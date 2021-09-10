Волонтёры РЖД вместе с экоактивистами фонда "Вода России" очистили берега Байкала

В экологической акции приняли участие 150 волонтёров-железнодорожников, а также генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и заместитель главы Министерства природы и экологии Сергей Ястребов.









Сбор мусора проходил с использованием технологии раздельного сбора отходов. Таким образом, 4 сентября с берегов Байкала было убрано 20 кубометров смешанного мусора, 170 кг пластика, 112 кг металла и 96 кг стекла.

Фото © LIFE / Андрей Тишин

5 сентября волонтёры работали на станциях Кругобайкальской железной дороги Слюдянка-2 и Старая Ангасолка. Там они собрали 30 кубометров мусора и заменили старые лавочки на новые. Кроме того, силами волонтёров в Ангасолке была убрана просуществовавшая много лет стихийная свалка.

Несанкционированной свалке минимум 25 лет, она образовалась из бытового мусора. Учитывая крутой рельеф местности, для ликвидации свалки пришлось привлекать специалистов Федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области, которые собрали и подняли основной очаг мусора с поверхности (161 мешок). Весь собранный мусор был отправлен на переработку.

Фото © LIFE / Андрей Тишин

— Участвуя в акции "Чистые берега Байкала", мы вместе помогаем сохранить уникальный памятник природы и подаём хороший пример подрастающему поколению. Расположение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в водоохранной зоне Байкала накладывает на РЖД особую ответственность. Поэтому мы активно содействуем сохранению экологического баланса Байкальской природной территории, — отметил генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

Программа мероприятий акции в Танхое включала также открытие туристической экотропы от железнодорожной станции до визит-центра "Байкал заповедный", подписание соглашения между волонтёрскими движениями о взаимодействии в рамках совместной работы по сохранению уникального озера Байкал.