МегаФон запустил сериал с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева

МегаФон обновляет креативную подачу в рекламе, стремясь отразить в ней наиболее актуальные ценности для своих абонентов.

Каждая серия представляет собой законченный эпизод и продвигает отдельный продукт МегаФона. Главные герои — напарники-спецагенты. Они оказываются в различных ситуациях, близких каждому абоненту. В основе формата — традиционный тандем опытного и молодого напарников, которые вместе могут выйти из любой ситуации.

Брюс Уиллис — легенда мирового кино — немногословный и бескомпромиссный. Он символизирует надёжность и справедливость. Азамат Мусагалиев — один из самых популярных комиков и телеведущих в России. Он искренний, немного наивный, но находчивый, умеет в каждой ситуации найти выгоду.

Первый эпизод посвящён новому тарифу МегаФона — "Первый семейный". Это уникальное предложение, которое позволяет без абонентской платы общаться с близкими бесплатно и безлимитно при любом балансе. Режиссёром первого ролика стал Илья Найшуллер.

В сериале герой Брюса Уиллиса создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов партнёром МегаФона — компанией Deepcake. Датасет для создания героя состоял из 34 000 кадров фильмов и видеоматериалов с участием Брюса Уиллиса.

— Новый подход к рекламе, создание качественного сериала вместо традиционных форматов станет очередным изменением, выделяющим наш бренд на рынке. Он поможет нам стать ещё ближе к нашим клиентам. Мы проанализировали потребности абонентов и выяснили, что важнейшими ценностями для них являются справедливость, надёжность и выгода. Эти ценности уже находят отражение в наших продуктах, в том числе в линейке #БезПереплат. Уверен, формат сериала с дуэтом напарников очень точно передаст все преимущества МегаФона, — говорит коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

— Для меня это первый подобный опыт съёмок — с использованием технологии генерации лиц. Я впечатлён результатом и тем, насколько сегодня технологии меняют и облегчают привычные процессы. В первой серии мы с Брюсом попадаем в сложную ситуацию: в результате шпионских интриг мы потерпели поражение и только новое предложение от МегаФона помогает нам найти выход из ситуации. Впереди зрителей ждут новые серии, в которых моя находчивость и харизма Брюса не раз спасают мир, — отметил Азамат Мусагалиев.