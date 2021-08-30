"Аэрофлот" экономит на лётчиках: Когда пилоты стоят дешевле сервиса Главный авиаперевозчик России решил сэкономить на экипажах. Зато доходы топ-менеджеров "Аэрофлота" только растут. Что происходит в авиакомпании? 29 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

"Аэрофлот" скоро может столкнуться с дефицитом пилотов: они больше не готовы мириться со значительно усохшими зарплатами и возросшей нагрузкой. Как отмечают в его профсоюзе, госкомпания неизбежно столкнётся с настоящим дефицитом кадров — пилоты и прочие сотрудники стремятся переходить в другие авиакомпании с большей зарплатой и меньшей нагрузкой. Это может закончиться тем, что на маленькие зарплаты в "Аэрофлот" наберут менее квалифицированных пилотов, что скажется на уровне безопасности перевозок.

3 тыс за рейс

Собственно, проблемы с персоналом у главного российского перевозчика видны давно невооружённым глазом. Уже привычными стали сообщения о том, что его самолёты без какой-либо видимой причины задерживаются с вылетом иногда даже на несколько часов. Так, 12 июля пассажиру задержавшегося рейса авиакомпании "Россия" ("дочка" "Аэрофлота") пришлось даже самому открыть аварийные двери самолёта. По его словам, он и другие пассажиры долгое время сидели в закрытом жарком салоне без кондиционера, из-за чего многие стали терять сознание. В итоге самолёт был задержан на четыре часа. Или другой громкий случай произошёл 26 июня: пассажиры рейса Москва — Симферополь прождали в салоне целых пять часов — без воздуха, воды и еды. После чего их просто высадили обратно в аэропорт, где им пришлось прождать ещё несколько часов.

По словам представителей профсоюза, подобные ситуации могут стать вполне обыденными: уже сейчас не хватает не только пилотов, но и техников, стюардесс и прочих работников. Авиакомпания была вынуждена даже искать сотрудников через "Фейсбук". Видимо, на профессиональных сайтах уже хорошо знают истинные условия работы.

По словам пилотов "Аэрофлота", в январе нынешнего года их под угрозой увольнения заставили подписать новые трудовые договоры. Согласно новым договорам, были фактически аннулированы премии, а оплата за налёт теперь начисляется не с 33-го часа, а с первого, но сократилась в два раза — с четырёх до двух тысяч рублей. Кроме того, пилотов, по их словам, вынуждают продлевать рабочее время на 20 часов в месяц сверх разрешённой нормы (санитарная норма — 80 часов в месяц). В итоге зарплата сократилась в два раза, а нагрузка значительно выросла.

— Платят меньше, чем у конкурентов, да и характер работы немного тоже изменился в худшую сторону, — рассказал Лайфу один из пилотов на условиях анонимности. — У многих ипотеки и кредиты, и теперь пилоты вынуждены в свободное время подрабатывать в такси, доставке и прочем. В итоге образовалась большая текучка кадров, многие уходят работать в другие компании и даже уезжают в другие страны. На оставшихся пилотов нагрузка растёт всё больше. Их заставляют перерабатывать, шантажируя ухудшением условий труда. Когда мы понимаем, что везём 180 человек и у них билеты стоят по 10 тысяч, а нам платят с этого рейса по три тысячи рублей, мы чувствуем, что здесь кого-то кинули.

В итоге получается, что в других компаниях бортпроводником работать значительно выгоднее, чем пилотом в "Аэрофлоте". Пока проблему кадров руководство решает аннулированием отпусков этой осенью.

Первым делом мы сломаем психику пилотов

Впрочем, проблемы с зарплатой, судя по всему, касаются исключительно рядового персонала "Аэрофлота". Ранее СМИ оценивали доходы только одного генерального директора госкомпании в 376 млн рублей в год. Всего же ежегодные затраты на зарплаты топ-менеджмента, по данным отчётности, в 2019 году выросли на 38%, с 1,5 млрд до 2,138 млрд рублей.

При этом финансовые показатели "Аэрофлота", мягко говоря, оставляют желать лучшего. В прошлом году выручка снизилась в два раза — с 551,8 млрд до 229,8 млрд рублей, а по итогам года получен чистый убыток почти в 100 млрд рублей. И это при полученных от государства субсидиях в несколько миллиардов. Но даже в такой ситуации национальный перевозчик находит деньги на рекламу и пиар. Только в этом году он закупил рекламы на всех площадках на сумму почти миллиард рублей — 730 млн рублей.

При этом львиную долю рекламного пирога планируют откусить (или уже откусили) близкие к текущему руководству рекламные агентства Publicity и Stellar. Поговаривают, что гендиректор авиаперевозчика Михаил Полубояринов даже нанял управляющего партнёра агентства Publicity Яна Ханова своим личным пиар-советником с месячным окладом в 500 тысяч рублей плюс бонусы.

Впрочем, в госзакупках можно найти массу тендеров, от которых в пандемический год, казалось бы, легко можно было бы и отказаться в пользу зарплат персонала. Например, несмотря на далеко не скромные зарплаты, руководство нанимает самых разнообразных и недешёвых консультантов. Так, только оказание консультационной поддержки в рамках подготовки к внедрению стратегии "Аэрофлота" до 2028 года обойдётся в 149 млн рублей, а оценка влияния распространения вируса CoViD-19 на финансовые и операционные показатели — в 144 миллиона!

Например, "дочка" ПАО "Аэрофлот" — АО "Аэромар" — в этом году сделала несколько крупных закупок.

У компании "Перно Рикар Русь" купила 1800 бутылок виски Jameson и 1200 бутылок коньяка Martell VSOP на сумму более 73 млн рублей. 11 августа прошли торги на поставку до 2026 года шампанского для пассажиров в классе "бизнес". Сумма договора — 368 млн рублей. Цена за одну бутылку Piper Heidsieck Brut — 1 658,33 рубля. Запланирована поставка 46 тысяч бутылок игристого вина Prosecco Fonte 0,75 л — почти на 12 млн рублей. Среди крупных закупок есть порционный шоколад для пассажиров — почти на 400 млн рублей.

В закупках Лайф нашёл простыни одноразовые для пассажиров класса "бизнес" на рейсах ПАО "Аэрофлот" продолжительностью свыше восьми часов на 64 млн рублей.

А 3 августа прошли торги на поставку до 2026 года товаров торговой марки Yamaguchi (ирригаторы для полости рта, миостимуляторы для пресса, беспроводные очистители воздуха) на сумму более 14 млн рублей.

— Это для пассажиров, может быть, "Аэрофлот" — прекрасная респектабельная компания, — подытожил один из сотрудников перевозчика. — Но для работника это настоящий ад!

Лайф направил запросы о ситуации с зарплатами пилотов и персонала ПАО "Аэрофлот", однако на момент публикации компания не ответила.

Авторы Александра Баязитова