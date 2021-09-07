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Олимпийские чемпионы Нагорный, Далалоян, Аблязин и Белявский пропустят ЧМ по гимнастике

В национальной команде отметили, что сейчас спортсмены не готовы быть на нужном для хорошего результата уровне.

7 сентября, 11:30
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, которые стали чемпионами Олимпиады в Токио в командном многоборье, не будут выступать на чемпионате мира, который состоится в октябре в Японии.

"В мужской сборной на турнир едут: Иван Стретович, Владислав Полешов, Мухаммаджон Якубов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Клементьев. Мужской состав Игр полностью отдыхает. Просто сейчас они не готовы быть на том уровне, на котором должны", — заявила РИА "Новости" старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

В состав женской сборной попали сразу две чемпионки Олимпиады в Токио — Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Вместе с ними на турнире выступят Мария Минаева, Яна Ворона.

Хватило золота Олимпиады: Сборная Израиля по художественной гимнастике пропустит чемпионат мира в Японии

Хватило золота Олимпиады: Сборная Израиля по художественной гимнастике пропустит чемпионат мира в Японии

Ранее Лайф сообщал, что от участия в турнире отказалась сборная Израиля по художественной гимнастике, в том числе и олимпийская чемпионка Линой Ашрам.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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