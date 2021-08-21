Жилец не платил хозяину год, превратив дом в такой свинарник, что его было проще сжечь, чем убрать
Владелец жилья даже не знал, что встретит его на пороге, ведь арендатор сообщил в СМС, что оставил "небольшой беспорядок".
Этой неприятной во многих смыслах историей поделился 29-летний Фредди Джиллиум-Уэбб из Гэмпшира, Великобритания. Парень работал в канализационной системе и клининговой компании, поэтому повидал на своём веку множество невероятно грязных домов, но этот побил все рекорды. С ним связался владелец жилья и попросил о помощи — арендатор год жил у него, не платя за аренду и уничтожив дом напрочь, нанеся убыток в 1,2 млн рублей.
Каждый раз, когда хозяин дома хотел приехать и разобраться в ситуации, жилец придумывал отговорки, видимо, опасаясь, что мужчина увидит состояние своего имущества. А заявиться без согласия или присутствия арендатора владельцу не позволяло законодательство Соединенного Королевства. В итоге через год бедняге удалось выселить нарушителя, и тот съехал, оставив сообщение, что он слегка намусорил, пишет Daily Mail.
Это оказалось преуменьшением века. Повсюду на полу валялась заплесневелая и гнилая еда, бычки и пустые банки из-под пива, которых Фредди в итоге насчитал около 8 тысяч. Ванна была полна ржавчины и грязи, туалет из-за сломанного слива был полон фекалий, и над ним высилась башня из использованной бумаги. Фредди потратил три дня и 30 часов, чтобы привести дом в нормальное состояние. Сто огромных мешков для мусора и десять бутылок с хлоркой стали лучшими друзьями клинера на это время.
Уборка была просто бесконечной. Причём после первого дня я вообще не заметил изменений и совсем отчаялся. На работе я привык к разной вони и вполне спокойно переношу неприятные запахи, но тут меня постоянно тошнило. Каюсь, три раза я не сдержал свой обед в желудке
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