Представитель Мостуризма Мария Киселёва: Привычку путешествовать по собственной стране нужно воспитывать Интервью с заместителем генерального директора АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Марией Киселёвой о проекте "Страна открытий", развитии детского образовательного туризма 19 августа, 18:08 Фото © Пресс-служба Мостуризма

Фото © Пресс-служба Мостуризма

— Расскажите о рождении проекта "Страна открытий". Чем он привлекателен для подростков и какие преследует образовательные цели?

— Конкурс стал продолжением столичного проекта "Город открытий", который был создан по инициативе Мостуризма, а теперь вышел на всероссийский уровень. Методология "Города открытий" базируется на объединении туризма и образования — дети из регионов России приезжают в Москву и познают город не в формате классических экскурсий, а по тематическим отраслевым трекам. Эту практику можно тиражировать по всей стране, чтобы не только дети из регионов приезжали в Москву, но и москвичи могли исследовать другие города, путешествовать с образовательными целями. Кстати, у проекта "Город открытий" есть и профориентационная функция, когда дети, знакомясь с системой отраслей, узнают про профессии будущего, что содействует самоопределению. Мы тиражировали этот подход и на "Страну открытий" — для участников конкурса силами ГК "ПРОСВЕЩЕНИЕ" был специально записан онлайн-курс по повышению компетенций в области креативных индустрий. Возможно, этот этап помог кому-то определиться с собственным предназначением.

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Говоря о привлекательности проекта и его популярности, отмечу, что платформой для публикации конкурсных работ стал TikTok. Участники конкурса — старшеклассники, дети поколения Z, для которых гаджеты являются неотъемлемой частью жизни. Мы предложили детям выразить свою креативность и продемонстрировать знания о родине в популярнейшей социальной сети. И этот смелый эксперимент стал успешным. Конкурс стал самым массовым по количеству просмотров. Видео с хештегом #странаоткрытий собрало более 300 миллионов просмотров! Такая популярность в том числе обоснована тем, что главный амбассадор конкурса, запустивший его, — это блогер Даня Милохин.

— Расскажите о конкурсе? Какие задания выполняли участники?

— Главное условие конкурса — увлекательно рассказать о своём городе, сняв видеоролик в рамках одной из десяти отраслевых номинаций. Старшеклассники понятным и доступным языком рассказывают сверстникам, чем привлекателен именно их город, зачем его нужно посещать, чем он запомнится туристам.

В конкурсе приняли участие школьники из всех 85 регионов, мы получили более 25 тысяч роликов по официальному хештегу #странаоткрытий. Экспертным жюри конкурса была проведена масштабная работа, в результате которой были отобраны 100 финалистов из 50 регионов.

— Школьники путешествуют сами или вместе со взрослыми?

— Путешествие началось в Москве — культурном, образовательном и инновационном хабе. Финалисты прибыли в Москву в сопровождении родителей или сопровождающих, а далее по маршруту они путешествуют под кураторством профессиональных гидов. Мы осознанно не приглашали в поезд родителей, чтобы сгенерировать творческую атмосферу как в детском лагере. Специально для путешествия мы разработали несколько образовательных сценариев посещения различных площадок. Это может быть высокотехнологичное предприятие, технопарк, инновационный стартап, культурно-исторический объект, интересный музей. Такой подход позволяет школьникам узнать много нового и примерить на себя будущие профессии.

Подобных проектов в России не было. Детский туризм — непростая ниша. Мы обязаны соблюдать множество правил и предписаний, но, чтобы заинтересовать современное поколение активных и продвинутых детей, нужно развивать это направление и тиражировать самые лучшие практики в регионы. Мы ведём эту работу и разрабатываем современные гибридные маршруты для школьников вместе с нашими партнёрами — Ростуризмом, группой компаний "Просвещение", РЖД.

Такие дорожные путешествия, как "Страна открытий", — это часть школьного образования, которая вышла за пределы классов и школьных парт. Город является бесконечным источником знаний для детей. "Страна открытий" воспитывает уважительное отношение к культурно-историческим ценностям нашей страны, прививает интерес к путешествиям по России. Одна из ключевых задач — возродить краеведение в новом формате, придав ему современный импульс.

— Предусматривается ли в рамках проекта и международное сотрудничество?

Фото © LIFE

— Во время пандемии в режиме онлайн к нам присоединились дети из стран СНГ, Израиля, США и десяти провинций Китая. Сегодня такие проекты и путешествия являются важным элементом глобальной конкуренции за привлечение туристов со всего мира. Туризм становится инструментом для получения прикладных знаний и развития навыков.

У нас есть экспертное заключение Российской академии образования о том, что наш туристический проект рекомендован для дополнительного образования в школе. Это позволяет нам активно сотрудничать с региональными властями. Дети могут посещать объекты Москвы и других городов, выполнять проектную работу, которая будет засчитываться в школе как часть образовательной программы.

В целом "Город открытий" — конкурентный экспортный продукт, не имеющий аналогов.

— Представлены ли в конкурсе небольшие региональные города?

— Конечно. Например, Когалым, который на энергетическом треке знакомит школьников с местом создания компании "ЛУКОЙЛ" — одного из главных партнёров нашего проекта. Представлены и сибирские города с мощным пластом культурно-исторического наследия (такие как Тобольск) и множество сёл и посёлков — из Ставропольского края, Белгородской области, Удмуртии и других регионов. Здесь у нас огромный, по-настоящему удивительный потенциал.

— Как бы вы хотели напутствовать будущих конкурсантов?

— Моё главное пожелание — жить с широко открытыми глазами и сердцем, замечать достоинства и потенциал родного края и страны, дерзать и стремиться к знаниям. У сегодняшнего юного поколения есть невероятно широкий спектр возможностей для развития, в том числе и такие проекты, как "Страна открытий". Я надеюсь, участие в конкурсе станет отправной точкой роста для каждого из участников.

Авторы Елена Ладилова