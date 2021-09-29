Космические разрушители из предсказаний Нострадамуса: Пять астероидов, которые могут уничтожить Землю В день осеннего равноденствия астероид 2021 NY1 приблизился к Земле на 1,5 млн километров. И хотя это не принесло разрушительных последствий, учёные считают, что угроза ещё не миновала. 28 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Бенну

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Астероид Бенну назван так в честь птицы из египетской мифологии, которая, как и греческий Феникс, символизирует воскрешение. Входит в группу Аполлонов, то есть его орбита пересекает земную с внешней стороны. Открыт он в 2013 году, и на сегодняшний день это самый опасный для нашей планеты астероид. Столкновение с Землёй может произойти 24 сентября 2182 года с вероятностью в 0,04 процента.

Многое зависит от того, попадёт ли Бенну в так называемую гравитационную скважину, иными словами, изменится ли траектория его полёта настолько, что столкновение с Землёй станет неизбежным. Обрушение астероида будет равносильно взрыву в 1150 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это почти в 20 раз мощнее советской "Царь-бомбы", самого внушительного взрывного устройства в истории человечества.

Адский ноунейм. 29075 (1950 DA)

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Астероид из группы Аполлонов, который так и не получил названия. Открытый в 1950 году, он находился под наблюдением учёных всего 17 суток, после чего "ушёл с радаров", и снова засечь его удалось лишь 31 декабря 2000 года. До открытия Бенну "ноунейм" считался самым опасным астероидом. Ближайшая встреча астероида с Землёй состоится в 2032 году, но пройдёт на почтительном расстоянии. Вероятность изменения траектории и удара "по прямой" учёные оценивают как небольшую, но полностью её не исключают.

Если пути космического разрушителя и Земли пересекутся, человечество ждёт резкое изменение климата, гибель большей части флоры и фауны. Такой исход возможен в далёком 2880-м. Вероятность столкновения, согласно данным обсерватории Аресибо, опубликованным в 2013 году, крайне мала, но сбрасывать опасный объект со счетов пока не торопятся.

Апофис. 99942 Apophis (2004 MN4)

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Относится к группе Атонов — астероидов, пересекающих земную орбиту с внутренней стороны. Открытый в 2004 году, он был назван в честь змея-разрушителя из египетской мифологии. В марте этого года пролетел мимо нашей планеты на расстоянии около 17 миллионов километров. Следующая встреча состоится весной 2029-го, и, по расчётам учёных, также ничем нам не грозит. Но это только в том случае, если за это время в космосе ничего не произойдёт.

NASA исключило Апофис из списка опасных астероидов, однако итальянский сервис NEODryS, также занимающийся изучением околоземных объектов, не торопится вычёркивать его из риск-листа. У европейцев Апофис до сих пор имеет маркировку "особый", это значит, что нежелательная встреча опасного гостя с Землёй всё-таки вероятна. По последним данным, мощность потенциального взрыва астероида равняется 506 мегатоннам. В случае падения в море или крупное озеро, наподобие Байкала или Мичиган, Апофис неизбежно спровоцирует цунами, которое сметёт с лица Земли близлежащие города. Обрушение в густонаселённой местности вызовет многочисленные жертвы, однако даже при худшем раскладе говорить о глобальной катастрофе не приходится.

Убийца из группы Амуров. 2010 AU118

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Самый большой объект, указанный в системе прогнозирования ударов Sentry, — диаметр 1,9 километра. С настоящего момента по 2112 год подойдёт к Земле 38 раз, приблизившись на 31 тысячу километров, то есть ближе, чем расположены искусственные геостационарные спутники. Эти сближения являются потенциально опасными, хотя вероятность столкновения невелика. Некоторые сторонники предсказаний считают, что этот астероид был указан в предсказаниях Нострадамуса как объект, из-за которого "небо будет гореть".

Согласно пессимистическому сценарию, столкновение 2010 AU118 с Землёй вызовет катастрофу если не глобального, то регионального масштаба. Приятного мало.

410777 (2009 FD)

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Астероид относится к группе Аполлонов. Размер составляет 472 метра. Последний раз пролетал мимо Земли в конце октября 2015 года. Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится 29 марта 2063-го. В этот день он промчится на расстоянии примерно 1,94 миллиона километров. Наиболее опасный для Земли период — 2185–2198 год. Удар способен вызвать катастрофу регионального масштаба или цунами.

Ранее в ООН заявили , что в настоящее время идентифицировано лишь около 40% значительных по размеру объектов, сближающихся с планетой. Так что катастрофическая пятёрка — капля в море. К тому же, чтобы говорить с уверенностью о вероятности столкновения астероидов с Землёй, нужно учитывать гравитацию Земли, Солнца, а также прочих планет, не забывать про возможный пролёт другого космического тела и эффект Ярковского, то есть вероятность изменения траектории полёта астероида неправильной формы под воздействием солнечного света.

Авторы Евгений Жуков