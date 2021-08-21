Новые тёмные времена: К кому обращены "тюремные" статьи Навального и почему он метит на должность полицая всея Руси Писатель и журналист Дмитрий Петровский — о том, что, оказывается, европейские чиновники воруют по указке Путина, главный рецепт победить мировую коррупцию, по мысли Навального, — сменить власть в РФ. 21 августа, 11:20 Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Старая как мир избитая истина: что бы и про кого бы ни говорил человек, он говорит в первую очередь о себе самом. Тем более если это человек не очень умный. Тем более если человека не интересует ничего, кроме него самого.

"У меня было время почитать биографии лидеров", — сообщает Алексей Навальный в статье, переведённой на три главных европейских языка (английский, немецкий, французский) и выпущенной в трёх популярных изданиях (Guardian, Frankfurter Allgemeine, Le Monde). Человек, который на полном серьёзе заявляет это, явно не знаком с понятием самоиронии. Он не упоминает, чьи биографии он читал: Манделы ли, Валенсы или, может, Адольфа Алоизовича — он ведь, как известно, тоже сидел и времени в тюрьме не терял. Но явно эти лидеры были ярко выраженного популистского толка. Потому что иначе трудно объяснить, отчего Навальный с разбегу берёт такой тон, будто разговаривает с полными идиотами.

Конечно, главная тема — это коррупция. Коррупция мешает миру быть таким, каким мы хотим, чтобы он был. Коррупция тормозит демократию, она приводит к катастрофам вроде той, что только что случилась в Афганистане, коррупция уничтожает экологию. И с этим, в общем, даже можно согласиться. Но дальше Навальный предлагает решение.

А оно — в том, чтобы ещё больше наказывать Россию и русских. Потому что Россия (так получается из статьи) — родина коррупции, Россия не только сама погрязла в ней, но и экспортирует её во внешний мир. И если европейский или американский чиновник ворует, то он делает это по указке Путина (нет, я не преувеличиваю).

Собственно, ничего нового в этом нет. Текст, обращённый к мировым элитам, просто расставляет точки над i. Это призвание варягов на царствование. Вы, говорит Алексей Анатольевич, берёте в свои руки плётку надзирателя (то есть экономические санкции), я — показываю, кого этой плёткой бить. Вместе мы построим прекрасную Россию будущего. Интересно, кстати, как эту роль определили бы немецкие коллеги из Frankfurter Allgemeine? Полицай? А из Le Monde — может быть, коллаборационист?

Но идём дальше, потому что дальше — совсем здорово. Там Навальный, объясняя западному читателю, что случилось на Украине в 2014-м, говорит прямым текстом, что второй Майдан был революцией, в которой народ сбросил с трона коррумпированного олигарха Януковича, Афганистан случился потому, что американцы не обращали внимания на коррупцию среди высших чинов, а экология страдает, потому что правительства мира попустительствуют хозяевам производств.

Окей, американский читатель может не знать, что после Майдана над Украиной воцарился совершенно классический олигарх Порошенко, после него — ставленник олигарха Коломойского, а вся Украина сегодня — это семибанкирщина, где одни миллиардеры дерутся за власть с другими. Может быть, он даже не слышал про сына нынешнего президента США Хантера Байдена и про то, что после Майдана он был председателем совета директоров нефтяной компании, действовавшей на Украине в американских интересах. Но читатель Guardian точно слышал, что Афганистан, как и любые другие войны США последних лет, — это и прежде всего распил многомиллиардных бюджетов и списывание средств на "зарубежные операции". И когда Алексей пишет, что из-за коррупции силовые структуры страны деградируют, он, сам того не понимая, объясняет не проблемы России, но недавний провал США.

Читателю из Германии может не быть дела ни до Украины, ни даже до Афганистана. Но он как минимум догадывается, что вся экологическая повестка имени Греты Тунберг — это не борьба "плохих" с "хорошими", а война лоббистов, и немецкая промышленность в ней — проигрывающая сторона. В результате экологических скандалов заводы "Порше" и "Фольксвагена" получили страшный удар под дых именно от "зелёных". Тех самых, что сейчас мочат "Северный поток". Алексей Анатольевич, подскажите, кого же тут наказывать санкциями?

Но Навальный не ответит. Он прочёл про лидеров и, видимо, вынес главный урок: любую мысль до публики надо доносить максимально упрощённо. Вы хорошие, мы плохие, идите царствовать. Не бойтесь, я помогу. Да, и такие лидеры в мировой истории бывали. Правда, в большинстве своём они плохо кончали. Подождём, пока Алексей Анатольевич дочитает свои книги до конца.

Авторы Дмитрий Петровский