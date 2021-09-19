Какие технологии США выкрали у России Оглавление Электродвигатель Синтетический каучук Расчёты полёта на Луну Мобильный телефон Компьютер Двуосный вертолёт Шаттл "Бор-4" США давно избрали пиратство и грабёж излюбленными средствами обогащения. Зачем что-то изобретать, создавать, зачем учить специалистов, когда можно украсть, скопировать, а кадры переманить? 20414 20414 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © Авиация, техника и история

В отношениях с нашей страной всё началось ещё в XIX веке. Была в этом и вина государства — российские учёные внутри страны получали на изобретения авторские свидетельства, но забывали или не могли получить международный патент. Иногда у них просто не было для этого денег, а бизнес или государство не спешили вкладываться в новинки.

Электродвигатель

Борис Якоби и электродвигатель Фото © Wikipedia

Например, ещё в 1834 году российский учёный немецкого происхождения, экстраординарный член Академии наук Борис Якоби изобрёл электродвигатель. Главными новинками изобретения стали принцип непрерывного вращения подвижных частей двигателя и использование магнитов в подвижной и неподвижной частях. Изобретением Якоби стал и коммутатор, который менял полярность подвижных магнитов.

Об изобретении академик сообщил в "Заметке о магнитной машине, в которой магнетизм используется как двигательная сила" в журнале Парижской академии наук. В 1837 году действующая модель двигателя была продемонстрирована в Санкт-Петербурге, после чего Якоби получил собственную мастерскую. Однако в мире все считают, что электродвигатель изобрёл американский кузнец Томас Дэвенпорт, который успел первым получить патент.

Синтетический каучук

Иван Кондаков в химической лаборатории Фото © Московский журнал

В 1901 году русский учёный Иван Кондаков изобрёл синтезирование искусственного каучука из бутадиена. В России он так и не смог пробиться через бюрократические препоны и забросил изобретение. Тогда им воспользовались на Западе, правда, не в США, а в Германии. Немцы наладили производство искусственной резины для шин автомобилей и обуви. В СССР производство искусственного каучука появилось только в 1931 году.

Расчёты полёта на Луну

Юрий Кондратюк и его расчёты Фото © Портал для школьника. Самоподготовка

В своей Лунной программе американцы без зазрения совести использовали расчёты советского механика Юрия Кондатюка, который прожил жизнь в СССР в полной безвестности и погиб во время Великой Отечественной войны в 1942 году. Настоящее имя механика-самоучки было Александр Шаргей. Поменять имя ему пришлось, так как во время Гражданской войны он воевал на стороне белых, а потом дезертировал.

Шаргей, ничего не зная о расчётах Циолковского, самостоятельно рассчитал все параметры траектории будущего полёта на Луну. В своих работах он рассматривал устройство ракетных двигателей, возможные компоненты топлива. Он первый выдвинул идею, что космический аппарат придётся сначала выводить на орбиту Луны и лишь потом спускать с него отдельный модуль. Шаргей рассмотрел проблемы спуска людей обратно на Землю и указал, что космическому кораблю при торможении в атмосфере понадобится термическая защита.

Во время разработки американцами Лунной программы фон Браун был уверен, что на Луну необходима прямая посадка. Однако инженер НАСА Джон Хуболт, прочитавший книгу Шаргея-Кондратюка "Завоевание межпланетных пространств", добился признания его идей. Его расчёты позволили американцам сэкономить затраты и достичь лунной поверхности первыми. На родине о Шаргее и сейчас почти не помнят.

Мобильный телефон

Инженер Леонид Куприянович демонстрирует возможности мобильного телефона Фото © Public Domain

Казалось бы, в СССР при власти коммунистов изобретения учёных должны были бы ценить, но так было далеко не всегда. Комфорт и удобство граждан власти интересовали в последнюю очередь. Не заинтересовало коммунистов изобретение радиоинженера Леонида Куприяновича, который ещё в 1957 году сумел создать радиотелефон весом в 70 граммов — в два раза легче современных дорогих смартфонов. Радиотелефон через базовую станцию мог связываться с городской телефонной станцией. Чтобы обслужить Москву, требовалось всего десять станций. Очевидно, в СССР решили, что с такими телефонами удобно заниматься шпионажем, и в производство их не пустили.

Разочарованный инженер поделился идеями в журналах "Юный техник" и "За рулём". Производством средств связи заинтересовались в Болгарии. Там в фирме "Радиоэлектроника" переработали идеи Куприяновича и запустили в производство мобильные средства связи с базовыми станциями на 15 абонентов. "Мобильники" Куприяновича болгарские силовики использовали вплоть до 1990-х годов. Ну разумеется, технология вскоре "ушла" на Запад.

Изобретателем первых мобильных телефонов считается американский инженер Мартин Купер. Он "официально" совершил первый в мире звонок по сотовому телефону в 1973 году. Мобильный телефон весил килограмм, и Купер позвонил с него своему конкуренту, чтобы позлить.

Компьютер

Из-за бюрократии и неповоротливости системы изобретатель Арсений Горохов получил авторское свидетельство об изобретении персонального компьютера только в 1973 году, хотя совершил открытие в 1968-м. Слово "компьютер" тогда не знали, создатель называл его интеллектором. По сложившейся традиции изобретатель, подающий заявку, сам должен был найти все прототипы и описать их, а в случае с Гороховым прототипа не было.

Об американских ЭВМ, самая маленькая из которых в то время весила больше 450 килограммов, инженер не знал. Персональный компьютер Горохова был призван в первую очередь помогать инженерам в расчётах и построении сложных чертежей. Он имел монитор, системный блок с жёстким диском, материнской платой, видеокартой, памятью и устройством ввода данных.

Только в 1973 году патентная палата СССР выдала ему авторское свидетельство, однако раздобыть денег на изготовление "интеллектора" Горохов так и не смог — ему нужно было всего 80 тысяч рублей. В 1969 году инженер махнул рукой и опубликовал подробное описание "интеллектора" в "Бюллетене изобретений, открытий и товарных знаков".

В США в этом году были проданы первые "домашние компьютеры". Весили они 65 кг и стоили 10 600 долларов штука. Чтобы работать на таком, требовалось пройти компьютерные курсы, а вводить информацию нужно было двоичным кодом. Первый компьютер Стива Джобса появился только в 1978 году.

Двуосный вертолёт

Ка-52 "Аллигатор" Фото © Wikipedia

СССР оказался единственной страной, в которой инженеры справились с воплощением идеи двуосного вертолёта — винты машины должны вращаться в разные стороны, чтобы центробежные силы не раскручивали кабину. Однако большинство конструкторских бюро остановились на вертолётах, второй винт которых был расположен на хвосте, — так было проще. В США двуосные вертолёты долгое время считали "бесперспективными".

СССР стал единственной страной, в которой победили сложности конструирования такого вертолёта — ОКБ имени Камова сумел уменьшить расстояние между роторами и разместить оба винта над кабиной.

Американцы позже признались, что "открытость документации" советских инженеров позволила их военным конструкторам "решить проблему", и в США появились дальние ударные и разведывательно-ударные вертолёты: "Сикорский-боинг SB-1", "Сикорский-Рейдер Х" и AVX/L3 CCH. Ничего личного, как говорится.

Шаттл "Бор-4"

Фото © Wikipedia

Однако если вертолёты "Камов" в СССР производили, то система запуска космического челнока "Бор" — "Спираль" так никогда и не была использована, всё закончилось испытаниями.

Эта система представляла собой самолёт, который выводил космический челнок в верхние слои атмосферы, откуда тот стартовал на орбиту Земли. Спускался челнок самостоятельно, как самолёт. Челнок "Бор-4" четыре раза побывал в космосе и четыре раза благополучно возвратился на Землю. Во время последнего возвращения "Бор-4" был отснят австралийскими военными.

Американцы, получив первые фотографии "Бора", совершенно не стесняясь, использовали в конструкции своих шаттлов Dream Chaser обводы советского челнока. Правда, американские инженеры так и не смогли понять, что у советского "Бора" изменялась геометрия крыла, и поэтому он мог совершать манёвры, которые оказались недоступны американским аппаратам.

Авторы Майя Новик