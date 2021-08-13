Красноярские короли: Что унаследуют дети умершего депутата Госдумы 12 августа скончался депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Пётр Пимашков. Чем он знаменит и куда пристроил своих наследников — в расследовании Лайфа. 12 августа, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Денис Кожевников

Патриарх красноярской политики

На 74-м году жизни умер депутат Государственной думы РФ VII созыва от Красноярского края, экс-мэр Красноярска Пётр Пимашков. Причины его смерти пока не обнародованы. По первичным данным, криминального следа нет. Близкие к нему люди говорят, что он серьёзно болел.

Пётр Пимашков. Фото © Instagram / petr_pimashkov

Впервые Пимашков возглавил краевую столицу в 1996 году. И с тех пор переизбирался градоначальником трижды, причём каждый раз с огромным отрывом от соперников. В 2011-м он стал законотворцем Госдумы.

Будучи мэром Красноярска, Пётр Пимашков заслужил шутливое прозвище Фонтаныч из-за своей страсти к строительству фонтанов. Ещё он знаменит тем, что при нём начали озеленять улицы экзотическими деревьями — пальмами, туями и каштанами. Также благодаря ему в городе появились трудовые отряды, детский дом "Самоцветы", зоопарк "Роев ручей" и оздоровительный центр "Татышев-парк". Именно такую очень лестную информацию о покойном выдают и "Яндекс", и "Гугл". Вообще, о Пимашкове написаны десятки восторженных статей. Красноярцы в большинстве своём тоже тепло отзываются о нём.

Именно благодаря Петру Пимашкову в Красноярске построили многочисленные фонтаны. Фото © ТАСС / Эдуарда Котлякова

Пётр Пимашков родился в деревне Бовки Могилёвской области (Белоруссия). Получил два высших образования: в 70-х окончил Сибирский технологический институт, в 90-х — заочно Красноярскую академию цветных металлов. Трудился слесарем на заводе, дорос до начальника цеха, после чего ушёл в политику. Был секретарём Октябрьского районного комитета ВЛКСМ, инструктором Красноярского краевого комитета КПСС, председателем районного исполкома, затем баллотировался в мэры и победил.

НКО Пимашкова и головная боль фискалов

Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", Пётр Пимашков никогда не занимался бизнесом. Зато на него до сих пор оформлена пара некоммерческих организаций. До своей кончины он являлся соучредителем НКО "Ассоциация брикс финансы", которая существует с 2018 года. Последние девять месяцев там заблокированы счета по причине неуплаты налогов. Чем занималась ассоциация, не очень понятно. Отчётность пустая, сайта нет, но есть заброшенная страница в "Фейсбуке". Судя по ней, в 2019 году в столичном пятизвёздочном отеле "Ритц-Карлтон" эта организация проводила Российско-Китайский культурно-деловой форум, посвящённый 70-летию дипломатических отношений между двумя странами.

Российско-Китайский культурно-деловой форум, который проводила НКО Петра Пимашкова. Фото © facebook / BRICSFINANCE

Также Пётр Пимашков — сооснователь благотворительного фонда "Кадровый потенциал". Данная организация попала в негативный список Федеральной налоговой службы, так как не сдаёт налоговую отчётность уже свыше года. Ещё она вообще ни разу не отчитывалась перед Минюстом, по крайней мере, ни одного её документа на портале ведомства нет. А это серьёзное нарушение закона. Наказание — вплоть до расформирования юрлица.

Ещё три организации, где сооснователем числился Пётр Пимашков, уже ликвидированы налоговиками. Речь идёт об НКО "Фонд возрождения кафедрального Богородице-Рождественского собора", "Общество попечения об образовании" и "Профессорское собрание Красноярского края".

Если судить по декларациям о доходах, депутат Госдумы Пётр Пимашков зарабатывал в среднем около 5–6 млн рублей в год. В его собственности просторная квартира площадью 326,9 кв. м и катер Grizzly 490 DC. Так что же он оставил своим детям? Как выяснил Лайф, наследники Пимашкова давно пристроены.

Дочка и зять

Жена Петра Пимашкова умерла давно, в 2008 году. У него есть двое взрослых детей.

На сайте представительства МИД в Красноярске Валентину Петровну описывали как талантливого руководителя с незаурядными деловыми качествами. © VK.COM

Его дочь Валентина Дьячкова по образованию экономист. В 1996 году окончила Красноярский торгово-экономический институт. Вплоть до недавнего времени она руководила представительством Министерства иностранных дел в Красноярске — помогала губернатору развивать международные связи, устраивала приёмы для дипломатов.

Зятя покойного зовут Вадим Дьячков. В разное время он владел семнадцатью компаниями. На данный момент Дьячков контролирует АО "Профит" — это предприятие сдаёт недвижимость КГАУЗ "Красноярская поликлиника № 5" и Красноярскому управлению Росздравнадзора. Всего было заключено госконтрактов почти на 22 млн рублей в 2014–2020 гг. Также Вадим Дьячков является хозяином сети аптек "Суперфарма" с выручкой 223 млн рублей за прошлый год.

Элитный посёлок "Удачный" в Красноярске, где, возможно, живут дочь и зять покойного депутата. Фото © incom-kras.ru

А ещё Дьячков является учредителем ТСЖ "Енисей" на территории элитного красноярского посёлка "Удачный". Его соседями, судя по отчётности, являются бывшие красноярские чиновники и законотворцы. Например, бывший руководитель по муниципальным заказам в мэрии Владимир Щербенин и бывший краевой депутат Александр Многогрешнов.

Наследник бывшего мэра

Сын покойного Андрей Пимашков абсолютно не публичный человек. Известно, что он учился экономике в престижном МГИМО. Судя по базе данных «СПАРК», Андрей Петрович в разное время являлся совладельцем двадцати бизнесов.

Прямо сейчас ему принадлежит красноярская производственная фирма “Агинское Молоко”. Можно ознакомится с её финансовыми показателями за 2015-2019 гг. Странное дело, весь этот период она работала в убыток - до минус 5,8 млн в год. Сейчас там заблокированы счета из-за неуплаты налогов.

Также в собственности Пимашкова-младшего 26% долей в московской “Международной страховой компании “АйАйСи”. Её уставной капитал равен 180 млн рублей, на сопоставимую сумму она выплачивает каждый год страховые премии.

Раньше Андрей Пимашков владел рядом предприятий, которые регулярно выигрывали гостендеры в Красноярской области. “Агросфера” оказала на 5,3 млн рублей услуг управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю в 2012-2014 гг. ПФК “Система” заключила госконтрактов с Администрацией Красноярска на 59 млн рублей в 2011 году и с коммунальной компанией “КрасТэк” на 81,8 млн рублей в 2015-2017 гг. К слову, упомянутой “КрасТэк” ранее тоже владел Андрей Пимашков. Ещё у него было 20% долей в «Красноярскдоремстрое» - эта строительная фирма заключила в Красноярске госзаказов на 1,8 млрд рублей в 2010-2019 гг.





Любопытный факт, в 2003 году Андрей Пимашков опубликовал диссертацию про стратегическое планирования в бизнесе. Готовил он её на кафедре торгового дела Российской экономической академии имени Плеханова. Научным руководителем выступил профессор Леонид Брагин. В 2000 году отец Андрея, Петр Пимашков, без отрыва от руководства мэрией защитил диссертацию про координацию продовольственного рынка. Совпадение ли, но готовил он её на той же кафедре торгового дела Российской экономической академии имени Плеханова. Научным руководителем выступил всё тот же профессор Леонид Брагин. На таком фоне заставляет задуматься комментарий, который оставил красноярец под новостью о смерти экс-мэра:

- Знаю однокурсницу Петра Пимашкова. Она рассказывала, что делала за него диплом в 90-ых годах, - пишет комментатор. Меж тем, Петр Пимашков имел учёное звание профессора и являлся доктором экономических наук.

Прощание с политиком пройдет 17 августа, с 11:00 до 13:00, в Красноярском Большом концертном зале.

Авторы Егор Пережогин