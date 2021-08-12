Прописали нары: Почему Навальному предъявили обвинение в создании НКО, посягающей на права граждан Журналист Игорь Мальцев — о новом деле Навального, к чему в итоге привела его политика отрицательного отбора, когда соратники, устав доить народ, уходят прочь вместе с кассой, а шеф мотает срок. 12 августа, 09:56 Фото © Агентство "Москва"

Что-то в эфирах маленьких, но гордых оппозиционных радиостанций стало всё реже звучать слово "Навальный". Не захлёбывается в крике "профессор Гарварда": "Навального пытают! Завтра он умрёт в застенках!" Не дождались, вот ведь незадача. Говорить-то не о чем – чувак сдулся. А ещё — если пушить сейчас эту тему, то внимание публики будет привлечено к тому, какое мерзкое болото разлилось вокруг "главного оппозиционера", которого "боится Сам". Настолько боится, что завтракать не может. Консоме с пашотом стынет на рублёвском столе.

Кстати, о мерзком болоте. Выяснилось, что у всех, буквально всех наших оппозиционеров есть или ВНЖ в Европе, или вторые паспорта, и, как только задули ветры перемен, они все моментально оказались в тех странах, которые давно уже считают своей основной родиной. Здесь они были проездом — так, бабла поднять. А так как ни на что, кроме продажи своей предыдущей родины, они не годятся, то заработки происходят именно путём торговли ею навынос и порционно. Сейчас мы соберём под знамёна Навального молодых и пассионарных, они занесут донатов, мы ещё немного покачаем этот автобус и, если что, свалим с кассой.

Конечно, посадка Навального их сильно сбила с толку – они же были уверены, что он может делать в этой стране все, что угодно, и никто ему не указ. Ни один условный срок, ни - (уникальный случай в русской юриспурденции) – второй. Как вы можете посадить? Он же памятник. Русской оппозиционной мысли. И тут – на тебе. Упс.

А ведь, что самое интересное – тут ему еще одно дело корячится – нарушения, которые позволял Король Оппо никуда же не девались – они копились годами, росли вместе с наглостью неприкосновенного лидера. Есть, конечно, связь между тем, как Навальный в принципе относится к людям, и новым обвинением, которое выкатил Следственный комитет: в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК). Кто только ни говорил, что навальнисты своими призывами подставляют людей под УК и не несут никакой ответственности за это – как это обычно случается с провокаторами.

И вот бумеранг вернулся: «СК считает, что фонд (Навального) побуждал граждан к противоправным действиям. В частности, его руководители распространяли в соцсетях призывы к участию в несогласованных митингах в январе». При этом Навальному «было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий и о предусмотренной законом административной ответственности за участие в них».

Очень многих раздражало то свинское отношение к людям, которое вся эта шобла демонстрировала на протестных мероприятиях, которые они сами и провоцировали. Вплоть до знаменитого отказа в помощи тем, кто попал на штрафы. Спесь и полное отсутствие эмпатии у лидера – во многом причина драматических событий. И ближнее окружение реально косплеит лидера, хоть у них и труба пониже.

Отсюда – наглость его приближенных – всех этих Волковых, Певчих, Албуровых – я уже путаюсь в них, они все время прыгают с позиции на позицию и все время врут и про себя, и про окружающую действительность. И тут до них постепенно доходит, что это конец. И разбегаются как тараканы по пивным странам.

Вот удивительное дело – были в СССР диссиденты. Боролись с системой на разных фронтах. И делали они это настолько искренне и честно, что жили они буквально на грани – между тюрьмой и гибелью. И уж точно из них никто не был даже рублевым миллионером, не то, что долларовым. Просто в нищете жили, что уж там. И уж точно не бежали за границу – разве что их высылали насильно. Насильно, Волков. Тебе не понять.

Когда несменяемый лидер отправился на нары, те, кто к этому моменту были его фаворитами, должны были как бы нести древко с полинялым знаменем дальше. На баррикады, где стоит на манер Марианны сама девушка Певчих. Колхозный Делакруа. Но вот проблема – что бы они ни делали – не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила.

Совершенно безрукие уроды, они сливают личные данные хомячков, которых доят, тоннами. Недели не проходит, как очередная база «Умного голосования» не оказывается лежащей на асфальте – подходи – бери. А потому что деньги, которые они могли бы потратить на нормальных айтишников, они куда -то дели. Скорей всего прикарманили. И так у них всё. Зато подставили под ответственность перед российским законодательством буквально каждого, кто им доверил личные данные. Более того – тот же Волков продолжает вешать лапшу на уши и врет, что никто никогда не увидит, кто заплатил конторе, которая как ни крути признана судом экстремистской.

А это совсем другая ситуация, нежели в те годы, когда Навальный был в расцвете сил и на невероятных понтах. Тогда это было финансирование оппозиционного политика, которых у нас как грязи, а тут чистая уголовка. И все это выглядит не как борьба с режимом, а как крысятничание из-за кордона. А как же политика?

А вот, как выяснилось, никто из политиков никакого спектра, так и не захотел ни работать с Алексеем, ни наследовать его дело. Тупо ни-че-го. Думаете, боятся повторить Дао Вождя? Ничего подобного. Когда он пытался прильнуть к какому-нибудь движу – типа «Яблока», например, все заканчивалось тем, что его оттуда с позором выгоняли. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как действовать в рамках своего бренда.

Но и там все его самые поганые черты вылезли наружу. Например, презрение к людям и чудовищная ревность и зависть к ярким личностям. Так бывает с унылыми персонажами. Парень так старательно вытаптывал вокруг себя поляну, что любой человек с чувством собственного достоинства просто в ужасе выпрыгивал из этого круга. Этот отрицательный отбор привел к тому, что бороться дальше просто некому.

Вся революция сосредоточилась на борьбе за денежные знаки. А это просто позорище. Остались самые скользкие твари, которые готовы терпеть все что угодно, зная, что можно под тюремным одеялом Навального нашарить еще немного денег. Или много. Кто знает?

Авторы Игорь Мальцев