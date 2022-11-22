Золотые метры: Владельцев московского ЦУМа поймали на самострое Власти Москвы и Генпрокуратура добиваются сноса незаконной постройки ЦУМа на Петровке. Есть решение суда, но главный бутик страны не спешит его исполнять. Как ведут дела владельцы ЦУМа? 22 ноября, 01:40 Фото © LIFE / Владимир Суворов

В октябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал пристройку площадью 60 "квадратов" к зданию на Петровке, принадлежащую ЦУМу, самостроем и постановил её снести. ЦУМ пока тянет время — юристы подали апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена в начале декабря.

9 декабря ЦУМ ждёт ещё одно судебное разбирательство. В июле 2022 года рекламное агентство "1", принадлежащее предпринимателю Илье Лагутину подало иск к торговому дому на 15,5 млн рублей по договору, заключённому между ОАО "ТД ЦУМ" и агентством в сентябре прошлого года.

Где находится самострой ЦУМа

Всё началось с того, что в ноябре прошлого года Арбитражный суд Москвы принял иск от Правительства Москвы к ЦУМу о снятии с кадастрового учёта и исключения из ЕГРН здания по адресу: ул. Петровка, 12, стр. 2. Эта пристройка считается незаконной, поэтому власти города требовали от компании за свой счёт снести её в течение месяца и привести освободившуюся территорию в соответствие с окружающим ландшафтом. Торговому дому также необходимо было провести повторную техническую инвентаризацию своих помещений на Петровке, 12 и заново поставить их на государственный кадастровый учёт.

Из текста иска Правительства Москвы к ЦУМу

Если ЦУМ не исполнит решение суда, объект снесёт Госинспекция по контролю за использованием недвижимости Москвы, а все расходы будут взысканы с нарушителя.

По данным материалов суда, речь идёт о помещении площадью около 60 кв метров, в котором до последнего времени располагались автомойка и мастерская по ремонту автомобилей. Вероятно, здесь обслуживались машины торгового дома.

ЦУМ подозревали в ценовом сговоре

Это уже не первая претензия к столичному ЦУМу. В августе 2021 года ФАС провела проверку всей группы компаний Mercury — владельца ЦУМа. Её подозревали в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при продаже товаров онлайн. Таким образом бизнесмены могли завышать цены на товары.

Группа компаний Mercury является главным дистрибьютором люксовых брендов, таких как Rolex, Patek Philippe, Chopard, Gucci, Brioni, Balenciaga, Dolce&Gabanna, а также официальным дилером премиальных автомобильных марок Bentley, Ferrari, Maserati, Bugatti, Harley-Davidson. Владельцы группы — Леонид Фридлянд и Леонид Струнин.

Леонид Струнин и Леонид Фридлянд. Фото © volgograd.yabloko.ru, ТАСС / Фомичев Михаил

Кроме ЦУМа и Дома ленинградской торговли в Петербурге, группа владеет посёлком Барвиха Luxury Village (включая концертный зал), отелем "Барвиха Hotel&Spa", бутиками в Третьяковском проезде и на Кутузовском проспекте.

По версии журнала Forbes, Mercury заняла 136-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России в 2021 году. Выручка входящих в её периметр организаций за год составляет примерно 83 миллиарда рублей.

Барвиха Luxury Village. Фото © svadba21veka.ru

В России максимальная ответственность за участие в картельном сговоре предусматривает штраф до 15% от годовой выручки компании. В денежном выражении, по данным экспертов, сумма могла достичь 14 млрд рублей.

— За ограничение конкуренции законодательством предусмотрена в том числе и уголовная ответственность, — сообщили Лайфу в ФАС.

Впрочем, крупных неприятностей ЦУМ тогда избежал. Согласно акту проверки от августа 2021 года признаков нарушения части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции" контролирующий орган не выявил. Однако в документе отмечается наличие признаков нарушения части 4 статьи 11 всё того же закона, а именно, заключение иного антиконкурентного соглашения, которое приводит или может привести к ограничению конкуренции.

Лайф направил в ФАС запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся вокруг ЦУМа ситуацию, однако на момент публикации ответ не получил.

Иски и штрафы владельца ЦУМа

Группа Mercury хорошо известна государственным надзорным органам. Например, в 2017 году трудовая инспекция подозревала ЦУМ в нарушении зарплатной дисциплины: сотрудники перерабатывали, получали выплаты раз в месяц, а иногда и с задержками.

В марте 2020 года ФИФА подала иск к ОАО "Торговый дом ЦУМ" и ООО "Филипп Плейн РУС" на общую сумму 6,5 миллиона рублей. Несмотря на то что его официальная причина не называлась, спортивные эксперты увязывали процесс с тем, что в 2018 году на площадках ЦУМа активно продавалась сувенирная продукция с символикой чемпионата мира по футболу.

В апреле 2020 года Mercury обратилась в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) с заявлением, в котором попросила изменить статус здания Дома ленинградской торговли (ДЛТ), старейшего универмага Санкт-Петербурга. По замыслу ретейлера, ДЛТ регулятор должен признать объектом культурного наследия не регионального, а федерального значения. Эту инициативу эксперты оценили как желание владельцев переложить на государство часть расходов на сохранение здания.

Дом ленинградской торговли. Фото © ТАСС / Забурдаев Станислав

Во время пандемии в 2020 году ЦУМу грозил штраф до миллиона рублей за давку в очереди за новыми айфонами. Магазин допустил скопление людей, дистанция между которыми должна была составлять положенные полтора метра. В том случае до санкций дело даже не дошло. А в октябре 2020 года ФАС оштрафовала Mercury за непредоставление информации по требованию ведомства на... 100 тысяч рублей. На фоне миллиардных прибылей компании это сущие копейки.

Как владельцы ЦУМа конфликтовали с другими бизнесменами

В начале прошлого года, как писали СМИ, у Фридлянда и Струнина был конфликт с владельцем отеля "Метрополь" Александром Клячиным, у которого Mercury арендовала помещения площадью около 800 квадратных метров под бутики Valentino и премиального часового бренда Hublot.

Александр Клячин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Совладельцы компании в последнее время занимались тем, что переводили подконтрольные предприятия в категорию малого бизнеса. По данным СПАРК, к концу 2021 года компаньонам принадлежали 17 юрлиц, большинство из которых имели статус микропредприятий. Некоторые из них в разгар эпидемии ковида даже обращались за господдержкой, получив из казны в общей сложности около 270 тысяч рублей.

Mercury попыталась сэкономить через хитрую схему: группа отказалась выплачивать "Метрополю" аренду, обосновав это тем, что по закону субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в отраслях, пострадавших от короновируса, могут претендовать на льготы или прервать договор аренды.

Закон также предусматривает, что арендодатель обязан по требованию пострадавшего арендатора предоставить отсрочку арендных платежей или уменьшить арендную плату. Поскольку договорённости с "Метрополем" Mercury не достигла, компания просто вывезла бутики из отеля. По некоторым данным, сумма задолженности по аренде могла составлять около 200 миллионов рублей.

Клячин попытался через суд взыскать убытки, однако в июле 2021 года Арбитражный суд Москвы вынес решение компенсировать ему лишь эксплуатационные услуги в размере 250 326 рублей.

Авторы Евгений Кузнецов