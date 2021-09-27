Карты, деньги, звонок Сатане: Как сложилась судьба победителей "Битвы экстрасенсов" 22-й сезон шоу начался с появления блогера и певицы Клавы Коки. "Битва экстрасенсов" продолжает приковывать внимание зрителя к телеэкрану, но за передачей тянется шлейф скандалов и настоящих трагедий. 27 сентября, 11:25 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / ilonanovoselova / namtarenzigall, VK / Алексей Педин

Илона Новосёлова

Илона Новосёлова из седьмого сезона — наиболее загадочная фигура "Битвы экстрасенсов", в чьей жизни правда и вымысел причудливо переплелись. По рождению Андрей Новосёлов в свои 18 лет в 2005 году сменил пол и стал Илоной. Через три года она добралась до финала шестого сезона "Битвы экстрасенсов", однако вскоре ушла из проекта, заявив, что духи запретили ей профанировать дар. Это не помешало Илоне-Андрею снова пройти кастинг и стать фаворитом зрителей в седьмом сезоне.

Сначала Илона говорила, что сверхспособности проявились у неё ещё в детстве, потом в ответ на опровержения со стороны соседей – свидетелей юных лет Новосёловой — она заявила, что именно смена пола сделала её экстрасенсом. По другой версии Илоны, в прошлой жизни она родилась в Священной римской империи германской нации и в 1800-х годах, раскопав древнее захоронение, обрела дар. Как бы то ни было, с 2013 года в жизни Илоны началась чёрная полоса. Сначала её вместе с возлюбленным похитили преступники, потребовавшие выкуп в 7,5 миллиона рублей. В 2017 году жизнь Илоны Новосёловой оборвалась нелепейшим образом после бытовой ссоры.

Намтар Энзигаль

Намтар Энзигаль (по рождению Алексей Варцаба), родившийся в один год с Новосёловой и позиционировавший себя в качестве некроманта и демонтолога, занял четвёртое место в 16-м сезоне "Битвы экстрасенсов". Любовь зрителей завоевал артистизмом, мрачным имиджем и подчёркнутой суровостью, а также тем, что сумел добыть информацию, нужную для прохождения одного из заданий, пообщавшись с кошкой.

Судя по всему, Намтар — мастер на все руки, ведь он также успел поработать администратором у победительницы 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Джулии Ванг, а до этого выполнял подобную функцию в стриптиз-клубе. В 2017 году Намтара обвинили в мошенничестве. К нему якобы обратилась некая Анастасия, попросившая узнать причину гибели отца.

Взаимоотношения не сложились, и мага обвинили в мошенничестве. По словам самого мага, женщина вела себя неадекватно. В 2018 году Намтар обвинил в плагиате свою экс-коллегу Джулию Ванг. По его словам, девушка использовала в своей книге "Никак. Нигде. Никогда" его собственные мысли, ранее опубликованные в Интернете.

Поклонение тёмным силам

Фото © VK / Алексей Педин

Алексей Педин прислал на "Битву экстрасенсов" в качестве портфолио своё фото, на котором он изображён с черепом барана в руке. По его словам, это защитный амулет, который сделала его бабушка-целительница.

Однако магический артефакт ему не помог. Он долго штурмовал "Битву экстрасенсов" в надежде стать участником реалити-шоу. Наконец, в десятом сезоне он попал в четвёрку лидеров. Успехи появлялись небыстро, но упорный юноша пришёл на кастинг 13-го сезона с новым защитным артефактом — крысой Анубисом, и был принят удивлёнными редакторами в шоу, в котором занял шестое место. В настоящее время зарабатывает на жизнь, консультируя людей по чтению карт Таро.

Главный экстрасенс колонии строгого режима

Кадр из телешоу "Битва экстрасенсов"

Юрий Оленин принял участие в девятом сезоне, продержался в программе шесть выпусков, но до финала не добрался. Зрителю он запомнился как глава "космической школы контактёров "Святые хирурги" и считал, что в затоплении подлодки "Курск" виноваты инопланетяне.

Позднее Юрий засветился уже в криминальных хрониках. Организовав контору по оказанию экстрасенсорных услуг под вывеской "Маршруты жизни", "целитель" выманил у доверчивых граждан, которым обещал подкорректировать их судьбы и вылечить от тяжёлых недугов, большие суммы.

Юрий Оленин стал одним из семи "магов" и "целителей", задержанных правоохранителями за мошенничество в ноябре 2014 года. За свои "услуги" он получил три года колонии общего режима.

Идущие к чёрту. Скандал-апофеоз

Фото © Wikipedia

В 2019 году вышел трёхсерийный документальный фильм журналиста Бориса Соболева "Идущие к чёрту", в котором он подверг разоблачению и критике "телевизионных магов", причём две серии посвятил "Битве экстрасенсов". В фильме автор хотел показать, что все так называемые "чудеса", показанные на экране, — подлог и следствие закулисных игр, в которых замешаны организаторы телешоу и миллионные суммы. В фильме проверили способности звёзд "Битвы экстрасенсов" — и многомиллионная аудитория узнала, к примеру, что победительница девятого сезона Наталья Бантеева на самом деле неспособна рассказать о судьбе человека по фотокарточке, а медиум Анатолий Леденёв из двенадцатого сезона видел "события из прошлого" лишь благодаря подсказкам.

Потом случился один из самых громких скандалов в истории программы — в 2020 году ведущего Сергея Сафронова с треском уволили из шоу после 10 лет работы. Это случилось после того, как экс-участница "Битвы экстрасенсов" Алина Вердиш выпустила ролик, в котором утверждала, что экс-ведущий гарантировал ей победу в обмен на взятку.

Чем закончится масштабный эксперимент по поиску сверхспособностей у простых людей — покажет время. Не исключено, что "маги" и "целители" после участия в этой программе снова смогут стать фигурантами уголовных дел.

Авторы Евгений Жуков