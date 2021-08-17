США начали расследование по делу об останках афганца на шасси вылетевшего из Кабула самолёта

ВВС США подтвердили обнаружение человеческих останков в нише шасси американского самолёта, вылетевшего из аэропорта Кабула, по этому факту начато расследование, говорится в заявлении военно-воздушных сил.

"Управление специальных расследований ВВС рассматривает всю доступную информацию касательно самолёта С-17, который вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 15 августа, и гибели людей", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Сети распространились видео, на которых отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией. Также телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники заявил, что тело афганца было найдено в отсеке, куда убирается шасси военно-транспортного самолёта ВВС США С-17, вылетевшего из Кабула. После этого механизмы шасси вышли из строя.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.