебе не понять.
Когда несменяемый лидер отправился на нары, те, кто к этому моменту были его фаворитами, должны были как бы нести древко с полинялым знаменем дальше. На баррикады, где стоит на манер Марианны сама девушка Певчих. Колхозный Делакруа. Но вот проблема – что бы они ни делали – не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила.
Совершенно безрукие уроды, они сливают личные данные хомячков, которых доят, тоннами. Недели не проходит, как очередная база «Умного голосования» не оказывается лежащей на асфальте – подходи – бери. А потому что деньги, которые они могли бы потратить на нормальных айтишников, они куда -то дели. Скорей всего прикарманили. И так у них всё. Зато подставили под ответственность перед российским законодательством буквально каждого, кто им доверил личные данные. Более того – тот же Волков продолжает вешать лапшу на уши и врет, что никто никогда не увидит, кто заплатил конторе, которая как ни крути признана судом экстремистской.
А это совсем другая ситуация, нежели в те годы, когда Навальный был в расцвете сил и на невероятных понтах. Тогда это было финансирование оппозиционного политика, которых у нас как грязи, а тут чистая уголовка. И все это выглядит не как борьба с режимом, а как крысятничание из-за кордона. А как же политика?
А вот, как выяснилось, никто из политиков никакого спектра, так и не захотел ни работать с Алексеем, ни наследовать его дело. Тупо ни-че-го. Думаете, боятся повторить Дао Вождя? Ничего подобного. Когда он пытался прильнуть к какому-нибудь движу – типа «Яблока», например, все заканчивалось тем, что его оттуда с позором выгоняли. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как действовать в рамках своего бренда.
Но и там все его самые поганые черты вылезли наружу. Например, презрение к людям и чудовищная ревность и зависть к ярким личностям. Так бывает с унылыми персонажами. Парень так старательно вытаптывал вокруг себя поляну, что любой человек с чувством собственного достоинства просто в ужасе выпрыгивал из этого круга. Этот отрицательный отбор привел к тому, что бороться дальше просто некому.
Вся революция сосредоточилась на борьбе за денежные знаки. А это просто позорище. Остались самые скользкие твари, которые готовы терпеть все что угодно, зная, что можно под тюремным одеялом Навального нашарить еще немного денег. Или много. Кто знает?