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Список абьюзера: 11 чудовищных запретов, которые должна была соблюдать девушка, состоящая в токсичных отношениях

Пользовательница "Тиктока" выложила скриншот переписки со своим парнем, который заставлял её придерживаться строгих правил поведения. Среди прочего ей запрещалось приходить домой позже девяти вечера.

26 сентября, 09:00

Скриншоты © TikTok

Девушка, страдавшая от абьюзивных отношений, решила поделиться своим опытом в "Тиктоке". Она выложила список из 11 правил, которые ей навязывал деспотичный парень, пишет The Sun. Скриншот переписки с молодым человеком содержит такие пункты, как запрет на употребление алкоголя и обязательное использование геолокации на телефоне.

Скриншоты © TikTok

Скриншоты © TikTok

Наставления от своего возлюбленного девушка получила перед отъездом в колледж. Она зачитала их вслух на видео, которое выложила в соцсеть. Вот что написал молодой человек:

  1. Не игнорируй меня, когда прочитаешь это.
  2. Никогда не отключай геолокацию на телефоне.
  3. Согласовывай все свои наряды со мной и моей мамой.
  4. Не приближайся к парням ближе чем на восемь метров.
  5. Никакого алкоголя.
  6. Никаких укороченных топов и обтягивающей одежды.
  7. Возвращайся в общежитие не позже девяти вечера и сразу же звони мне по видеосвязи, чтобы я знал, что ты одна.
  8. Никаких студенческих вечеринок.
  9. Не носи одежду других парней.
  10. Не сравнивай размеры своих рук с руками парней, не обнимайся и не целуйся с ними.
  11. Никогда не снимай кольцо, которое я тебе подарил.
Фото © Unsplash / charlfolscher

Фото © Unsplash / charlfolscher

Девушка прокомментировала каждый из 11 пунктов. Видео собрало более 2,7 млн просмотров. На волне его успеха она записала ещё несколько роликов, объясняющих, как выйти из токсичных отношений и где можно получить помощь, если не получается сделать это самостоятельно.

Фото © Unsplash / luzfc

Фото © Unsplash / luzfc

Пользователи Сети встали на сторону девушки: в комментариях её буквально засыпали словами поддержки. "Мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через что-то настолько ужасное", — написал один из пользователей. "Это так страшно", — согласился другой. "Радует, что всё закончилось", — подытожил третий подписчик.

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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