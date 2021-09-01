Миллионы с родителей и убытки в отчётах: кто держит самые дорогие и элитные школы Москвы Родители отдают свыше двух сотен тысяч рублей в месяц за обучение ребёнка в самых дорогих школах Москвы. Но официально многие из них убыточны. Лайф выяснил, кому принадлежит этот странный бизнес. 31 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

В Москве и области находятся четыре школы, в которых годовая стоимость обучения оценивается более чем в 2 млн рублей. Это International School of Moscow в парке Крылатские холмы, Brookes у Ботанического сада, Cambridge International School возле Северного речного вокзала и "Президент" на Рублёвке.

International School of Moscow (НОЧУ "Международная школа")

Стоимость обучения: до 2,7 миллиона рублей в год

Международная школа Москвы (ISM) открыта давно, с 2007 года, но о ней мало информации в Сети. Самое удивительное, что её не включают в рейтинги самый дорогих и элитных, хотя она явно претендует на ТОП-1 не только в столице, но и во всей стране.

У ISM два кампуса. Московский похож на суперсовременное спортивное сооружение и находится в парке Крылатские холмы на берегу Гребного канала. Подмосковный чем-то смахивает на сказочный Хогвартс и располагается в красногорском посёлке премиум-класса "Росинка", где живут дипломаты и экспаты.





Преподавание ведётся на английском. Учителя, в основном, из США, Англии, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Южной Африки. Диплом даёт возможность поступать в лучшие университеты мира.

ISM входит в большую сеть учебных заведений Nord Anglia Education. Это организация со штаб-квартирой в Лондоне существует с 1972 года, и с тех пор открыла свыше 70 школ в 30 странах, от Филиппин и Сингапура, до Катара и Мексики.

Директором Международной школы является британец Пол Кич. Он бакалавр французского и английского языков, магистр делового администрирования и управления образованием. Его правая рука, главный администратор Мария Ежова в разное время была руководителем разных компаний. Две из них, связанные с оптовой торговлей, ликвидированы Федеральной налоговой службой. Ещё одна, "БСФ Сервис", зарегистрирована по адресу ISM в Крылатском и занимается перепродажей школьной одежды премиум-класса. Причем дела по бумагам идут очень плохо: минус 5 млн рублей чистой прибыли и минус 60 млн чистых активов по итогу прошлого года.

Директор Пол Кич и главный администратор школы Мария Ежова. Фото © nordangliaeducation.com, © VK/Maria Se

Ежова является ещё гендиректором НОЧУ "Международная школа", НОЧУ БСО "Международная школа" и ООО "Международная школа". С высокой долей уверенности можно предположить, что все эти юрлица напрямую связаны с ISM. Их объединяет не только название, но общий адрес и одинаковый вид деятельности. Суммарные обороты этих трёх компаний поражают: 2,3 млрд рублей выручки "грязными" и почти 500 млн рублей "чистыми". Кто получает доход, непонятно. Учредителями числятся офшорная компания "БСГ Менеджмент Лимитед" с Виргинских островов и гонконгская фирма "Форест Рич Инвестмент Лимитед".

Отчётность Международной школы Москвы © Министерство юстиции РФ

Все некоммерческие организации обязаны отчитываться о расходах и доходам Минюсту. Игнорирование этого требования есть нарушение закона, наказание предусмотрено вплоть до расформирования юрлица. Тем не менее, долгие годы Международная школа не подавала документацию. По крайней мере, на сайте ведомства имеется только четыре отчета, поданные в 2020-2021 годах. Там указана лишь одна цифра — 1,27 млрд рублей. Именно столько школа израсходовала на управленческие и оперативные расходы.

Из светской прессы известно, что в Международной школе учатся Платон, сын Ксении Собчак, дети бизнесмена Александра Лебедева и модели Лены Перминовой. С помощью соцсетей Лайф вычислил других воспитанников. Например, детей соосновательницы бренда EXCLAiM Екатерины Янсен, а также дочь Владимира Цыганова (гендиректор агрофирмы «Белая Дача») и Оксаны Бондаренко (владелица шоу-рума «Ли-Лу»)

Brookes (АНО "Московская школа Брукс")

Стоимость обучения: до 2,4 миллиона рублей в год

Стоимость годового обучения в Brookes доходит до 2366700 рублей за год. © moscow.brookes.org

Школа Brookes располагается в зелёной пойме реки Яузы. Она настолько крутая, что по её коридорам можно виртуально прогуляться в картах "Яндекса". Снаружи футуристичное здание. Внутри — стильно, стерильно. При входе — шатёр ресепшена. Налево спортзал, где не стыдно сыграть матч NBA. Справа кофейня, на снимках её витрин видны цены: 180 рублей — латте, 110 рублей — 0,33 минералки Perrier.

Школа Brookes распахнула двери в 2018 году и сразу получила кучу восторженных отзывов. Обучение ведётся на английском. Всё пронизано британским духом и заточено на поступление в лучшие зарубежные вузы. Островок элитарности вырос посреди спального района Свиблово. И местные жители ждали совсем другую школу.

— Когда возводили новый жилой комплекс, обещали построить обычную школу, их очень не хватает в Свиблове, но появилось вот это заведение. Стоимость обучения не потянет никто из местных, в том числе новосёлы из новостройки, — сокрушается местный житель Александр Смолкин.

Школа Brookes входит в международную сеть Brookes Education Group, которую основал англичанин Дэвид Питер Роуз. Сейчас это десятки стандартизированных филиалов по всему миру: в ОАЭ, Индии, Китае, Японии, Корее, Мексике, Канаде, США и странах Евросоюза. России повезло, у нас сразу две школы Brookes — в Москве и Петербурге. Директор обеих — ещё один британский поданный Джайлс Эдвард Кинг.





И Джайлс Кинг, и Дэвид Роуз — люди не публичные, ни разу не попадавшие ни в какие скандалы. Изучив соцсети англичан, Лайф обратил внимание на их образование. Оба заканчивали обычные провинциальные вузы на родине. Причём основатель Brookes Дэвид Роуз доучивался на бакалавра и получал магистра заочно — без отрыва от работы. Судя по его портфолио, высшее образование ему понадобилось, чтобы получить повышение.

В России он ведёт дела странно: согласно базе СПАРК, школа "Брукс" работает в глубокий убыток. Судя по доступной отчётности, её чистая прибыль (после вычета налогов, расходов и прочих отчислений) составила минус 305 миллионов рублей в 2019 году. А её чистые активы (разница между стоимостью имущества и обязательствами) стабильно имеют отрицательное значение: минус 86 миллионов рублей в 2018 году, минус 494 миллиона в 2019-м и минус 708 миллионов в 2020-м.

Отчётность школы Brookes. © Министерство юстиции РФ

Как некоммерческая организация школа "Брукс" публикует отчётность на сайте Минюста. Из неё можно узнать, на что тратятся деньги. По итогу 2019 года на содержание организации, плановые мероприятия, покупку оборудования было израсходовано 500 миллионов рублей, полученных от российских лиц, и 200 миллионов рублей — от иностранцев.

Многое о финансовых оборотах школы "Брукс" может сказать её судебная тяжба с американским посольством. Спор развивался вокруг здания в Петроградском районе Северной столицы. Сейчас там находится петербургский филиал "Брукс". Из материалов дела можно понять, что в 2019 году арендная плата за здание составила один миллион долларов, а зарплатный фонд — 46 миллионов рублей.

В публичном доступе нет информации, чьи дети учатся в школе Brookes. Однако с помощью соцсетей Лайф нашёл несколько воспитанников. Например, возможного родственника российского олигарха Дмитрия Рыболовлева; дочку владельца компании "Алгомост" Михаила Левиева и актрисы театра МХАТ Натальи Швец; Джошуа Боничи — участника передачи "Лучше всех" на Первом канале, сына ирландского тренера по танцам; Стефанию Ростовцеву — звезду шоу "Голос. Дети", её мать светская львица Ксения Мринская-Ростовцева, отец неизвестен.

Cambridge International School (ЧОУ "Кембриджская международная школа")

Стоимость обучения: до 2,1 миллиона рублей в год

Стоимость годового обучения в Кембриджской школе доходит до €24600 (или 2134050 рублей по текущему курсу) + вступительный взнос €6000 (520410 рублей). © cisedu.com

Кембриджская международная школа существует уже семь лет. Помимо России она ещё работает на территории Узбекистана. Первый её корпус открылся в подмосковном коттеджном посёлке Берёзки на Рублёвке, второй — на севере Москвы, недалеко от Речного вокзала. Если говорить о столичном филиале, он располагается в типичном спальном районе Ховрино, в окружении хрущёвок и панельных высоток.

— Дорого и пафосно. Цены — жесть. Только для мажоров и их детей. Мы, местные, туда даже не суёмся. Уверена, ни один ребёнок из района там не учится, — рассказала Лайфу жительница Ховрина Альбина Кольцова.





Здание Кембриджской школы в Москве выглядит свежо и необычно, словно его собрали из разноцветных деталек конструктора Lego. Внутри, судя по фотографиям, нет ни одного одинакового кабинета. Один оформлен в персиковых тонах, другой — в морских, третий — в оливковых. Общаются здесь на английском. После обучения выпускникам выдают сразу два диплома: российский аттестат и международный сертификат, который поможет открыть двери в лучшие зарубежные вузы.

Согласно базе СПАРК, учредили Кембриджскую школу два российских предпринимателя. Один из них — 36-летний Александр Куринный, топ-менеджер IT-компании PromoPult (прежнее название SeoPult). Невозможно не заметить, что на момент открытия Кембриджской школы Куринному едва исполнилось 30 лет.

Учредители Кембриджской школы: Александр Куринный и Станислав Петлиский. Фото © VK / Александр Куринный, © Компромат

Борис Грин — уже новое имя второго учредителя. В 2018 году он полностью сменил ФИО. Ранее его звали Станислав Нарциссович Петлинский. О его полном тёзке много писала западная пресса. Якобы Петлинский-Грин — бывший сотрудник Госдумы, работал в должности замдиректора аэропорта Внуково, был связан с силовиками.

Согласно базе СПАРК, Кембриджская школа тоже приносит своим хозяевам сплошные убытки. В 2020 году её чистая прибыль составила минус 24 миллиона рублей. А её чистые активы держатся на уровне минус 130–200 миллионов рублей начиная с 2016 года.

Иностранцы, которые оплатили своим детям учёбу в Кембриджской школе. © Министерство юстиции РФ

Кембриджская школа также публикует отчётность на сайте Минюста. По итогам 2020 года учебное заведение потратило 153 миллиона рублей на поставщиков и 426 миллионов на оплату труда сотрудников. В этих же документах можно найти список иностранных граждан, которые оплачивали своим детям обучение в Кембриджской школе. Среди них, например, есть Виктория Цекало (племянница продюсера и телеведущего Александра Цекало), Игорь Хигер (директор стратегической российско-зимбабвийской компании) и Сурен Сафаров (совладелец ТД "Главмясторг").

Благодаря соцсетям Лайф выяснил, что в этой школе учатся дети Андрея Комарова (члена совета директоров АО "Римера" и сопредседателя Фонда развития трубной промышленности РФ), Михаила Титова (владельца интернет-магазина мебели Pushe), Михаила Турецкого (основателя "Хора Турецкого") и фигуристов Татьяны Тотьмяниной и Алексея Ягудина.

Школа "Президент" (АНО "Школа Президент")

Стоимость обучения: до 2,16 миллиона рублей в год

Стоимость годового обучения в школе "Президент" доходит до 240000 рублей в месяц (или 2160000 рублей в год по текущему курсу). © school-president.ru

Многое о школе "Президент" может сказать её адрес: элитный посёлок Жуковка на Рублёво-Успенском шоссе. Это одно из старейших и самых пафосных учебных заведений страны. Здесь учились дети олигархов, певицы Кристины Орбакайте и бывшего министра строительства Михаила Меня. Здание школы похоже на поместье в Англии. Территория огромна — свыше 15 тысяч кв.м.

В "Президенте" можно учиться как по обычной государственной программе, так и получить диплом международного образца IB. На выбор предлагают два иностранных языка: английский, французский, испанский, немецкий и китайский. В старших классах обучение ведётся в группах максимум по пять человек. Ещё одна фишка здешнего образования: большое внимание к благотворительной деятельности. Детям прививают любовь к демократии, толерантность и бережное отношение к природе.







Управляет школой "Президент" заслуженный учитель РФ Любовь Машина. Согласно базе СПАРК, она была владельцем множества элитных школ. Две из них были расформированы налоговиками как заброшенные организации без операционной деятельности. Та же участь постигла два строительных бизнеса Машиной.

У школы "Президент" три учредителя: сама директор, а также её партнёры — Анатолий Митрошин, основатель угольной компании "Колмар" и предпринимательница Юлия Казакова.

Любовь Машина. Фото © school-president.ru

Согласно базе СПАРК, финансовые показатели школы "Президент" превосходные. В 2020 году выручка "грязными" составила 0,6 млрд рублей, "чистыми" 177 млн рублей. При этом в тени остается фирма "Сириус-бизнес", которая зарегистрирована по тому же адресу и контролируется Митрошиным с Машиной. Вид деятельности: аренда имущества. Можно предположить, что именно "Сириус-бизнес" является правообладателем участка и здания. И вот здесь сплошные убытки. Чистая прибыль либо копеечная, либо имеет минусовое значение. Странно выглядит показатель чистых активов: минус 2,8 млрд рублей.

Из отчетности школы "Президент" © Министерство юстиции РФ

Отчетность школы "Президент" на сайте Минюста малоинформативна. Можно увидеть лишь, что на оказание образовательных услуг гражданам РФ было потрачено полмиллиарда рублей, а на обучение иностранцев всего полмиллиона.

Папарацци писали о том, что в "Президенте" учится дочь известного комика Гарика Харламова. Лайф нашел и других учеников. Помог в этом реестр, где как юрлицо зарегистрирован родительский комитет этой школы. Среди его учредителей есть известные фамилии. Например, медиаменеджеры Сергей Лисовский и Анатолий Новиков, некий Виталий Черномырдин, возможно, родственник бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина.

Авторы Егор Пережогин