Девушка, страдавшая от абьюзивных отношений, решила поделиться своим опытом в "Тиктоке". Она выложила список из 11 правил, которые ей навязывал деспотичный парень, пишет The Sun. Скриншот переписки с молодым человеком содержит такие пункты, как запрет на употребление алкоголя и обязательное использование геолокации на телефоне.

Скриншоты © TikTok

Наставления от своего возлюбленного девушка получила перед отъездом в колледж. Она зачитала их вслух на видео, которое выложила в соцсеть. Вот что написал молодой человек:

Не игнорируй меня, когда прочитаешь это. Никогда не отключай геолокацию на телефоне. Согласовывай все свои наряды со мной и моей мамой. Не приближайся к парням ближе чем на восемь метров. Никакого алкоголя. Никаких укороченных топов и обтягивающей одежды. Возвращайся в общежитие не позже девяти вечера и сразу же звони мне по видеосвязи, чтобы я знал, что ты одна. Никаких студенческих вечеринок. Не носи одежду других парней. Не сравнивай размеры своих рук с руками парней, не обнимайся и не целуйся с ними. Никогда не снимай кольцо, которое я тебе подарил.

Фото © Unsplash / charlfolscher

Девушка прокомментировала каждый из 11 пунктов. Видео собрало более 2,7 млн просмотров. На волне его успеха она записала ещё несколько роликов, объясняющих, как выйти из токсичных отношений и где можно получить помощь, если не получается сделать это самостоятельно.

Фото © Unsplash / luzfc