"Газпром нефть" и "Совкомфлот" повысят экологичность морских перевозок в Арктике

Компании начнут внедрение в Арктике альтернативных видов судового топлива: сжиженного природного газа, водорода, аммиака и метанола. Об этом сообщает нефтяная компания. Несколько судов "Совкомфлота" уже подключили к первой в мире цифровой системе управления арктической логистикой "Капитан". Её разработали специалисты "Газпром нефти".

Ключевым направлением соглашения станет декарбонизация морских перевозок за счёт использования альтернативных видов судового топлива: сжиженного природного газа, водорода, аммиака и метанола. В рамках партнёрства стороны планируют провести тестовые испытания перспективных видов экотоплива на действующих судах-танкерах "Совкомфлота".

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Компании также будут расширять применение цифровых технологий для управления арктической морской логистикой. По их оценке, система "Капитан" уже позволила на 12% уменьшить удельные транспортные расходы за счёт выбора оптимальных маршрутов, экономии топлива, снижения затрат на ледокольную проводку и сокращения времени простоя судов.

— Мы уже активно применяем цифровые решения в работе с "Совкомфлотом" и в рамках нового соглашения продолжим совместное технологическое развитие. Кроме того, планируемое использование сжиженного природного газа и других экологичных видов топлива для заправки судов обеспечит ещё более высокую экологичность морских перевозок в Арктике, — прокомментировал соглашение глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Он также добавил, что "Совкомфлот" — основной партнёр нефтяной компании в сфере морской логистики.