Авито Работа проверит работодателей на финансовую и юридическую благонадёжность

Авито Работа теперь выделяет вакансии от работодателей и кадровых агентств, прошедших проверку благонадёжности юридического лица. Они отмечены значком "Компания проверена". Чтобы получить такую отметку, работодателю необходимо ввести данные ИНН в аккаунте на Авито и подтвердить его пополнением баланса. Сделать это можно переводом любой суммы с расчётного счёта компании на баланс в аккаунте, что позволит подтвердить юридическое лицо.

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Наличие отметки "Компания проверена" означает, что компания:

действующая;

создана полгода назад или раньше;

не банкрот и не проходит процедуру банкротства;

исправно платит налоги;

аккаунт размещает вакансии на Авито более трёх месяцев, не имеет постоянных жалоб от пользователей и не нарушает правила сервиса.

Когда проверочный платёж поступит на счёт, решение о благонадёжности юридического лица формируется моментально. Скоринговая платформа Авито учитывает десятки показателей из системы СПАРК, ЕГРЮЛ, а также данные поведения аккаунта на сервисе. Например, если финансовые и юридические риски минимальны, но аккаунт имеет множество жалоб и блокировок, то работодатель не получит отметку.

— Авито пользуется половина тех, кто ищет работу через Интернет (данные исследования Ипсос Комкон, июль 2020 года). Мы знаем, что людям важно найти стабильную работу и надёжного работодателя. Поэтому мы хотим помочь соискателям сделать правильный выбор. Безопасность пользователей — приоритетная задача для нас как крупнейшего сервиса по поиску работы. Соискатели будут активнее откликаться на вакансии со значком "Компания проверена", поэтому призываем работодателей использовать данную опцию как дополнительную возможность привлечения кандидатов, — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работа.

В Авито предупреждают: значок будут забирать, если обнаружат, что компания нарушила какое-либо из условий его использования. Восстановить статус непросто. Подать заявку возможно будет только через шесть месяцев при условии, что за работодателем не было зафиксировано новых случаев нарушения.