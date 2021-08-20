Увольнение из-за отсутствия прививки: 5 способов отстоять свои права Российские компании начали наказывать сотрудников-антипрививочников. Как им противостоять — в реплике Александры Баязитовой. 19 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Согласно опросам, каждая пятая фирма уволила тех, кто отказался от прививок от коронавируса и при этом не имел на то медицинских причин. С одной стороны, руководство можно понять: они вынуждены под угрозой санкций перед региональными властями отчитываться о количестве привитых сотрудников и отказ от прививки воспринимают как нелояльность.

Но это не значит, что можно на этом основании какого-то увольнять. По закону, если вы не привились, можно только отстранить от работы без оплаты, но рабочее место всё равно будет за вами. Фактически это отпуск за свой счёт. Если же начальство требует выбрать — прививка или работа, то тут переговоры нужно вести очень осторожно. Во-первых, на тему вакцинации с начальством лучше общаться не устно, а по электронной почте или в мессенджерах, и если указания были на словах, то об этом следует упоминать в переписке. Конечно, не стоит забывать делать скриншоты.

Во-вторых, если дело дошло до отстранения (об этом работник уведомляется официальным приказом) или представители руководства требуют написать объяснительную, необходимо письменно указать, что вы временно воздерживаетесь от вакцинации и при этом не входите в число тех, кого обязали делать прививку актом региональных властей. Данный аргумент важен, так как, если вас заставляют вакцинироваться просто потому, что так хочет начальник, это незаконно.

В-третьих, в случаях, когда не допускают на рабочее место, этот факт необходимо фиксировать. В любом случае приходить на работу нужно без опозданий и на камеру своего телефона снять, как вам не позволяют пройти на место исполнения служебных обязанностей. При этом во время записи надо назвать точные место, дату и время, когда происходит фиксируемое событие.

В-четвёртых, если конфликт уже возник и без "заявления по собственному" трудно получить необходимые для суда документы (трудовую) либо не перечисляют деньги за отработанный месяц, а средств к существованию нет, требуемую бумагу подписать можно, но желательно с формулировкой: "Прошу уволить в связи с нарушением моих трудовых прав". В этом случае в суде доказывать, что увольнение было вынужденным, проще. А при иной записи в заявлении (например, "по собственному желанию") суд, скорее всего, сочтёт, что решение об увольнении было принято сотрудником самостоятельно.

И, в-пятых, даже после написания заявления об увольнении работник имеет право его аннулировать до окончания того дня, который он указал в качестве последнего рабочего. Известны случаи, когда граждане, после того как их заставили написать: "Прошу уволить...", в тот же день направляли почтовое уведомление об отзыве этого заявления и в дальнейшем восстанавливались на работе через суд с выплатой причитающейся компенсации.

Авторы Александра Баязитова