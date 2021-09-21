Дебют с парами и переживания за дочь: Почему олимпийский сезон станет особенным для Тутберидзе Топ-тренер Этери Тутберидзе уже всё всем доказала — подопечные показывают высокие результаты, с ней мечтают работать многие, каждый сезон — вызовы и достижения. Однако этот год может многое изменить. 20 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Стартующий сезон в фигурном катании будет олимпийским, да и ещё в условиях пандемии. Ученицы Тутберидзе — заочно основные фаворитки турнира. Её суперфигуристки успели покорить мир, но вот взойдут ли они на Олимп? И как проявит себя 44-летняя наставница в парном катании? Это главные вопросы на сегодня.

Беглянки Трусова и Косторная

Этери Тутберидзе и Александра Трусова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Перед олимпийским сезоном в группу к Тутберидзе вернулись Александра Трусова и Алёна Косторная. Обе девушки сбежали из "Хрустального" в тепличные условия Евгения Плющенко, но быстро поняли, что добиться результатов там не получится, и попросились обратно, забыв о старых обидах и недопониманиях. И Косторная, и Трусова прекрасно понимают, что рисковать и уж тем более расслабляться в условиях жёсткой конкуренции просто нельзя. И работа с Этери Георгиевной — их шанс на олимпийский пьедестал.

Речь идёт уже не только о соперничестве внутри России, хотя все понимают, какой серьёзной будет борьба за путёвки в Пекин, не дремлют и конкурентки из других стран. Главная соперница россиянок — Рика Кихира — специально переехала из Японии в Канаду, чтобы к ОИ готовиться у Брайана Орсера. Этот специалист работает с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю, у него занималась и Евгения Медведева.

После возвращения в "Хрустальный" Трусова предстала в новом обличии — она покрасила волосы в жгучий рыжий цвет. Но удивила Саша не только этим. На контрольных прокатах сборной России в Челябинске во время произвольной программы Трусова исполнила сразу ПЯТЬ четверных прыжков! Она первая в истории женского фигурного катания, кому удалось это сделать на публике. Осталось только повторить их на официальных соревнованиях — и за ней закрепятся такие эпитеты, как "единственная" и "рекордсменка".

— Я рада, что сделала это. Здесь получилось лучше, чем на соревнованиях, теперь буду делать пять четверных и там. Когда мне только поставили эту программу, я слишком кайфовала от музыки, эмоции переполняли, и четверные не получалось прыгать совершенно. Особенно мне нравится композиция в первой половине, мне было сложно контролировать себя, — призналась Трусова журналистам после контрольных прокатов.

Косторная, кстати, тоже экспериментировала с цветом волос. Перед стартом сезона она покрасилась в… фиолетовый. Правда, проходила в ярком образе Алёна недолго. Фанаты закидали её негативными комментариями в соцсетях за новый образ. Это доказывает лишь то, что девушки меняются и ищут себя.

Алёна Косторная. Фото © Instagram / aliona_officialnew

Что касается подготовки к олимпийскому сезону, то Алёна восстановила тройной аксель. Тутберидзе согласилась принять её обратно с условием, что она вновь начнёт исполнять этот прыжок. Только вот чисто откатать программы в Челябинске Косторная не смогла.

— Тренеры после проката были не то чтобы в шоке, а, скорее, посмеялись над моей девичьей памятью. Потому что я забыла "дорожку". Пыталась исправить ситуацию, но получилось только хуже. Я сделала два непонятных движения, а в итоге не исполнила ничего адекватного. Это проходящий этап, он говорит о том, что нужно внимательно относиться не только к прыжкам, но и ко всем другим частям программы, — объясняет сама Алёна.

Как проведут сезон вернувшиеся от Плющенко фигуристки, оправдают ли они своё возвращение — интрига. И тут не стоит забывать, что у Тутберидзе ещё есть Анна Щербакова, которая исполняет всё настолько легко и идеально, что придраться, кажется, ну просто не к чему. Она не металась от одного тренера к другому, а трудилась и смогла выполнить поставленные задачи: выиграла чемпионат мира, стала чемпионкой России.

Трио Щербакова — Трусова — Косторная было мощным последние сезоны, но у Тутберидзе имеются и другие варианты. Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых легко могут получить билеты в Пекин. Ведь то, как молодые обходят опытных, мы прекрасно знаем по примеру Алины Загитовой и Евгении Медведевой. В любом случае всё в руках (точнее, даже в ногах) спортсменок. Понятно одно, что девочки будут сражаться совсем не по-детски: сначала — за шанс поехать на Олимпиаду, а затем — и за место на пьедестале.

Новый тренерский вызов

Тутберидзе ярко проявила себя как тренер одиночников, работала с танцорами и теперь впервые выступит в качестве наставника спортивной пары. О начале сотрудничества с двукратными чемпионами Европы Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым стало известно ещё весной этого года. Провал на чемпионате мира, где пара осталась без медалей, и отсутствие возможности тренироваться в США у Марины Зуевой из-за пандемии сподвигли фигуристов на этот эксперимент.

И рискуют тут обе стороны: ребята пошли работать к пусть и звёздному тренеру, но без опыта в парном катании, а наставница взяла под своё крыло очень нестабильных спортсменов.

Павел Слюсаренко, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и Этери Тутберидзе. Фото © Instagram / tutberidze.eteri

Тарасова и Морозов под руководством нового тренера уже успели выиграть предсезонный турнир Cranberry Cup в Бостоне. Упор сделали на пластику и некую лиричность, что абсолютно не свойственно этой паре. Они исполняют практически все элементы четвёртого уровня, что важно при выставлении оценок.

В произвольной программе Евгения и Владимир катаются под "Маяк" Патрика Уотсона, а вот с короткой произошли изменения. После американского турнира было принято решение поставить новую программу. Теперь Тарасова и Морозов выступают под музыку из фильма "Мы". В номере они представляют образы Пигмалиона и Галатеи. Изначально же фигуристы выходили на лёд с композицией Клода Дебюсси "Лунный свет", хореографом выступал Александр Жулин.

Новую программу пара представила на контрольных прокатах сборной. Она выполнила всё чисто, чем растрогали свою новую наставницу. А такую реакцию Тутберидзе, стоит признать, мы видим крайне редко. Значит, между спортсменами и тренером есть особая химия.

— Это колоссальный опыт, мы получили от Тутберидзе очень много нового и полезного. Довольны нашей новой командой. Для нас большая честь работать с ними, — признался Морозов после проката.

Выход дочери Тутберидзе

Нервничать Этери Георгиевна в этом сезоне будет не только за своих подопечных, но и за дочь-фигуристку Диану Дэвис. 18-летняя спортсменка проведёт свой первый сезон на взрослом уровне. Она выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным (сыном актёра Бориса Смолкина из "Моей прекрасной няни").

Диана и Глеб становились призёрами юниорских Гран-при и чемпионата России, а теперь попробуют бороться за высокие места на профессиональном уровне. И если у танцевального дуэта всё получится, то история дочери Тутберидзе может стать ещё одним ярким примером преодоления себя.

Спортсменка в двухлетнем возрасте пострадала из-за ошибки врачей, которые прописали ей антибиотики. У здорового ребёнка после приёма лекарств развилась тугоухость. Какое-то время она плохо слышала, могла различать лишь отдельные звуки. Сейчас, по словам самой Дианы, ей стало намного лучше, она адаптировалась и говорить о болезни категорически отказывается.

Игорь Шпильбанд, Диана Дэвис, Глеб Смолкин и Этери Тутберидзе. Фото © Instagram / tutberidze.eteri

К Дэвис и Смолкину априори приковано особое внимание. Как они справятся с давлением общественности и сильной конкуренцией, будет интересно посмотреть. Мощная поддержка в лице Этери Георгиевны у них точно есть, а это уже половина успеха.

Очевидно, новый сезон будет полон интриг и борьбы. А "железную леди" ждут новые вызовы, с которыми "война" против Евгения Плющенко просто не сравнится.

Авторы Галина Глазко