Строители нового мирового порядка: Почему запретили церковь "Новое поколение" и что известно о её вожде Алексее Ледяеве Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность международного христианского движения "Новое поколение", зарегистрированного в Латвии. Лайф разбирался, как устроена эта секта и как ведёт дела. 26 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock © Instagram/alexeiledyaev

Признание нежелательной влечёт за собой запрет на деятельность "Нового поколения" (НП) и создание подразделений секты на территории РФ. За деятельность в "иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной", в России предусмотрена уголовная ответственность. Согласно УК, виновник по ч. 1 ст. 284 рискует провести за решёткой от двух до шести лет.

Всего попали под запрет четыре религиозные организации на Украине и в Латвии, тесно связанные с НП и её вождём — скандально известным харизматом Алексеем Ледяевым, который прославился в Интернете эпатажным стилем служения.

Богослужения НП выглядят примерно так: под музыку и возгласы пастора в состоянии психического возбуждения люди истерически кричат, размахивают руками, некоторые падают на пол и бьются в конвульсиях, кто-то безудержно смеётся. Сектанты объясняют это "воздействием благодати".

Планы на мир

Ледяев родился в 1956 году в многодетной баптистской семье. В 1985 году он с семьёй переехал в Латвию, где основал свою церковь "Новое поколение", пожалуй, самую скандальную неопятидесятническую организацию. После того как Ледяев написал книгу "Новый мировой порядок", в которой заявил, что миром должны править христиане, куда он прежде всего относил неопятидесятников, в 2002 году ему запретили въезд в Россию.

Алексей Ледяев. Фото © Instagram/alexeiledyaev

Запрет на въезд практически не коснулся сети представительств "Нового поколения", которые активно распространились по всей России. Деятельность НП в России, как, впрочем, и в других странах, была тесно связана с реабилитационными центрами, где пытаются привести в чувство больных наркоманией. В подобных центрах распространены поборы с родственников наркоманов, заинтересованных в их изоляции, и использование пациентов в качестве бесплатной рабочей силы.

Деятельность религиозных реабилитационных центров, как правило, связана со скандалами. Например, в Перми сектанты "Нового поколения" закрывали людей в подвале без еды, заставляя тяжело трудиться. Наркоману давали тупую пилу и бревно, требуя распилить его на части. В это время в подвале звучала религиозная музыка.

Центры "Нового поколения" в России действовали под общим названием — Ассоциация некоммерческих организаций "Родина без наркотиков" (АНО РБН). После того как в 2011 году главу фонда "Новосибирск без наркотиков" Альберта Сажина суд признал виновным в незаконном лишении свободы пациентов своего центра и приговорил его к четырём годам условно, ассоциация была ликвидирована по решению суда.

В настоящее время большинство подконтрольных Ледяеву организаций в России стараются избежать публичной привязки к нему и его "Новому поколению". К примеру, тольяттинское и самарское отделения пятидесятников, возглавляемые последователями Ледяева, называются сейчас "Радостная весть".

Также в Самаре действует реабилитационный центр под вывеской юридического лица АСХ "Независимость". О Ледяеве на сайте нет ни слова. "Научитесь без шума вторгаться на территорию противника", "Найдите слабое звено", "Научитесь работать на чужой территории без срывов, осечек, инцидентов и скандалов", — характерные цитаты из книг Ледяева, который учит своих последователей просачиваться во власть, "подобно змию".

Известный сектовед профессор Александр Дворкин рассказал Лайфу, что сейчас трудно сосчитать, сколько подразделений НП есть в России, поскольку большая часть отечественных ледяевцев уже поменяли название и вполне могут вести ту же самую деятельность, не привлекая внимания властей.

— Сам Ледяев в своих выступлениях о России напрямую старается не говорить, возможно, чтобы не подставлять своих соратников здесь, но он говорит об установлении сектантского "нового мирового порядка" повсюду, соответственно, и в нашей стране. На первом украинском Майдане 2004 года местные неопятидесятники были одними из самых активных элементов, тем самым вкупе с ледяевскими писаниями о "новом мировом порядке" показали реальную опасность этого сектантского движения. Очевидно, неопятидесятнические приёмы контролирования сознания толпы были использованы на майданах, — считает Дворкин.

В свою очередь, лидер пятидесятников России, член Общественной палаты и епископ Российского объединённого союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский считает решение Генпрокуратуры избыточным.

Фото © Центр священномученика Иринея Лионского

В начале нулевых РОСХВЕ разорвал все отношения с Ледяевым и его последователями, после выхода его книги про новый мировой порядок, которую в союзе назвали "ересью, не имеющей ничего общего с библейским учением". Однако в 2016 году Ряховский посетил Ледяева в Риге и выступил в его "Новом поколении" с серией проповедей.

Авторы Станислав Сенькин