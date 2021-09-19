Расплата за карьеру: Почему потеря ребёнка Наташи Королёвой — урок для всех нас В интервью Лере Кудрявцевой певица впервые рассказала о том, что стало причиной её выкидыша. 18 сентября, 21:40 Кадр из видео © YouTube / НТВ

В 2013 году Наталья Королёва и Сергей Глушко решились на ЭКО и начали готовиться к процедуре. Но в этот же момент на всю страну прогремела история Жанны Фриске. В СМИ активно распространялась информация о том, что именно беременность спровоцировала онкологическое заболевание.

На этом фоне мы решили не делать этого, это нас испугало, здоровье — главное, есть сын, значит, будет много внуков... И как-то мы эту историю спустили на тормозах. И потом неожиданно я чувствую, что меня подташнивает. А когда мне приснилась рыба, я поняла, что мне нужно бежать делать тест. Две полоски! Мне было 40. Но это Вселенная нам показала, что не надо этого делать искусственным образом Наташа Королёва

Вторая беременность Королёвой

Кадр из видео © YouTube / НТВ

Но не случилось. В какой-то момент беременность замерла. Врач посоветовала сделать аборт, так как плод не сформировался. Королёва была уверена, что чуда не произойдёт. Но страшнее то, что певица сама спровоцировала проблемы со здоровьем. Она продолжала активно летать на гастроли, ездить по корпоративам, давать концерты, когда ей следовало всячески избегать стресса.

Если бы это была запланированная беременность, то я бы могла всё отменить, а когда это было нежданно-негаданно и у тебя там всё уже запланировано на три-четыре месяца вперёд... Наташа Королёва

Через два года Наталье и Сергею был дан ещё один шанс. И снова во сне была рыба. Причём она была связана со Стасом Михайловым. Королёвой приснилось, что она на вилле певца в Черногории, которая находится на берегу моря.

И снова побежала покупать тест, и снова две полоски. На этот раз всё было серьёзно, я ждала этого ребёнка, я даже маме об этом сказала. И сразу после этого происходит эта неприятная и некрасивая ситуация. Вроде бы человек, обличённый властью, выдаёт в эфир информацию о том, что я распространяю какие-то порнографические снимки. Это для меня был очень жёсткий удар, стресс и опыт, который никому не хочу пожелать пройти — через то, через что я прошла Наташа Королёва

Слова, подтолкнувшие к смерти

Сам скандал случился весной 2015 года. Тогда в Сеть попали интимные фото- и видеоматериалы с Наташей Королёвой. Такие "сливы" обычно остаются лишь в поле зрения бульварных СМИ, но именно депутат (тогда Законодательного собрания Санкт-Петербурга) Виталий Милонов своим заявлением дал повод серьёзным федеральным изданиям освещать эту историю. Политик потребовал лишить Наташу Королёву звания заслуженной артистки России, мол, попавшие в Интернет приватные видео очерняют репутацию самого звания.

Из-за этих переживаний у Королёвой случился выкидыш. Сейчас она уверена, что ей не страшно больше ничего. В ней действительно что-то умерло. Для Сергея эта история — источник злости. Но он не винит кого-то конкретного, он скорее обращается ко всем хейтерам и клеветникам.

Слушайте, добрые самаритяне, слушайте! Что от ваших обсуждений бывает... Вы же любите перемывать кости! Скольких людей вы уже в гроб загнали своими переливаниями. Продолжайте! Вам всё это вернётся Сергей Глушко

В тот момент Наташа Королёва даже задумалась о суициде. Для неё самой это страшно, потому что никогда прежде мыслей наложить на себя руки у неё не возникало.

Я считала, что я очень сильный человек, как раз очень устойчивый к этим бурям, грозам, ураганам, но вот здесь меня сломали. После этого я полностью ушла в профессию, чтобы не свихнуться, чтобы не обозлиться Наташа Королёва

Приватное видео Наташи Королёвой и кто виноват

У этой истории не может быть одного виноватого. Сейчас кто-то может осудить Милонова за то, У этой истории не может быть одного виноватого. Сейчас кто-то может осудить Милонова за стремление хайпануть на истории, кто-то осудит саму Королёву за беспечность, тщеславие и за то, что у неё вообще были эти интимные видео (зачем вообще снимать такое?!). Третьи возложат вину на воров, укравших материалы и сливших их в сеть. Но и те и другие будут далеки от истины. Звучит страшно, но загубленная жизнь — логичное завершение проступков всех причастных. Тех, кто снимал, тех, кто снимался, тех, кто украл видео, кто их распространил и кто "прославил". Смогут ли все они понять, что натворили, и хотя бы остановиться?

Авторы Василий Климов