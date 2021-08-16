Без Дзюбы: Назван расширенный состав сборной России на первые матчи под руководством Карпина
Национальной команде предстоит провести три игры: против Хорватии, Кипра и Мальты. Две из них пройдут в Москве.
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенный список футболистов, которые будут готовиться к сентябрьским матчам отбора на ЧМ-2022.
Расширенный состав сборной России:
- вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов");
- защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Макгеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор");
- полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин ("Динамо"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия"), Денис Макаров ("Динамо"), Арсен Захарян ("Динамо");
- нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").
Напомним, сборная России по футболу в сентябре проведёт три матча отбора чемпионата мира 2022 года в Катаре. 1 сентября наша команда примет Хорватию, 4 сентября на выезде сыграет с Кипром, а 7 сентября в родных стенах встретится с Мальтой.
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