"Сумма гонорара бес­прецедентная": Промоутер Арутюнян и блогер Тарасов — о бое с Александром Емельяненко Боец ММА Александр Емельяненко подписал контракт на поединок с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоится в сентябре. АЕ не выступал уже целый год, а вот его оппонент просто нарасхват. 14 августа, 21:40 Фото © ТАСС \ Шарифулин Валерий, vk.com\Артём Тарасов

Ещё 12 июня звезда ММА Александр Емельяненко заявил в "Инстаграме", что в ближайшее время намерен провести бои против блогера Артёма Тарасова, рэпера Джигана и бойца Владимира Минеева.

"Слышал, что блогер Артём Тарасов хочет со мной подраться. Ну что мне делать? Детей придётся тоже бить, ставить на место. Следующий бой у меня будет с Джиганом. Настучу ему в кукуху. Отёкшему, заплывшему, здоровому Джигану. Пусть лучше песни поёт, а не на ринг лезет. Он думает, что это так легко и просто", — высказался в своём стиле Емельяненко.

И вот планы Александра начали воплощаться в жизнь. Промоушен "Наше дело" сделал предложение ему и Тарасову, на которое оба ответили согласием. Бой состоится в сентябре в Москве.

Фото © instagram / alexemelyanenko

Основатель промоушена Артур Арутюнян рассказал Лайфу подробнее о предстоящем поединке.

"История такова: находясь на сборах в подмосковном Чехове, Александр Емельяненко записал видео, где упомянул Джигана, Та­расова и других бойцов, с которыми​ он хочет подраться. Мы этот пост увидели, собрались, посовещались и приняли решение, что нужно делать Александру предложение. Оно было сделано, переговоры шли около трёх недель, и совсем недавно мы пришли к согласию двух сторон.​ Сумма гонорара для нашего промоушена беспрецедентная, мы тратим очень много денег, но считаем, что этот бой заслуживает того, чтобы зритель его увидел. Десять миллионов рублей мы отдаём Александру Емельяненко, это его заслуженный гонорар, и пять миллионов рублей — Артёму Тарасову", — сказал Арутюнян.

Также он объяснил, почему поединок состоится по правилам кулачных боёв.

"Александр весит намного больше, чем Артём, а мы хотим, чтобы бой получился максимально равным, поэтому было решено, что поединок состоится по правилам кулачных боёв в перчатках ММА. Конечно, это будет сложно, но мы думаем, что если бой пройдёт в стойке, то у Артёма есть шансы создать​ конкуренцию​ такому бойцу, как Емельяненко. Также в сентябре у Тарасова планируется бой с регбистом. Мы планируем провести поединок с АЕ в первой половине сентября.​ Итого у Тарасова будет два боя за месяц", — заключил собеседник.

Сам Тарасов признался в разговоре с Лайфом, что Емельяненко для него легенда.

Фото © instagram / artemtarasov_mma

"Я абсолютно нормально отношусь к тому, что мы с Александром в разных весовых категориях. Могу сказать, что контракт на бой лично я ещё не подписал, мне его вот только должны прислать. Контракт мне также сейчас присылает регбист.​ И я уже с позиции силы выбираю. Все желают подраться со мной: Дацик хочет бой по правилам бокса, Александр хочет подраться со мной, чтобы прийти в форму, регб­ист хочет, чтобы я выступил на турнире Top-Dog.

Подготовка идёт нормально. Спарринг-партнёра пока нет, потому что до последнего момента была неизвестна дата боя с АЕ. Поэтому жду точной даты и начинаю готовиться, буду драться с легендой. Как бы это ни звучало, легенде сейчас этот бой нужнее, чем мне​", — сказал Лайфу блогер-боец.

Отметим, что в своём предыдущем поединке, который состоялся в июле прошлого года, Емельяненко нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову на турнире АСА в Сочи. Бой с Тарасовым для Александра можно рассматривать как подготовку к встрече с Джиганом. Именно этого поединка с особым нетерпением ждут фанаты смешанных единоборств.

Артём Тарасов, как и Емельяненко, также уступил в своём последнем бою. Блогер проиграл стронгмену Михаилу Кокляеву единогласным решением судей на турнире "Бойцовского клуба Рен ТВ" в феврале 2021 года.

Теперь ждём дату боя Емельяненко и Тарасова!

Авторы Галина Глазко