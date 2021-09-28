Дыра в пространстве: В ближайшем космосе нашли гигантскую полость Астрономы давно наблюдают в этих краях плотные газовые облака, в которых рождаются звёзды, и вдруг с удивлением обнаружили, что эти космические ясли окружают абсолютно пустую сферу. 27 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Как раз осенью на ночном небе достаточно высоко поднимается Орион, хорошо узнаваемое созвездие, по нему неплохо ориентироваться. Справа вверху от него находится созвездие, по форме напоминающее рогатку: древние в нём видели рога свирепого быка. Это и есть Телец. А если посмотреть ещё выше и правее, то там будет мужественный Персей, который в одной руке держит занесённый над головой меч, а в другой — голову Медузы горгоны.

Созвездия Ориона, Тельца и Персея на карте звёздного неба. Фото © infourok.ru

Где-то между героем и быком и прячется таинственная пустота. Она находится, по космическим меркам, недалеко: в 700 световых годах от нас, то есть свет из тех краёв добирается до нас 700 лет. Значит, мы там видим всё таким, каким оно было 700 лет назад. А видим мы там исполинские облака из пыли и газа. С одной стороны — облако Тельца, с другой, соответственно, — Персея. Они очень плотные, и гравитация заставляет сгустки всей этой россыпи собираться, слепляться и, вращаясь, становиться звёздами и планетами. Когда-то (а именно, 4,5 миллиарда лет назад) так родилась и Солнечная система. Кстати, по новым научным данным, изначально самые первые частицы сцепляются друг с другом не силой притяжения, а силой статического электричества — из-за трения. По подсчётам астрофизиков, в облаках Тельца и Персея прямо сейчас рождаются или уже родились сотни Солнечных систем.

И штука в том, что, по большому счёту всё межзвёздное пространство в галактике в той или иной степени полнится такими бесформенными облаками. Они могут быть незаметны, потому что в основном очень разреженные. Где-то газ, где-то твёрдые частицы, где-то всё вместе. Но практически везде хоть что-нибудь материальное да имеется. И вдруг выясняется, что между звёздными колыбелями у Тельца и Персея нет ничего. То есть, конечно, даже абсолютный вакуум кишит квантовыми частицами, но частиц, привычных нам, обыкновенных — с протонами, нейтронами, электронами — там не фиксируется. Пустота. И простирается эта пустота примерно на 500 световых лет. Вот трёхмерная карта, подготовленная Гарвард-Смитсоновским центром астрофизики. Стрелка указывает в сторону Солнца.

Трёхмерное изображение сферической полости между газопылевыми скоплениями в районе созвездий Тельца и Персея. Фото © faun.rc.fas.harvard.edu

Получается, что пустота имеет сферическую форму, а по краям у неё как раз — плотные газопылевые скопления. У учёных есть этому только одно объяснение: возможно, когда-то, давным-давно, миллионы или десятки миллионов лет назад, здесь взорвалась сверхновая звезда. Не исключено, что и не одна. Напомним, взрыв сверхновой — это завершающий этап жизни массивной звезды в том виде, в котором мы её привыкли наблюдать. То есть в ней заканчивается водород (именно он служит термоядерным топливом в звёздах), она раздувается в красного гиганта, а потом с ослепляющей вспышкой сбрасывает с себя всю внешнюю оболочку. Прощальный фейерверк, который виден по всей галактике. Остаётся одно ядро. Оно "схлопывается" либо в нейтронную звезду (пульсар, который бешено вращается и ритмично посылает радиосигналы), либо в чёрную дыру. А оболочка разлетается на невообразимые расстояния. И астрономы полагают, что это и создаёт такие полости, как между Тельцом и Персеем: мощнейшая ударная волна начисто сметает всё вокруг на полторы сотни парсек. Именно поэтому по краям и собираются очень плотные сгустки: это сброшенная оболочка звезды вместе с подметённым ею мусором. Теперь, вероятно, остаётся только найти в середине этой полости хотя бы одну чёрную дыру или пульсар — и тогда не останется никаких сомнений: это погибшая "материнская" звезда, которая оставила после себя целые ясли. Согласитесь, невольно тянет пофилософствовать на тему того, что любой конец — это начало.

Авторы Адель Романенкова