"Я до сих пор помню его лицо": Рыженькая из "Тату" призналась, что в 11 лет стала жертвой изнасилования

Долгие годы звезда держала эту ужасную историю в секрете, но сейчас она готова ею поделиться ради подростков, которые тоже могут оказаться в этом беспомощном положении.