Олимпийские чемпионы Нагорный, Далалоян, Аблязин и Белявский пропустят ЧМ по гимнастике

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, которые стали чемпионами Олимпиады в Токио в командном многоборье, не будут выступать на чемпионате мира, который состоится в октябре в Японии.

"В мужской сборной на турнир едут: Иван Стретович, Владислав Полешов, Мухаммаджон Якубов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Клементьев. Мужской состав Игр полностью отдыхает. Просто сейчас они не готовы быть на том уровне, на котором должны", — заявила РИА "Новости" старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

В состав женской сборной попали сразу две чемпионки Олимпиады в Токио — Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Вместе с ними на турнире выступят Мария Минаева, Яна Ворона.