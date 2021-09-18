"Чёрный день" на Ямале: Что за таинственная аномалия случилась в 1938 году Наука до сих пор не до конца разобралась, почему осенним утром полуостров вдруг на несколько часов погрузился в непроглядный мрак. 17 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Если смотреть на это событие в историческом контексте, то оно, наверное, показалось очень символичным: это были тёмные времена массовых репрессий, раскулачиваний, расстрелов, ссылок. В Тюменской области были расположены позорно знаменитые лагеря ГУЛАГа — 501 и 503 — стройка Трансполярной магистрали.

И удивительное совпадение заключается в том, что именно в момент аномального явления на Ямале работала экспедиция геологов. Без них не было бы многих интересных и важных подробностей этой истории.

Впрочем, спустя столько лет она уже, можно сказать, перешла в разряд легенд. То есть никаких документальных подтверждений ни внезапному наступлению темноты, ни присутствию на полуострове тогда геологов найти не удаётся.

Итак, какая информация передавалась из уст в уста, а теперь кочует с сайта на сайт? Что день 18 сентября 1938 года на севере Тюменской области начался как обычно, светает там в это время года примерно в шесть утра. Но в восемь часов небо начало окрашиваться в красно-бурые оттенки, стало темнеть, и к половине одиннадцатого уже было не видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Более того, местные жители не могли поймать ни одну радиостанцию (тогда регион был уже второй десяток лет как радиофицирован). У людей началась паника. Они передвигаются на ощупь и на голос. К полудню заметили на небе узкую светлую полосу, вскоре она исчезла, но в час дня тьма понемногу начала уходить, и наступил второй рассвет.

Фото © Виртуальный музей ГУЛАГа

И если бы не геологи, на этом отчёт о "чёрном дне" был бы закончен. Но у них были сигнальные ракеты. Вот только опять же нет данных о том, на какой хоть примерно высоте они скрывались из вида. Такие ракеты могут — в зависимости от мощности, от погоды — подняться и на 25 метров, и на 120. В любом случае учёные обнаружили, что над Ямалом низко нависли какие-то невероятно плотные тучи, крайне густой туман. Когда сигнальные ракеты запускали горизонтально, они были прекрасно видны на всём протяжении своего полёта.

Итого: непроглядная тьма часа на три окутала полуостров, она простиралась на 200–250 километров с юга Ямала до реки Игарка и при этом понемногу смещалась в восточном направлении. Интересно, что не было никаких осадков, не осталось никакой пыли.

Версии есть, в частности, такие:

лесной пожар

пыльная буря

космическая пыль

Фото © Shutterstock

Гипотеза о пожарах пока лидирует, потому что астрономы ничего характерного не фиксировали, а пыльная буря без шума и пыли — тоже как-то странно.

В итоге "чёрный день" стал неофициальным названием для очень редкого и потому практически не изученного атмосферного явления. А по-научному оно называется так: локальное снижение прозрачности земной атмосферы. И природа у него, как предполагается, такая: дым от горящих лесов поднимается и доходит до верхних слоёв атмосферы, там замерзает и в таком виде затягивается в общий круговорот циклонов и антициклонов. А через какое-то время он появляется в совершенно неожиданном месте, опускается и пугает людей. Звучит, в общем, неплохо, хотя, конечно, простая обывательская логика приводит к ожиданию того, что при приближении к поверхности планеты этот дым должен бы обратно разморозиться и стать узнаваемым по запаху.

Авторы Адель Романенкова