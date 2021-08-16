Главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенный список футболистов, которые будут готовиться к сентябрьским матчам отбора на ЧМ-2022.

Напомним, сборная России по футболу в сентябре проведёт три матча отбора чемпионата мира 2022 года в Катаре. 1 сентября наша команда примет Хорватию, 4 сентября на выезде сыграет с Кипром, а 7 сентября в родных стенах встретится с Мальтой.