Как 1150 мегатонн тротила: Названа дата падения астероида Бенну 500-метровый камень всё ближе подлетает к Земле. Учёные опасаются, что в один прекрасный момент наша планета его к себе притянет. 16 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Вот здесь очень наглядно показано, что вокруг нас летает, а иногда падает. Вначале самый скромный (и тем не менее 20-метровый) Челябинский метеорит, далее — то, что посетило нас в районе Тунгуски (в полтора раза выше статуи Свободы), над ним возвышается длинный (около 400 метров) гость из другой звёздной системы — Оумуамуа, а рядом с ним как раз тот товарищ, о котором сейчас пойдёт речь, — Бенну. Диаметр — около 500 метров.

По подсчётам учёных, падать такая штуковина будет со скоростью почти 13 километров в секунду, обрушение будет равносильно взрыву в 1150 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Надо сказать, мощнейшая в истории Царь-бомба — это как 58 миллионов тонн тротила.

Этот астероид открыли совсем недавно — в 2013 году. И он так заинтересовал учёных, что уже в 2018-м NASA отправило к нему зонд OSIRIS-REx. И Осирис, и Бенну — это имена персонажей древнеегипетской мифологии. Осирис — бог загробного мира, Бенну — птица, символизирующая воскрешение, как феникс. Так вот, космический аппарат NASA два с половиной года кружил около Бенну, а 20 октября 2020 года даже приземлился на него. Правда, всего на шесть секунд — как бы прикоснулся и отскочил. Но этого хватило, чтобы взять образцы. Сейчас он везёт их к нам, должен долететь осенью 2023 года.

Итак, что это такое. Слепленная груда камней, валунов, мелкого щебня и песка. В некоторых местах довольно много магнетита — оксида железа, этот минерал известен своей способностью притягивать металлические предметы. Есть мнение, что эта глыба прилетела из пояса астероидов между Марсом и Юпитером и когда-то была частью чего-то более крупного — километров в сто.

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Теперь этот обломок неизвестно чего вращается вокруг Солнца примерно на том же расстоянии от него, что и Земля. То становится чуть ближе, то чуть дальше: орбита эллиптическая, но не очень сильно вытянутая. И даже скорость его движения по орбите сопоставима с нашей — один оборот он делает за 1,2 земного года. То есть немного медленнее летит. Хотя измерения показывают, что незаметно ускоряется. И за счёт того, что мы с ним движемся не синхронно, а находится он приблизительно в наших краях, время от времени он к нам приближается. Притом, если подсчитать все встречи с ним за последнее столетие и все встречи лет на двести вперёд (что и было сделано), то видно, что со временем он будет пролетать всё ближе и ближе. К примеру, в 2005 году он проследовал на расстоянии в 15 раз дальше Луны, а в 2135 году окажется почти на той же дистанции, что и наш естественный спутник.

Именно этим он и "интересен", мягко говоря. В NASA считают Бенну одним из двух опаснейших для Земли астероидов. Второй — это 1950 DA, он больше километра в диаметре, его орбита намного более вытянутая, он даже до орбиты Марса долетает.

Учёные подозревают, что во время встречи в 2135 году притяжение Земли может изменить траекторию Бенну и направить астероид на путь неизбежного столкновения. Астрофизики называют это гравитационной замочной скважиной. Астероид попадает туда — и как бы открывает дверь, ведущую к катастрофе. Точно предсказать, как и когда это будет, очень сложно, учёные рассматривают целую коллекцию возможных вариантов и анализируют, что происходит в каждом случае.

При этом учитывают гравитацию Солнца, Земли, других планет, гипотетический пролёт мимо другого астероида и даже такое незначительное с виду явление, как эффект Ярковского. Его открыл в 1900 году русский инженер Иван Ярковский. Суть эффекта можно объяснить известной поговоркой: "Капля за каплей вода камень точит". Дело в том, что астероид обязательно нагревается на солнечной стороне. С освещённой поверхности испаряются газы, поднимается пыль и прочее. В случае с Бенну возникает примерно 10-сантиметровый шлейф. И это создаёт очень-очень слабую, но тягу. По словам учёных, она по своей силе как три виноградины, положенные на поверхность. То есть это, казалось бы, ни о чём, но в большом временном масштабе "капля за каплей" влияет на траекторию.

И с учётом всего этого обнаруживается, что одна из гравитационных замочных скважин ведёт к падению Бенну на Землю 24 сентября 2182 года. Вероятность этого оценивают всё же как крайне малую: один шанс на 2700, или 0,037%. Но вероятности, сами понимаете, штука очень интересная и загадочная.

Авторы Адель Романенкова