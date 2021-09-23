РФС объявила о назначении Витора Перейры главой судейского департамента
Он обслуживал футбольные матчи с 1980 по 2002 год, работал на двух чемпионатах мира.
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Известный в прошлом португальский арбитр Витор Перейра назначен главой судейского департамента РФС, сообщает пресс-служба союза.
"Работа в российском футболе является для меня новым вызовом, и я хочу поблагодарить руководство РФС за предоставленную мне возможность. Российские арбитры, как мужчины, так и женщины, обладают большим потенциалом, который нам предстоит реализовать. Впереди нас ждёт большая и кропотливая работа, но не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы сможем достичь наших целей и вывести судейство в России на новый уровень", — подчеркнул Перейра.
Как подчеркнул глава судейского комитета Ашот Хачатурянц, опыт португальского специалиста поможет РФС продолжить начатую реформу, направленную на подготовку новых арбитров и переподготовку уже действующих рефери.
Добавим, что на своём посту он сменил венгра Виктора Кашшаи, об уходе которого было объявлено 13 сентября.
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