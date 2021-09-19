Как Вашингтон и Лондон провели Париж: Почему Францию "кинули" на 56 млрд долларов, но та отозвала послов только из США и Австралии Политолог Александр Роджерс — о том, почему Франция отозвала послов из США и Австралии "для уточнения позиций" и чем теперь закончится партнёрство. 19 сентября, 16:28 Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (справа) и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (слева) во время совместной видеоконференции. Фото © ТАСС / АР / Andrew Harnik

Несколько дней назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и президент США Джо Байден объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

Что в этом хорошего? Во-первых, этот союз, в отличие от НАТО, которое создавалось против СССР и последние десятилетия было союзом против России, этот новый союз создан против Китая. И, соответственно, фокус англосаксонской агрессии, что уже очевидно, смещается с РФ на КНР. Во-вторых, создание этого нового альянса внесёт раскол в НАТО. Вернее, уже внесло.

Первым прямым последствием создания AUKUS стал отказ Австралии от заказа на постройку двенадцати дизельных подводных лодок, ранее размещённого во Франции. Заказ был на общую сумму порядка 65 миллиардов долларов (56 миллиардов евро), что существенно даже для достаточно крупной французской экономики. Это субконтракты, это налоги, это десятки тысяч рабочих мест. В условиях нынешней нестабильности внутри Франции, усугублённой пандемией и кризисом с мигрантами, подобный удар особенно чувствителен.

Вместо этого США и Великобритания якобы обещают, что построят для Австралии уже не дизельные, а атомные подводные лодки. В ответ Франция отреагировала резкими заявлениями ряда своих крупнейших политиков и чиновников, а потом отозвала своих послов из США и Австралии.

Глава МИД Франции решил объяснить, почему Париж не стал отзывать посла из Лондона: «Мы отозвали наших послов (из США и Австралии), чтобы переоценить ситуацию. В Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости возвращать нашего посла для объяснений».

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил: — Это исключительное решение вызвано крайней серьёзностью решений, объявленных 15 сентября Австралией и США. По просьбе президента нашей страны я распорядился немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в США и Австралии. Отказ от проекта подводных лодок океанского класса, над которым Австралия и Франция работали с 2016 года, и объявление о новом партнёрстве с Соединёнными Штатами, направленном на изучение возможности будущего сотрудничества по атомным подводным лодкам, представляют собой неприемлемое поведение среди союзников и партнёров; их последствия влияют на само понимание нашего альянса, нашего партнёрства и важность Индо-Тихоокеанского региона для Европы.

В ответ представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила: — Мы были в тесном контакте с нашими французскими партнёрами в связи с их решением отозвать посла Этьена в Париж для консультаций. Мы понимаем их позицию и продолжим в ближайшие дни заниматься урегулированием наших разногласий, как мы это делали в другие моменты нашего длительного союза. Франция — наш старейший союзник и один из наших самых сильных партнёров, и мы разделяем долгую историю общих демократических ценностей и приверженность совместной работе для решения глобальных проблем.

С аналогичными заявлениями выступил и ряд других американских политиков. Но компенсировать финансовые потери французам никто не собирается. А, как говорил товарищ Фарго, "Разговоры — это не деньги". Ситуацию на самом деле предельно точно описывает другая цитата: "Боливар не вынесет двоих". И, соответственно, "Франция не нужна, родной. Она только топливо ест".

Можно предсказать, как будет развиваться ситуация с постройкой подлодок в США. Сначала стоимость проекта существенно возрастёт, причём ещё на стадии НИОКР. Потом несколько лет будут рассказывать, какое это прорывное и суперсовременное вооружение. А на выходе получим деревянные подлодки без двигателей, силовой установки и вооружения (как это случилось с плачевно известным "Зумвольтом"). Это в лучшем случае. Потому что в худшем просто заявят: "Ну не шмагла я" — с обязательной приставкой в виде: "Зато теперь мы приступаем к разработке новых подлодок, ещё более суперсовременных, чем предыдущие, и с закруглёнными уголками".

Так что в итоге Франция останется без денег, а Австралия — без подлодок. Можете делать ставки на это.

Нам французов при этом не жалко, потому что несколько лет назад они в угоду своим американским партнёрам (которые теперь их кинули) проделали схожий финт ушами с "Мистралями", отказавшись поставлять два уже построенных вертолётоносца, заказанных Россией. Можно даже сказать, что это карма за нарушение собственных контрактов (меня учили, что договор священен и нарушать его нельзя).

Однако нам более интересно не это, а наблюдаемый нами фактический раскол внутри НАТО. Потому что на фоне создания нового англосаксонского военного союза, в который не вошли ни Франция, ни Германия, разговоры об автономной системе европейской безопасности вышли на новый уровень. Сначала об этом заявил Макрон, а потом и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что "ЕС планирует создать собственную армию, чтобы не зависеть от США в вопросах обороны".

Правда, не совсем понятно, от кого собирается обороняться ЕС — потому что на горизонте не видно никого, кто бы собирался на них нападать.

Впрочем, аналогичная картина и с новым оборонительным альянсом, AUKUS. Есть такой сериал — «Утопия». Там есть примерно такая сцена про австралийское правительство (я сокращаю, чтобы передать смысл):

— Мы собираемся потратить 400 миллиардов долларов на оборону. — От кого? — От Китая. — А что мы будем защищать? — Наши стратегические интересы. — А конкретнее? — Наши торговые пути. — А кто наш основной партнёр? — Китай. — То есть мы собираемся потратить 400 миллиардов на то, чтобы защищать нашу торговлю с Китаем от Китая? Здесь никого этот факт не смущает?

На самом деле разница между обоими "оборонными" альянсами только в том, что старый существовал для того, чтобы продавать американское оружие европейским странам, а новый будет наживаться за счёт Австралии. Просто Вашингтону очень срочно понадобились деньги, и у него нет времени всё это объяснять.

Авторы Александр Роджерс