Для чего Эрдоган решил "аннексировать" Крым накануне встречи с Путиным в Сочи Журналист Пётр Акопов — о призрачной надежде главы Турции сохранить сирийский Идлиб с боевиками. 22 сентября, 14:50 Фото © ТАСС / EPA / YVES HERMAN / POOL

В отношениях России и Турции опять искрит? Сначала МИД Турции заявил, что не считает законными выборы в Госдуму России на территории Крыма, потом, выступая на Генассамблее ООН, турецкий президент Эрдоган заявил о том, что "придаёт значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаём". Тут же, в Нью-Йорке, прошла встреча Эрдогана с Зеленским, который специально поблагодарил турка за "непризнание аннексии Крыма".

Зачем Турция "расчёсывает" крымскую тему? А ещё и беспилотники на Украину поставляет — а год назад помогла Азербайджану выиграть войну в Карабахе. Ох, неправильно мы себя с ними ведём — ведь турки опасны и коварны, наш самолёт сбили, посла убили, а мы всё равно с ними дружим, отдыхать туда ездим, АЭС им строим и С-400 продаём. Примерно так говорят и пишут те, кто заявляет о наивности российского руководства и ошибочности курса в отношении Анкары. Ну да, ну да — Путин и Лавров наивны и склонны к самообману на турецком направлении? Это даже не смешно.

Потому что наша политика в отношении Турции реалистична — нам выгодно иметь близкие и разносторонние связи с одним из самых значимых наших соседей. Историческим противником? Да, в прошлом — но сейчас и конкурентом, и партнёром. У нас множество общих тем — и тех, в которых мы соперничаем, и тех, в которых можем сотрудничать (как в истории с "Турецким потоком").

Турция никогда не будет ничьей марионеткой, но при Эрдогане она стала играть куда более самостоятельную роль, причём не только в региональных, но и мировых делах. России выгодна самостоятельная Турция — и не только в нашем противостоянии с Западом. Но не станет ли самостоятельная Турция зарится на наши зоны влияния? Ведь большая часть тюркского мира находится в Средней Азии, немало тюркских народов живёт и в России. Конечно, пантюркизм никто не отменял, но жёстко поставленные Россией рамки турки не станут переходить. Поражение Армении в Карабахе было не следствием слабости России — виной всему слепая самонадеянность Еревана, не желавшего договариваться (причём при русском посредничестве) о мирном урегулировании с Баку.

Но зачем Эрдоган сейчас заговорил о Крыме? Ведь через неделю он едет в Сочи, на встречу с Путиным — так зачем же раскручивать тему непризнания?

На самом деле Турция никогда не признавала присоединения Крыма к России, а сейчас давит на неё именно потому, что приближается встреча в Сочи. Эрдоган едет торговаться, но не насчёт Крыма, конечно. Турция прекрасно понимает, что вопрос Крыма закрыт навсегда, но у неё с Россией масса спорных тем. Главная из которых сейчас — это ситуация в Сирии, где осталась одна большая провинция, неподконтрольная Асаду, — Идлиб. Его контролируют протурецкие силы, но вечно так продолжаться не может. Сейчас в Турции опасаются, что Россия готовит наступление сирийской армии в Идлибе — и очень этим недовольны. Вот Эрдоган и решил в ответ напомнить России о своих претензиях.

Тем же у нас, кто боится турецкой угрозы (а она, конечно, есть — только для слабой России), можно напомнить о том, как в Турции порой пишут про Россию:

"Россия пытается окружить Турцию военной силой, а также использует в качестве оружия двусторонние торговые отношения, такие как природный газ, туризм, сельхозпродукция... Россия пытается окружить Турцию через Крым на севере и через Сирию на юге и сделать Турцию, которая является членом НАТО, зависимой от неё. Севастополь и Хмеймим являются крупнейшими военными угрозами в этом контексте...

Российская Федерация во главе с Путиным разместила более 70 тысяч военных на базах, созданных вокруг Турции. В то время как крупнейшие военные силы были развернуты в Крыму, второй зоной, где Россия наиболее сильна, стала Сирия. В обеих странах находятся морские, наземные, воздушные силы, при этом военная сила России в Южной Осетии, Абхазии, Армении, Карабахе, Молдове и Ливии также подразумевает окружение и угрозу для Турции. В этой связи обращают на себя внимание военно-политические действия, предпринимаемые Россией совместно с Южным Кипром. С одной стороны, греческая администрация пытается разместить на острове ракетные комплексы С-300, приобретённые у России, с другой — военные корабли российского флота, в частности один из крупнейших российских военных кораблей — «Адмирал Кузнецов», заходят в порт Лимасол"

Вот так вот — не хуже наших алармистов. Действительно ли Россия окружает Турцию? Конечно, нет — Россия продвигает свое влияние в зонах своих жизненных интересов, Россия возвращается. Но у турок это вызывает вполне обоснованные опасения — и даёт возможность кричать о "русской угрозе". Кому? Тем, кто хочет поломать российско-турецкие отношения (в том числе и атлантистам в той же Турции), вернуть их в якобы обычное для них состояние — вражды, конфронтации, а то и войны. Но Путин и Эрдоган за 18 лет не только подняли уровень взаимопонимания и взаимодействия двух стран, но выстроили очень серьёзные личные отношения. Которые прошли даже проверку кризисом 2015–2016 года (после того как на турецко-сирийской границе был сбит наш Су-24) и сейчас сумеют если не договориться, то уж точно не разругаться из-за очередной фазы сирийского кризиса. Потому что понимают, насколько важны русско-турецкие отношения для усиления обеих стран.

Авторы Пётр Акопов