"Я до сих пор помню его лицо": Рыженькая из "Тату" призналась, что в 11 лет стала жертвой изнасилования
Долгие годы звезда держала эту ужасную историю в секрете, но сейчас она готова ею поделиться ради подростков, которые тоже могут оказаться в этом беспомощном положении.
Недавно Лена Катина поучаствовала в записи очередного выпуска шоу "Секрет на миллион". В ходе разговора с Лерой Кудрявцевой бывшая солистка "Тату" призналась, что всю сознательную жизнь живет с ужасным секретом, который изматывал ее долгие годы. В 11-летнем возрасте Лена пережила сексуальное насилие, пишет Star Hit.
По словам Катиной, десятилетия после кошмара она не могла говорить о случившемся без слёз. Лишь повзрослев и проработав травму с психологом, она поняла, что готова рассказать об этом вслух, надеясь, что ужасная история может помочь подросткам.
Я помню, что я сказала: "Ой!" Я до сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко! <...> Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться
Пока что Лена не раскрывает ни личность своего насильника, ни информацию о том, понёс ли преступник наказание. В интервью девушка рассказала, что первой обо всём узнала мама, сообщает НТВ.
Комментариев: 0