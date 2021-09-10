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Волонтёры РЖД вместе с экоактивистами фонда "Вода России" очистили берега Байкала

10 сентября, 12:03
<p>Фото © LIFE / Андрей Тишин</p>

Фото © LIFE / Андрей Тишин

В экологической акции приняли участие 150 волонтёров-железнодорожников, а также генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и заместитель главы Министерства природы и экологии Сергей Ястребов.

  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин

Фото © LIFE / Андрей Тишин

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Сбор мусора проходил с использованием технологии раздельного сбора отходов. Таким образом, 4 сентября с берегов Байкала было убрано 20 кубометров смешанного мусора, 170 кг пластика, 112 кг металла и 96 кг стекла.

Фото © LIFE / Андрей Тишин

Фото © LIFE / Андрей Тишин

5 сентября волонтёры работали на станциях Кругобайкальской железной дороги Слюдянка-2 и Старая Ангасолка. Там они собрали 30 кубометров мусора и заменили старые лавочки на новые. Кроме того, силами волонтёров в Ангасолке была убрана просуществовавшая много лет стихийная свалка.

Несанкционированной свалке минимум 25 лет, она образовалась из бытового мусора. Учитывая крутой рельеф местности, для ликвидации свалки пришлось привлекать специалистов Федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области, которые собрали и подняли основной очаг мусора с поверхности (161 мешок). Весь собранный мусор был отправлен на переработку.

Фото © LIFE / Андрей Тишин

Фото © LIFE / Андрей Тишин

Участвуя в акции "Чистые берега Байкала", мы вместе помогаем сохранить уникальный памятник природы и подаём хороший пример подрастающему поколению. Расположение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в водоохранной зоне Байкала накладывает на РЖД особую ответственность. Поэтому мы активно содействуем сохранению экологического баланса Байкальской природной территории, — отметил генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

Программа мероприятий акции в Танхое включала также открытие туристической экотропы от железнодорожной станции до визит-центра "Байкал заповедный", подписание соглашения между волонтёрскими движениями о взаимодействии в рамках совместной работы по сохранению уникального озера Байкал.

Напомним, что акция "Вода России" объединяет волонтёров со всей страны и проходит в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". Всего в 2021 году пройдёт более 11 тысяч мероприятий по очистке берегов водоёмов — от Калининграда до Владивостока. Акция проходит с 2014 года и за семь лет объединила шесть миллионов человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоёмов и собрали 457 800 м³ мусора. Участники проекта уже навели порядок на берегах и прибрежных акваториях водных жемчужин России: озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры. По итогам 2020 года в тройку самых активных регионов-участников вошли республики Ингушетия, Северная Осетия — Алания и Татарстан.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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