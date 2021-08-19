"Газпром нефть" поставила на рынок больше топлива, чем до пандемии
НПЗ "Газпром нефти" выпустили топлива больше, чем в допандемийном 2019 году. Об этом компания сообщила в полугодовой отчётности.
Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"
В первом полугодии 2021-го собственные нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" — Омский и Московский — на 10,6% увеличили производство бензина (до 3,58 млн тонн). Достигнутый показатель также на 15% превышает уровень производства в первом полугодии 2019-го. Совокупный выпуск дизельного топлива увеличен на 2,1% и достиг 4,57 млн тонн. Это также на 3,7% выше, чем в первые шесть месяцев 2019 года.
Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"
По итогам первого полугодия перерабатывающие предприятия "Газпром нефти" на 26,3% (до 1,1 млн тонн) нарастили выпуск авиационного керосина. На 39,3% больше произвели современного высокооктанового бензина G-100. Производство товарных дорожных и строительных битумов, в том числе инновационных полимерномодифицированных вяжущих материалов, выросло на 18% (1,1 млн тонн). Совместно НПЗ компании в Москве и Омске обеспечили переработку 15,5 млн тонн нефтяного сырья.
Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"
Наша программа развития нефтеперерабатывающего производства даёт хорошие результаты. НПЗ "Газпром нефти" повышают выпуск востребованной рынком продукции, последовательно сокращая потребление природных ресурсов и снижая воздействие на окружающую среду. Современные производственные комплексы, которые мы строим в Москве и Омске, позволяют гибко реагировать на запросы рынка и оперативно предлагать нужный продукт потребителям. Дальнейший рост предложения обеспечат комплексы глубокой переработки нефти, первый из которых — на Омском НПЗ — начнёт работу уже в этом году
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