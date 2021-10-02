Лавкрафтовские ужасы в пустыне : Раскрыта тайна "адского колодца" в Йемене Загадочный зияющий провал посреди пустыни испокон веков наводил ужас на местных жителей, и до сих пор ещё никому не удавалось добраться до самого дна. По крайней мере, живым. 1 октября, 21:40 6752 6752 Фото © Twitter / accuweather

Бархут — так это отверстие называется в Йемене. Это слово из древнего, давно умершего химьяритского языка, оно означает "джинны". В принципе, можно перевести и как "духи", потому что джинн — это и есть мифический злой или добрый дух.

"Адский колодец" на востоке Йемена. Фото © YouTube / South China Morning Post

Колодцу миллионы лет, так что легенды о нём вполне могли ходить задолго до возникновения ислама (а это, напомним, VII век). В священной же истории мусульман сказано, что пророк Мухаммед называл Бархут наихудшим источником воды на Земле, и именно потому, что в нём обитают джинны вкупе с душами неверующих. А двоюродный брат пророка Али предрёк, что когда-нибудь все эти души оттуда явятся, и это станет последним днём для человечества. Впоследствии к этому мрачному описанию добавилось множество соответствующих эпизодов: то какой-то правитель решил спрятать в Бархут свои сокровища (логично — им самое место среди грешников и разной нечисти), то кого-то в эту дыру "засосало", то некий путник надумал из этого колодца напиться с фатальными последствиями. Да ещё и запах оттуда идёт просто устрашающий. Так что особо суеверные даже слово "Бархут" произносить боялись. А некоторые и до сих пор боятся. Как рассказал Лайфу один из жителей столицы Йемена Саны, в XXI столетии довольно много его соотечественников по-прежнему убеждены в том, что на востоке страны, недалеко от границы с Оманом, в пустыне Аль-Махра расположен вход в ад.

Впрочем, насчёт летального исхода в целом вполне правдоподобно, только не в том смысле, что "засосёт", а в том смысле, что глубина колодца, как выяснилось, — 112 метров. При этом диаметр входного отверстия — около 30.

Спелеологи уже пытались туда спускаться, но самого дна до недавних пор не достигал никто. Первыми стали исследователи из Oman Cave Exploration Team (команда исследователей пещер Омана). Их было десять человек, восемь спускались по системе тросов, а двое контролировали процесс наверху. Получилось увлекательное путешествие в неизведанное.

Выяснилось, что примерно на половине глубины колодца (на уровне 65 метров под землёй), очевидно, идут подземные воды — потоки просачиваются сквозь стены и стекают вниз водопадами. На дне это выглядит как проливной дождь. Так что вместо адского пекла там царит промозглая сырость. Насчёт инфернального запаха: это от разлагающихся трупов животных. Туда время от времени попадают птицы и прочая живность. Видимо, с такой глубины и на крыльях непросто подняться. А вот и "сокровища султана": такие округлые камешки называются пещерным жемчугом. Нельзя сказать, что они драгоценны, но выглядят очень эффектно. Это результат нудного капания воды на одни и те же места в течение долгих столетий.

Пещерный жемчуг на дне "адского колодца" в Йемене. Фото © YouTube / ANR News / Oman Cave Exploration Team

И среди всего этого ползают змеи. Зловеще, конечно, но в тех краях — дело обычное.

Таким образом, познание снова пролило свет во тьме мракобесия. Осталось прояснить только один вопрос. Возможно, в этой истории он самый главный. Слава науке, это не ворота в преисподнюю, не обиталище джиннов и не тюрьма для душ грешников, но всё-таки что это с точки зрения геологии? Как именно образовался этот идеально вертикальный провал? Обсуждают несколько версий. По одной из них, например, это жерло подземного вулкана. По другой — нечто вроде знаменитых ямальских кратеров. Но геолог и спелеолог, доктор физико-математических наук Алексей Шелепин объяснил Лайфу, что на самом деле всё гораздо проще: это действительно колодец.

Его сформировала падающая вода. Собственно, так большинство пещер и образуется — за счёт водотоков. Промыло водой когда-то. Бывают же пещеры очень древние, образованные потоками воды миллионы лет назад. Вода постепенно вниз спускается, уходит, промывает всё новые и новые ходы в известняке Алексей Шелепин Геолог и спелеолог, доктор физико-математических наук

Учёный рассказал, что похожие колодцы есть по всему миру, один из ярких примеров — пещера Монастырь-Чокрак в Крыму. Название переводится как "монастырский источник", "монастырский родник". У этого колодца абсолютно такое же — карстовое — происхождение и почти такая же глубина, как у Бархута, — 110 метров. Спелеолог подчеркнул, что это далеко не предел: подобные пещеры бывают и 400-метровыми.

Авторы Адель Романенкова