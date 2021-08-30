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"Аэрофлот" экономит на лётчиках: Когда пилоты стоят дешевле сервиса

Главный авиаперевозчик России решил сэкономить на экипажах. Зато доходы топ-менеджеров "Аэрофлота" только растут. Что происходит в авиакомпании?

29 августа, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

"Аэрофлот" скоро может столкнуться с дефицитом пилотов: они больше не готовы мириться со значительно усохшими зарплатами и возросшей нагрузкой. Как отмечают в его профсоюзе, госкомпания неизбежно столкнётся с настоящим дефицитом кадров — пилоты и прочие сотрудники стремятся переходить в другие авиакомпании с большей зарплатой и меньшей нагрузкой. Это может закончиться тем, что на маленькие зарплаты в "Аэрофлот" наберут менее квалифицированных пилотов, что скажется на уровне безопасности перевозок.

3 тыс за рейс

Собственно, проблемы с персоналом у главного российского перевозчика видны давно невооружённым глазом. Уже привычными стали сообщения о том, что его самолёты без какой-либо видимой причины задерживаются с вылетом иногда даже на несколько часов. Так, 12 июля пассажиру задержавшегося рейса авиакомпании "Россия" ("дочка" "Аэрофлота") пришлось даже самому открыть аварийные двери самолёта. По его словам, он и другие пассажиры долгое время сидели в закрытом жарком салоне без кондиционера, из-за чего многие стали терять сознание. В итоге самолёт был задержан на четыре часа. Или другой громкий случай произошёл 26 июня: пассажиры рейса Москва — Симферополь прождали в салоне целых пять часов — без воздуха, воды и еды. После чего их просто высадили обратно в аэропорт, где им пришлось прождать ещё несколько часов.

По словам представителей профсоюза, подобные ситуации могут стать вполне обыденными: уже сейчас не хватает не только пилотов, но и техников, стюардесс и прочих работников. Авиакомпания была вынуждена даже искать сотрудников через "Фейсбук". Видимо, на профессиональных сайтах уже хорошо знают истинные условия работы.

По словам пилотов "Аэрофлота", в январе нынешнего года их под угрозой увольнения заставили подписать новые трудовые договоры. Согласно новым договорам, были фактически аннулированы премии, а оплата за налёт теперь начисляется не с 33-го часа, а с первого, но сократилась в два раза — с четырёх до двух тысяч рублей. Кроме того, пилотов, по их словам, вынуждают продлевать рабочее время на 20 часов в месяц сверх разрешённой нормы (санитарная норма — 80 часов в месяц). В итоге зарплата сократилась в два раза, а нагрузка значительно выросла.

Платят меньше, чем у конкурентов, да и характер работы немного тоже изменился в худшую сторону, — рассказал Лайфу один из пилотов на условиях анонимности. — У многих ипотеки и кредиты, и теперь пилоты вынуждены в свободное время подрабатывать в такси, доставке и прочем. В итоге образовалась большая текучка кадров, многие уходят работать в другие компании и даже уезжают в другие страны. На оставшихся пилотов нагрузка растёт всё больше. Их заставляют перерабатывать, шантажируя ухудшением условий труда. Когда мы понимаем, что везём 180 человек и у них билеты стоят по 10 тысяч, а нам платят с этого рейса по три тысячи рублей, мы чувствуем, что здесь кого-то кинули.

Менеджер или предатель? Почему ФСБ подозревает сотрудника "Аэрофлота" в государственной измене

Менеджер или предатель? Почему ФСБ подозревает сотрудника "Аэрофлота" в государственной измене

В итоге получается, что в других компаниях бортпроводником работать значительно выгоднее, чем пилотом в "Аэрофлоте". Пока проблему кадров руководство решает аннулированием отпусков этой осенью.

Первым делом мы сломаем психику пилотов

Впрочем, проблемы с зарплатой, судя по всему, касаются исключительно рядового персонала "Аэрофлота". Ранее СМИ оценивали доходы только одного генерального директора госкомпании в 376 млн рублей в год. Всего же ежегодные затраты на зарплаты топ-менеджмента, по данным отчётности, в 2019 году выросли на 38%, с 1,5 млрд до 2,138 млрд рублей.

При этом финансовые показатели "Аэрофлота", мягко говоря, оставляют желать лучшего. В прошлом году выручка снизилась в два раза — с 551,8 млрд до 229,8 млрд рублей, а по итогам года получен чистый убыток почти в 100 млрд рублей. И это при полученных от государства субсидиях в несколько миллиардов. Но даже в такой ситуации национальный перевозчик находит деньги на рекламу и пиар. Только в этом году он закупил рекламы на всех площадках на сумму почти миллиард рублей — 730 млн рублей.

При этом львиную долю рекламного пирога планируют откусить (или уже откусили) близкие к текущему руководству рекламные агентства Publicity и Stellar. Поговаривают, что гендиректор авиаперевозчика Михаил Полубояринов даже нанял управляющего партнёра агентства Publicity Яна Ханова своим личным пиар-советником с месячным окладом в 500 тысяч рублей плюс бонусы.

Впрочем, в госзакупках можно найти массу тендеров, от которых в пандемический год, казалось бы, легко можно было бы и отказаться в пользу зарплат персонала. Например, несмотря на далеко не скромные зарплаты, руководство нанимает самых разнообразных и недешёвых консультантов. Так, только оказание консультационной поддержки в рамках подготовки к внедрению стратегии "Аэрофлота" до 2028 года обойдётся в 149 млн рублей, а оценка влияния распространения вируса CoViD-19 на финансовые и операционные показатели — в 144 миллиона!

Например, "дочка" ПАО "Аэрофлот" — АО "Аэромар" — в этом году сделала несколько крупных закупок.

У компании "Перно Рикар Русь" купила 1800 бутылок виски Jameson и 1200 бутылок коньяка Martell VSOP на сумму более 73 млн рублей. 11 августа прошли торги на поставку до 2026 года шампанского для пассажиров в классе "бизнес". Сумма договора — 368 млн рублей. Цена за одну бутылку Piper Heidsieck Brut — 1 658,33 рубля. Запланирована поставка 46 тысяч бутылок игристого вина Prosecco Fonte 0,75 л — почти на 12 млн рублей. Среди крупных закупок есть порционный шоколад для пассажиров — почти на 400 млн рублей.

В закупках Лайф нашёл простыни одноразовые для пассажиров класса "бизнес" на рейсах ПАО "Аэрофлот" продолжительностью свыше восьми часов на 64 млн рублей.

А 3 августа прошли торги на поставку до 2026 года товаров торговой марки Yamaguchi (ирригаторы для полости рта, миостимуляторы для пресса, беспроводные очистители воздуха) на сумму более 14 млн рублей.

Это для пассажиров, может быть, "Аэрофлот" — прекрасная респектабельная компания, — подытожил один из сотрудников перевозчика. — Но для работника это настоящий ад!

Лайф направил запросы о ситуации с зарплатами пилотов и персонала ПАО "Аэрофлот", однако на момент публикации компания не ответила.

Почти 20 человек не смогли вылететь из Москвы в Стамбул из-за ошибки "Аэрофлота"

Почти 20 человек не смогли вылететь из Москвы в Стамбул из-за ошибки "Аэрофлота"

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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