"МегаФон" запустил тариф с TikTok-домом Dream Team House

"МегаФон" совместно с популярным российским TikTok-домом запустил авторский тариф "Без переплат. Интернет Dream Team House" для безлимитного общения в популярных соцсетях и мессенджерах. С ним абоненты получат возможность бесплатно пользоваться музыкальными сервисами при любом балансе, а ещё — попасть на встречу с блогерами Даней Милохиным, Аней Покров и Артуром Бабичем и даже стать героями их TikTok-роликов.

"Мы постоянно анализируем потребности нашей аудитории и видим, что абоненты активно вовлекаются в проекты с участием известных блогеров. Dream Team House — самое популярное в России сообщество TikTok-блогеров с более чем 136 млн подписчиков у его участников. Мы разработали совместный тариф, в который включены все самые актуальные сервисы — соцсети, мессенджеры, музыка, которыми можно пользоваться безлимитно при любом балансе", — комментирует директор по Digital-коммуникациям и специальным проектам "МегаФона" Илья Александров.

Тариф "Интернет Dream Team House" включает пакет минут и мобильного интернет‑трафика. Абоненты могут продолжать общение в социальных сетях и мессенджерах даже при нулевом балансе, безлимитно слушать музыку в сервисах "Яндекс.Музыка", "Сбер.Звук", Boom и Apple Music.

Кроме того, тариф содержит все преимущества актуальной линейки "Без переплат": бесплатную защиту от нежелательных подписок, возможность раздавать интернет со своего смартфона без ограничения скорости, а также сохранять невостребованные минуты и гигабайты в копилке, чтобы использовать их в будущем. Предложение включает бесплатную годовую подписку на Apple Music для новых пользователей и полугодовую — для действующих абонентов "МегаФона".