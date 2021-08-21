НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Жилец не платил хозяину год, превратив дом в такой свинарник, что его было проще сжечь, чем убрать

    Владелец жилья даже не знал, что встретит его на пороге, ведь арендатор сообщил в СМС, что оставил "небольшой беспорядок".

    21 августа, 12:00

    Фото © YouTube / 00Breaking News

    Этой неприятной во многих смыслах историей поделился 29-летний Фредди Джиллиум-Уэбб из Гэмпшира, Великобритания. Парень работал в канализационной системе и клининговой компании, поэтому повидал на своём веку множество невероятно грязных домов, но этот побил все рекорды. С ним связался владелец жилья и попросил о помощи — арендатор год жил у него, не платя за аренду и уничтожив дом напрочь, нанеся убыток в 1,2 млн рублей.

    Фото © YouTube / 00Breaking News

    Фото © YouTube / 00Breaking News

    Каждый раз, когда хозяин дома хотел приехать и разобраться в ситуации, жилец придумывал отговорки, видимо, опасаясь, что мужчина увидит состояние своего имущества. А заявиться без согласия или присутствия арендатора владельцу не позволяло законодательство Соединенного Королевства. В итоге через год бедняге удалось выселить нарушителя, и тот съехал, оставив сообщение, что он слегка намусорил, пишет Daily Mail.

    Фото © YouTube / 00Breaking News

    Фото © YouTube / 00Breaking News

    Это оказалось преуменьшением века. Повсюду на полу валялась заплесневелая и гнилая еда, бычки и пустые банки из-под пива, которых Фредди в итоге насчитал около 8 тысяч. Ванна была полна ржавчины и грязи, туалет из-за сломанного слива был полон фекалий, и над ним высилась башня из использованной бумаги. Фредди потратил три дня и 30 часов, чтобы привести дом в нормальное состояние. Сто огромных мешков для мусора и десять бутылок с хлоркой стали лучшими друзьями клинера на это время.

    Фото © YouTube / 00Breaking News

    Фото © YouTube / 00Breaking News

    Уборка была просто бесконечной. Причём после первого дня я вообще не заметил изменений и совсем отчаялся. На работе я привык к разной вони и вполне спокойно переношу неприятные запахи, но тут меня постоянно тошнило. Каюсь, три раза я не сдержал свой обед в желудке

    Фредди Джиллиум-Уэбб

    Девушка сделала два фото своей комнаты, показав, как психическое расстройство меняет её жизнь

    Девушка сделала два фото своей комнаты, показав, как психическое расстройство меняет её жизнь

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Девушка сделала два фото своей комнаты, показав, как психическое расстройство меняет её жизнь

      31 июля, 06:00

      Захарова оценила введение Великобританией антироссийских санкций

      вчера в 18:33

      Мошенники начали красть деньги со счетов россиян с помощью "бесплатной пиццы"

      сегодня в 07:40

      Американец с Уолл-стрит расправился с дорогой эскортницей и вывез её тело в бочке

      сегодня в 03:51

      Соболев в третьем матче подряд не попал в стартовый состав "Спартака"

      сегодня в 12:30

      Новости партнеров

      Layer 1