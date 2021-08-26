НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    "Я до сих пор помню его лицо": Рыженькая из "Тату" призналась, что в 11 лет стала жертвой изнасилования

    Долгие годы звезда держала эту ужасную историю в секрете, но сейчас она готова ею поделиться ради подростков, которые тоже могут оказаться в этом беспомощном положении.

    26 августа, 09:44

    Фото © Instagram/lenakatina

    Недавно Лена Катина поучаствовала в записи очередного выпуска шоу "Секрет на миллион". В ходе разговора с Лерой Кудрявцевой бывшая солистка "Тату" призналась, что всю сознательную жизнь живет с ужасным секретом, который изматывал ее долгие годы. В 11-летнем возрасте Лена пережила сексуальное насилие, пишет Star Hit.

    Фото © Instagram/lenakatina

    Фото © Instagram/lenakatina

    По словам Катиной, десятилетия после кошмара она не могла говорить о случившемся без слёз. Лишь повзрослев и проработав травму с психологом, она поняла, что готова рассказать об этом вслух, надеясь, что ужасная история может помочь подросткам.

    Я помню, что я сказала: "Ой!" Я до сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко! <...> Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться

    Лена Катина

    Фото © Instagram/lenakatina

    Фото © Instagram/lenakatina

    Пока что Лена не раскрывает ни личность своего насильника, ни информацию о том, понёс ли преступник наказание. В интервью девушка рассказала, что первой обо всём узнала мама, сообщает НТВ.

    "Нас не догонят". Как изменилась чёрненькая из "Тату", которой сегодня исполняется 35 лет

    "Нас не догонят". Как изменилась чёрненькая из "Тату", которой сегодня исполняется 35 лет

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Похитили миллион рублей. Отец рыжей из "Тату" стал жертвой мошенников

      25 января 2019, 08:51

      СМИ: Елизавета II попросила оставить обвинённого в изнасиловании сына полковником

      22 августа, 16:37

      Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки три года работал помощником участкового в ХМАО

      сегодня в 09:34

      В Нижегородской области на свалке нашли останки мужчины и женщины, пролежавшие в земле около 10 лет

      вчера в 14:57

      Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени показал, как избавлялся от тела

      сегодня в 09:32

      Новости партнеров

      Layer 1