Четвёртая волна пришла: Когда и какие ограничения из-за коронавируса ждать россиянам В России зафиксирован резкий рост заболеваемости ковидом. Только в Москве выявлено 3445 новых случаев. Это почти вдвое больше, чем было вчера, и это рекорд с конца июля. 23 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Эксперты и чиновники говорят о наступлении четвёртой волны коронавируса. Некоторые связывают это с возвращением людей из отпусков и началом учёбы в школах и университетах, другие утверждают, что резкий рост заболеваемости ковидом связан с тем, что люди расслабились и перестали соблюдать предписанные Роспотребнадзором требования. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что это совокупность целого ряда факторов и всё происходящее — только начало.

Мы находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ. Совпадение определённых факторов — сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года — может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября – начале октября Денис Проценко Главврач ГКБ № 40

Ситуация в России

Заболеваемость в России, как показывают цифры, действительно пошла вверх с начала сентября, к середине месяца статистика стала показывать ещё более неутешительные данные. Если до 1 сентября фиксировалось падение количества заболевших каждый день, то сейчас с каждым днём их всё больше. По последним данным, рост составил более полутора тысяч по сравнению с предыдущим днём.

Ситуация в регионах

В некоторых регионах ситуация также ухудшается. Наибольший прирост количества заболевших фиксируется на сегодняшний день в Москве — плюс полторы тысячи. Это почти в два раза больше, чем за предыдущие дни.

По сведениям источников, власти столицы уже задумываются о том, не стоит ли вернуть более жёсткие ограничения, которые применяли в прошлую волну пандемии, — QR-коды. Оперативный штаб в Москве уже собирался по этому поводу, но решение принято не было, однако если темпы роста количества заболевших ковидом будут увеличиваться, то возвращения ограничений вполне можно ожидать.

Заявления чиновников о наступлении четвёртой волны пандемии звучат из многих регионов. Так, министр здравоохранения Карелии рассказал на своей странице "ВКонтакте", что "то, о чём предупреждали врачи, случилось".

Мы отмечаем большое количество тяжёлых ковидных пневмоний даже у молодых людей. Кроме того, CоViD-19 стал хуже поддаваться лечению. К этому добавились новые симптомы, которые ранее у пациентов не наблюдались либо наблюдались в небольшом количестве случаев Михаил Охлопков Министр здравоохранения Республики Карелия

Чиновник обратил внимание, что в эту волну врачи наблюдают у некоторых пациентов быстрое развитие пневмонии с появлением дыхательной недостаточности на 5–6-й день развития болезни. Такого, по его словам, в прошлые волны не было.

Похожая ситуация в Нижегородской области. Там, по заявлению местного министра здравоохранения, четвёртая волна также началась.

Подъём очень быстрый, регистрируется большее число тяжёлых случаев в сравнении с первыми тремя волнами, смертность будет увеличиваться Давид Мелик-Гусейнов Министр здравоохранения Нижегородской области

В связи со сложившейся ситуацией властям регионов приходится наращивать темпы госпитализации и количество ковидных коек. В Санкт-Петербурге, например, на борьбу с пандемией и приём заболевших коронавирусом вернули врачей больницы Святителя Луки, но очередей из скорых, по данным СМИ, избежать всё же не удалось.

Последние дни мы наблюдаем рост числа госпитализаций. За вчерашние сутки к приёмному отделению городской Покровской больницы прибыло 65 машин скорой медицинской помощи, многие пациенты поступают по переводу из стационаров "зелёной" зоны. В августе, начале сентября количество госпитализируемых пациентов составляло 20–25 человек. Идёт явный и логичный рост количества петербуржцев, нуждающихся в госпитализации с коронавирусной инфекцией Ирина Котова Пресс-секретарь городской Покровской больницы

Врачи и чиновники в один голос твердят, что избежать ограничений из-за очередной волны пандемии может вакцинация. На данный момент по стране полностью привито около 41 миллиона человек.

Авторы Алексей Соков