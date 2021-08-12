Охотники за "молчунами": Вернуть украденную пенсию станет проще Теперь вернуть потерянный из-за пенсионных мошенников инвестиционный доход можно будет без особых нервов. Как это сделать — в реплике Александры Баязитовой. 12 августа, 17:36 Фото © Shutterstock

Граждане со следующего года смогут гарантированно вернуть весь инвестиционный доход с накопительной пенсии, потерянный при незаконном переводе её из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Соответствующий законопроект разработал Минтруд.

Сейчас, если вы меняете место хранения своей заначки на старость чаще чем раз в пять лет, вы теряете всё, что за это время для вас заработал НПФ. Между тем нередки случаи мошеннических переводов: нечистоплотные сотрудники или посредники, подделав подпись, без вашего ведома переводят вашу накопительную пенсию из одного фонда в другой. Соответственно, вся прибыль теряется.

Чтобы вернуть пенсионные накопления обратно, приходится подавать в суд. Он, конечно, восстановит справедливость, но потерянный доход уже никто не возместит. Таким образом в год наши сограждане теряют десятки миллиардов рублей. Так что законопроект выглядит вполне своевременным. Смущает одно: такая схема по переводу клиентов из одного фонда в другой существует уже много лет, однако ни один мошенник, подделавший подпись, так и не сел в тюрьму…

Авторы Александра Баязитова