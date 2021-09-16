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"Сделайте дикпик мне на лицо": Реалистичный дипфейк Зюганова запутался в молодёжных терминах

Создатели ролика спародировали предвыборное видео экс-мэра Харькова Михаила Добкина 14-летней давности, ставшее интернет-мемом.

16 сентября, 19:40

Реалистичный дипфейк Зюганова запутался в молодёжных терминах.

Видео © Соцсети

В Сети набирает популярность видео, на котором человек, похожий на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, на встрече с креативной группой выслушивает предложения по привлечению молодёжной аудитории. На ролик обратил внимание телеграм-канал Mash.

Человек за кадром предлагает "руководителю партии" спеть вместе с Ильичом, имея в виду лидера музыкальной группы Little Big. "Зюганов" сперва называет своих собеседников сатанистами, решив, что те предлагают ему поглумиться над самим вождём мирового пролетариата. Затем, послушав одну из песен, человек в кадре предлагает запретить солисту группу "быть Ильичом" и окончательно отдаляется от молодёжи.

"Парни, я так не могу. Давайте с вами кого-нибудь из партии возьмём помоложе и ему моё лицо пририсуем. Сейчас же так возможно? Сделайте мне на лицо этот, как его, дикпик", — говорит человек, похожий на Зюганова.

Отметим, что этот ролик стал пародией на предвыборное видео экс-мэра Харькова Михаила Добкина 14-летней давности. После размещения 27 сентября 2007 года в медиапространстве видео получило широкую известность, многомиллионные просмотры пользователями Интернета во всём мире, разошлось на цитаты и стало источником многочисленных мемов.

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Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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