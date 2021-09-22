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"Газпром нефть" запустила арт-проект о вакцинации "Привет! Привит!"

"Газпром нефть" и стрит-арт-проект Partisan Press запустили акцию "Привет! Привит!". Она направлена в поддержку вакцинации от CoViD-19.

22 сентября, 13:15
<p>Фото © ПАО "Газпром нефть"</p>

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Эмоции сторонников вакцинации передают живой язык и выразительная типографика на плакатах и футболках. Соавторами и носителями сообщений проекта стали сотрудники компании. Тысячи единомышленников, разделяющих идеи вакцинации, стали участниками мотивационной кампании.

В рамках акции "Привет! Привит!" вручную изготовлены плакаты ограниченной серии. Их отличают эмоциональные фразы, набранные шрифтом середины XX века и отпечатанные с помощью деревянных букв, винтажной краски и ручного пресса. Так создаётся современное плакатное искусство на самую актуальную тему последних лет.

  • Фото © ПАО "Газпром нефть"
    Фото © ПАО "Газпром нефть"
  • Фото © ПАО "Газпром нефть"
    Фото © ПАО "Газпром нефть"
  • Фото © ПАО "Газпром нефть"
    Фото © ПАО "Газпром нефть"

Фото © ПАО "Газпром нефть"

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Этим арт-проектом мы хотим поддержать и объединить тех, кто активно приближает возвращение к привычной жизни, построенной на прямом общении. С помощью демократичного и при этом эмоционального языка плаката мы декларируем своё отношение к вакцинации. Говорим о новой реальности, в которой слово "привит"’ стало таким же незаменимым, как "привет". Уровень коллективного иммунитета в "Газпром нефти" уже достиг 90%, поэтому сообщения на футболках и плакатах звучат как отрывки из личных историй наших сотрудников

Александр Дыбаль

Член правления "Газпром нефти"

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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