Дом и Lamborghini: Как поделят семейное имущество звёздные миллионеры Элджей и Ивлеева Спустя два года после свадьбы Алексей Узенюк и телеведущая Анастасия Ивлеева объявили о разводе. Они успели нажить дорогое имущество, которое теперь нужно делить. 24 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/sayonaraboy/_agentgirl_

Слухи о расставании звездной пары поползли еще в конце июля — начале августа. В тусовке ходит версия, что причиной могла стать измена одного из супругов.

О разводе Ивлеева объявила несколько дней назад со страниц одного из глянцев. По её словам, просто с Элджеем ей в какой-то момент стало тесно: "Мы друг друга не предавали — не дай Бог. Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона… Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали".

Другие говорили, что развод назрел из-за того, что после свадьбы рэпер стал вести пассивную жизнь, не пишет песни, не выступает, целыми днями «рубится» в Playstation и живёт за счёт своей жены. Действительно, Ивлеева неоднократно публиковала фото с играющим у монитора мужем.

Всё пополам

Сейчас тусовка обсуждает, как звёздная и очень не бедная пара будет делить совместно нажитое. По самым скромным подсчётам, за два года совместной жизни супруги успели обзавестись имуществом на сумму более 100 млн рублей.

Самой крупной их покупкой, сделанной в браке, считается двухэтажный особняк в Подмосковье со своим спортзалом и просторной лужайкой, оцениваемый в 50 млн рублей. Ивлеева похвасталась покупкой дома в разгар пандемии в 2020 году. До этого она выкладывала фото элитной квартиры из дома, очень похожего на ЖК «Черняховского 19» на севере Москвы. Двухкомнатная квартира там стоит около 25 млн рублей.

В это же время Ивлеева успела купить дорогой новый спорткар Lamborghini Aventador стоимостью 26 млн рублей. Она хвасталась, что купила машину на собственные деньги: "Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою МЕЧТУ! О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно! Но, нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что «Я САМА»!

Ранее она купила внедорожник Lexus LX 570 за семь миллионов и американский масл-кар Chevrolet Camaro стоимостью около трёх миллионов. Элджей был скромнее. За это же время он приобрёл подержанный красный Nissan 350Z, который уже давно не выпускают. А вот свой знаменитый электрический спорткар BMW I8 стоимостью 10 млн рублей он купил еще до свадьбы, значит, разделу он не подлежит.

Фото © Instagram/sayonaraboy

Кроме того, супруги не скрывали в своём гараже новый тёмно-серый внедорожник Mercedes-Benz G-Класс AMG, стоимость которого превышает 20 млн рублей. Теперь это всё нужно как-то поделить.

По словам юристов, у звёздных супругов есть несколько вариантов.

— Все имущество, которое супруги купили за время брака, вне зависимости от своих доходов они должны разделить пополам. По практике, если дело дойдёт до суда, то недвижимое имущество — дома и квартиры — делится на равные доли. А движимое — автомобили — обычно оставляют за человеком, который ими пользовался, а вторая сторона получает денежную компенсацию за свою долю. Не подлежит разделу имущество, если оно, например, было куплено на подаренные одному из супругов деньги. Если у супругов был заключен брачный договор, то суд руководствуется им. Если одна сторона отказывается от дележа имущества или его части, то в этом случае тоже составляется договор у нотариуса, чтобы затем не возникло претензий, — рассказал адвокат Алексей Михальчик.

По активам звёздной пары видно, что основным добытчиком в доме была Ивлеева. И, судя по всему, просто так расставаться со своими имуществом она не будет. Не исключено, что и Элжей проявит великодушие и не будет претендовать на раздел недвижимости и дорогих автомобилей.

У кого густо, а у кого пусто

В любом случае, за будущее Ивлеевой можно не беспокоиться. В рейтинге 50 главных российских знаменитостей-2021 по версии Forbes она занимает 18 строчку с годовым доходом в 2,7 млн долларов.

В её инстаграме почти 19 миллионов подписчиков, стоимость рекламного поста, как сама она заявляет, заказчику обходится в один миллион рублей, а небольшое упоминание — в 500 тысяч. С недавних пор Настя официально занялась бизнесом и владеет двумя фирмами: производителем продуктов питания "Коленки пчелы", зарегистрированным в феврале этого года, и компанией "Ивлеева продакшен", которая специализируется на видеоконтенте. Она была открыта в начале прошлого года и к его концу показала выручку в 50 млн рублей. Кроме того, Ивлеева заключила контракт с крупным сотовым оператором на участие в рекламных роликах.

У её супруга дела идут так себе. Лайф проанализировал финансовую отчетность фирм Алексея Узеника (именно так в миру зовут Элджея) за 2020 год. В данный момент он владеет студией звукозаписи "Сайонара бойс", которая в 2020 году принесла ему всего чуть более полумиллиона рублей. А в конце марта самородок из Новосибирска открыл фирму по производству продуктов питания "Итэн дрим".

Судя по всему, основной доход рэперу приносит концертная деятельность. Благодаря фанатам, его счёт пополняется деньгами. Но пандемия внесла свои коррективы — в последнее время выступлений у него практически не было.

Авторы Евгений Кузнецов