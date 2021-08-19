"Газпром нефть" поставила на рынок больше топлива, чем до пандемии

Наша программа развития нефтеперерабатывающего производства даёт хорошие результаты. НПЗ "Газпром нефти" повышают выпуск востребованной рынком продукции, последовательно сокращая потребление природных ресурсов и снижая воздействие на окружающую среду. Современные производственные комплексы, которые мы строим в Москве и Омске, позволяют гибко реагировать на запросы рынка и оперативно предлагать нужный продукт потребителям. Дальнейший рост предложения обеспечат комплексы глубокой переработки нефти, первый из которых — на Омском НПЗ — начнёт работу уже в этом году

Анатолий Чернер Заместитель председателя правления "Газпром нефти"