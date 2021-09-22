"Газпром нефть" запустила арт-проект о вакцинации "Привет! Привит!"

Этим арт-проектом мы хотим поддержать и объединить тех, кто активно приближает возвращение к привычной жизни, построенной на прямом общении. С помощью демократичного и при этом эмоционального языка плаката мы декларируем своё отношение к вакцинации. Говорим о новой реальности, в которой слово "привит"’ стало таким же незаменимым, как "привет". Уровень коллективного иммунитета в "Газпром нефти" уже достиг 90%, поэтому сообщения на футболках и плакатах звучат как отрывки из личных историй наших сотрудников

Александр Дыбаль Член правления "Газпром нефти"