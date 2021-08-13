Кредиты готовятся подорожать: Какое оправдание банки предъявят на этот раз — в реплике Александры Баязитовой Банкам запретят выдавать кредиты без СНИЛС и ИНН. 13 августа, 16:35 Фото © ТАСС / Артём Геодакян

СНИЛС и ИНН должны быть признаны обязательными документами при получении кредита, профильные ведомства уже рассматривают это предложение. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв.

Как говорят разработчики законопроекта, это необходимо из-за существующей правовой коллизии. По новым правилам в паспорт больше не проставляют штампы о ранее выданных документах. Поэтому теперь те, у кого плохая кредитная история, могут его поменять, и банки не смогут выяснить, как гражданин выплачивал свои долги. То же самое с гражданами-банкротами. Стоит им сменить паспорт — и тогда банку будет проблематично узнать, что гражданин уже один раз обанкротился.

Ну это, конечно, с одной стороны так, а с другой — не так, ведь крупный кредит под хорошую ставку банки незнакомому клиенту с пустой кредитной историей всё равно не выдадут. Зато теперь они получают 100-процентное оправдание повышения стоимости кредитов. Они смогут говорить, что дело не в инфляции, а в новых рисках и в том, что им приходится обрабатывать больше документов.

Авторы Александра Баязитова