Манипуляции и обман: Почему суд отклонил жалобу КПРФ и Грудинин скрывает правду По мнению экспертов, Павел Грудинин — классический олигарх, который ради сохранения своих денег пошёл в политику и подменил документы в зарубежной фирме. 19 августа, 18:09 Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Жалоба Коммунистической партии Российской Федерации на исключение Павла Грудинина из федерального списка на выборах в Государственную Думу была отклонена апелляционной коллегией Верховного суда России. — Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — огласила вердикт судья.

Также у Павла Грудинина продолжается судебное разбирательство по поводу иностранных активов, которые он, согласно решению суда, должен разделить с бывшей супругой. Ей достаётся половина имущества.

Как полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, факты есть факты, но в виду того, что общество сильно поляризовано, вменяемые аргументы для сторонников Грудинина будут являться не более чем наветом.

— Если бы у нас общество было в этом вопросе более спокойно, то, конечно, оно бы подходило критически, есть доказательства — виноват, нет доказательств — докажите через суд. И это не проблема только Грудинина, а вообще в целом проблема КПРФ. То, что вокруг партии такое количество скандалов, — это явный сигнал, что с ней что-то не так. Ведь Грудинин же, по сути, не является большим политиком, сам по себе он не соответствует фигуре серьёзного политического деятеля, — считает эксперт.

Павел Грудинин является фигурантом многочисленных скандалов, связанных как с зарубежными счетами, так и с собственной женой. Возможно, ему нравится подобная "слава", и его финансовые вливания в предвыборную кампанию КПРФ являются последствием этой потребности.

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— Ну там же явно понятно, что это провокация, что уже на прошлых выборах Центризбирком пусть и не снял, но нашёл эти нарушения. Кого он хотел обмануть, если сам всё знал? Или он хотел выставить дураками государство и проверяющие его органы, которые рассматривали его как кандидата в депутаты? Я полагаю, что Геннадий Зюганов лично продавил кандидатуру Павла Грудинина в федеральный список КПРФ либо ради дальнейшего финансирования, либо ради своих хайповых целей, чтобы создать некий вызов. Тогда это выглядело как абсурд. Но Грудинину хватило наглости обратиться в суд, он всё-таки бизнесмен, коммерсант, у него есть специалисты и юристы. Подготовил какие-то странные документы, думал, что он самый хитрый, самый умный, вплоть до Верховного суда шёл, но и там ему выдали однозначный ответ, — говорит политолог Алексей Мартынов.

Как полагает политолог Александр Роджерс, трудности, с которыми сталкивается Павел Грудинин, связаны прежде всего с тем, что он хочет сохранить полученные им средства полностью, то есть не платить налоги и не делиться с бывшей женой. А для этого ему необходимо депутатское кресло в Госдуме. Ради этого он готов совершить обман и подлог.

— Все мы помним, что Павел Грудинин пытался обмануть как избирателей, так и проверяющие структуры, скрывая иностранные счета и офшоры ещё во время президентской кампании 2018 года. У него после этого было практически три года на то, чтобы привести финансы в порядок в соответствие с законом. Но, очевидно, для него бизнес важнее политики. Он до сих пор пытается прятать свои активы за границей, чтобы не платить налоги, а заодно не делить их с экс-супругой. В итоге он лжёт всем. КПРФ его так отчаянно защищает только оттого, что он один из основных спонсоров партии на нынешнем этапе. Хотя как раз Грудинин — это классический пример олигарха из определения по политологии, так как идёт в политику, чтобы на этом зарабатывать, — заявил Роджерс.

Напомним, в 2018 году на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года Грудинин занял второе место после Владимира Путина с результатом 11,77 % голосов — 8,66 миллиона избирателей.

Авторы Андрей Лапенков