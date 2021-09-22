"Газпром нефть" запустила арт-проект о вакцинации "Привет! Привит!"
"Газпром нефть" и стрит-арт-проект Partisan Press запустили акцию "Привет! Привит!". Она направлена в поддержку вакцинации от CoViD-19.
Фото © ПАО "Газпром нефть"
Эмоции сторонников вакцинации передают живой язык и выразительная типографика на плакатах и футболках. Соавторами и носителями сообщений проекта стали сотрудники компании. Тысячи единомышленников, разделяющих идеи вакцинации, стали участниками мотивационной кампании.
В рамках акции "Привет! Привит!" вручную изготовлены плакаты ограниченной серии. Их отличают эмоциональные фразы, набранные шрифтом середины XX века и отпечатанные с помощью деревянных букв, винтажной краски и ручного пресса. Так создаётся современное плакатное искусство на самую актуальную тему последних лет.
Этим арт-проектом мы хотим поддержать и объединить тех, кто активно приближает возвращение к привычной жизни, построенной на прямом общении. С помощью демократичного и при этом эмоционального языка плаката мы декларируем своё отношение к вакцинации. Говорим о новой реальности, в которой слово "привит"’ стало таким же незаменимым, как "привет". Уровень коллективного иммунитета в "Газпром нефти" уже достиг 90%, поэтому сообщения на футболках и плакатах звучат как отрывки из личных историй наших сотрудников
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