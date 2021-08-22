7 уникальных советских изобретений, которые остались в прошлом Оглавление Система видеонаблюдения Льва Термена Летающая подводная лодка Лазерные технологии Реактивный автомобиль "Летающий" автомобиль Реактивный поезд Подлодка для туристов "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью..." — верили учёные и изобретатели в СССР. И делали. Правда, увы, многие их изобретения так никогда и не пошли в серию. Почему? 60678 60678 Фото © ЖЖ/doroshenko_us

Причины были разные — от экономических трудностей до капризов генсеков или развала страны. Но некоторые действительно стали прототипами современных разработок.

Система видеонаблюдения Льва Термена

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Первая система видеонаблюдения появилась в СССР уже в начале 1920-х годов благодаря изобретению знаменитого инженера Льва Термена, того самого, который придумал терменвокс — уникальный музыкальный инструмент.

В 1920 году Термена пригласили на работу в лабораторию академика Абрама Иоффе. Иоффе предложил изобретателю поработать над передачей изображения на расстояние. В результате Лев Термен создал особую зеркальную развёртку изображения, которая была впервые продемонстрирована на V Всесоюзном съезде физиков. Журналисты были в восторге, а изобретением заинтересовались в Наркомате обороны. Вскоре Термену заказали создание экспериментальной установки, а когда она была готова, то испытали её в Кремле. Камера стояла во дворе, а приёмный экран находился в кабинете наркомвоенмора Клима Ворошилова.

Ворошилов развлекался новинкой несколько месяцев — показывал гостям. Поговаривали, что, когда в зону действия камеры попал Сталин, все тут же узнали его на экране. Разумеется, систему видеонаблюдения сразу же засекретили — Ворошилов надеялся, что со временем сможет использовать её при охране границы СССР. С 1927 года в газетах перестали писать о системе Льва Термена. Почему изобретение так и не пошло в массы, неизвестно.

Летающая подводная лодка

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В 1930-х годах Иосиф Сталин, возлагавший надежды на создание мощного военно-морского флота, приказал воплотить в жизнь проект летающей подводной лодки военного инженера Бориса Ушакова.

В 1934 году Ушаков разработал и представил начальству проект мощного гидросамолёта, способного погружаться под воду и наблюдать за обстановкой через перископ. Проект передали в Научно-исследовательский военный комитет. Но, к сожалению, технологии СССР 1937 года не были настолько передовыми, и техническое воплощение летающей подводной лодки застопорилось. Споры между Ушаковым и военными чиновниками привели к тому, что инженер решил сам найти средства для постройки гидроплана. Он считал, что его проект просто необходим ВМФ СССР.

С его помощью можно было без проблем преодолевать минные поля, скрытно подходить к городам противника и производить разведку с воздуха. Всего три подлодки Ушакова нужны были, чтобы создать заслон кораблям противника на рубеже 10 километров. Гидросамолёт был оснащён отдельными отсеками для двигателей, жилым помещением и отсеком для гребного электродвигателя. Но в 1938 году военная комиссия хотя и признала, что проект реализовать можно, но всё же закрыла его. Официальной причиной стала низкая скорость передвижения самолёта под водой.

Лазерные технологии

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Начиная с 1950-х годов СССР начал разрабатывать системы применения лазеров. Результатом программ стало проявление летающей экспериментальной лаборатории А-60 на базе самолёта Ил-76. У самолёта были две функции — научная и военная. Он предназначался для исследования распространения лазерных лучей в атмосфере и для подавления разведки врага. В носовой части самолёта на месте метеорадара был установлен лазер наведения, а основной боевой лазер скрывался за защитными створками в специальной башне. Для снабжения лазера энергией были установлены турбогенераторы. Первый полёт лаборатории состоялся в 1981 году, но самолёт сгорел во время испытаний в 1991 году. В настоящее время в России ведутся разработки нового проекта с использованием лазера — "1А2".

В 1983 году на вооружение Советской армии поступил лазерный самоходный комплекс "Сангвин", который должен был бороться с самолётами противника, поражая их оптико-электронные приборы. Боевые лазеры устанавливали на кораблях и даже на вертолётах. Вершиной инженерной мысли стал наземный противокосмический комплекс "Терра-3", который должен был сбивать баллистические ракеты противника.

Не обошлось и без стрелкового лазерного оружия. В 1984 году советским учёным удалось разработать пистолет для космонавтов. Он должен был работать в вакууме и ослеплять противника.

Но настоящим апогеем лазерных технологий в СССР стал орбитальный комплекс "Скиф", способный наносить оптике противника невосполнимый урон. К несчастью, этот комплекс так и не смогли запустить в космос. В 1987 году при запуске ракета-носитель "Энергия" упала в Тихий океан вместе с динамическим макетом комплекса.

Реактивный автомобиль

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Но отнюдь не все изобретения СССР касались военных технологий. В 1954 году в СССР был создан автомобиль с реактивным двигателем ГАЗ-ТР "Стрела". Он имел обтекаемый кузов, обшитый алюминиевыми листами, вертикальный киль курсовой устойчивости и аэродинамические плоскости. По бокам располагались воздухозаборники турбореактивного двигателя РД-500 с тягой 1590 кгс. Известно. что первым за руль новинки сел автогонщик Метелев — двукратный чемпион СССР по автоспорту.

Хотя конструкторы считали, что скорость автомобиля составит не менее 500 км/час, на испытаниях Метелева просили не разгоняться выше 300 км/час — дороги в СССР даже на испытательных полигонах не были рассчитаны на большие скорости. Очевидно, что ходовые качества машины оказались непригодными для эксплуатации в условиях СССР, и проект был навсегда закрыт.

"Летающий" автомобиль

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В 1962 году в СССР был изобретён "летающий" автомобиль ГАЗ-16. Официально он назывался автомобилем "повышенной проходимости с аэродинамической разгрузкой". Автомобиль был разработан на Горьковском заводе под руководством конструктора Алексея Смолина при участии инженеров авиазавода им. Орджоникидзе и центра НАМИ.

По сути, это был универсальный автомобиль, сочетающий в себе качества обычной машины и судна на воздушной подушке. Он был сконструирован на автомобильном шасси с волговской подвеской и с двигателем от "Чайки", выдающим 195 л.с., и мог развивать 170 км/час на шоссе. Воздушная подушка приподнимала авто над дорогой на 150 мм. При движении над водой машина создавала сильный туман.

Нагнетание воздуха под днище автомобиля производилось как вентиляторами, так и маршевыми винтами газотурбинного двигателя от вертолёта Ми-2, мощность которого составляла 394 л.с. Фрагменты автомобиля и сейчас хранятся в музее Горьковского автозавода.

Реактивный поезд

Фото © ТАСС / Червяков Б.

В 1970 году Калининский вагоностроительный завод выпустил 28-метровый реактивный локомотив СВЛ — скоростной вагон-лабораторию. Он был создан на основе головного вагона ЭР22 Рижского завода, который снабдили обтекателями и фальшбортами. Сцепки вагонов тоже закрывались обтекателями. Конечный локомотив должен был носить название "Русская тройка".

На крыше локомотива на пилоне разместили два довольно тяжёлых силовых агрегата — авиадвигатели от самолёта Як-40, которые создавали силу тяги в 3000 кгс. Освещение вагона и обогрев осуществлялись отдельным дизельным двигателем.

В 1971 году локомотив испытывали на линии Голутвин — Озёры Московской дороги. Максимальная скорость, которой он достиг, — 249 км/ч. Однако советские инженеры пришли к выводу, что железная дорога не сможет долго выдержать такие нагрузки, и проект просто забросили, оставив вагон-лабораторию ржаветь на задворках станции Дорошиха.

Подлодка для туристов

В 1990 году в СССР построили небольшую подводную лодку для туристических экскурсий "Нептун". Лодка проекта "Ихтиандр" была разработана в КБ "Рубин". Её корпус был изготовлен из легированной стали и имел длину 28 метров, ширину — четыре метра. Обзор обеспечивали 22 иллюминатора. Лодка имела серьёзные ограничения — погружаться в море она могла лишь в том случае, если волнение было менее двух баллов, а температура воздуха — выше нуля и ниже +35 градусов.

Уже после падения СССР лодку доставили на остров Антигуа в Карибском море, где планировалось отбить вложенные в проект миллионы, совершая по семь экскурсий в день три года подряд. Но проект не задался: местные спасатели решили, что лодка не отвечает правилам безопасности, и её запретили эксплуатировать.

"Нептун" был оттранспортирован в Северодвинск, где долгое время ржавел у причала. Поговаривали, что к отстранению подлодки от погружений была причастна американская компания Atlantis, ведь "Нептун" был прямым конкурентом её продукции.

Авторы Майя Новик