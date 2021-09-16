Создатели ролика спародировали предвыборное видео экс-мэра Харькова Михаила Добкина 14-летней давности, ставшее интернет-мемом.

Реалистичный дипфейк Зюганова запутался в молодёжных терминах. Видео © Соцсети

В Сети набирает популярность видео, на котором человек, похожий на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, на встрече с креативной группой выслушивает предложения по привлечению молодёжной аудитории. На ролик обратил внимание телеграм-канал Mash.

Человек за кадром предлагает "руководителю партии" спеть вместе с Ильичом, имея в виду лидера музыкальной группы Little Big. "Зюганов" сперва называет своих собеседников сатанистами, решив, что те предлагают ему поглумиться над самим вождём мирового пролетариата. Затем, послушав одну из песен, человек в кадре предлагает запретить солисту группу "быть Ильичом" и окончательно отдаляется от молодёжи.

"Парни, я так не могу. Давайте с вами кого-нибудь из партии возьмём помоложе и ему моё лицо пририсуем. Сейчас же так возможно? Сделайте мне на лицо этот, как его, дикпик", — говорит человек, похожий на Зюганова.