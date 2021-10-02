Кураж и синяки: Почему секс-звезда начала нулевых Анфиса Чехова после развода решила стать коучем После развода телеведущая похудела на 25 килограммов и планирует произвести революцию, которая изменит роль женщин в российском обществе. 1 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Во фразе Анфисы Чеховой "Мужчины сливаются, когда понимают, что я умная" сошлись буквально "волна и камень" — в её интерпретации интеллект — это что-то вроде дополнительного аксессуара, который придаёт женщине значимости в общении с мужчинами. Он планирует заняться коучингом и научить российских женщин любить себя так, как она сделала это сама. При этом телеведущая признаётся, что приняла измену мужа и даже благодарна бывшему возлюбленному, который поднимал на неё руку.

Клубок противоречий

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Недавно Чехова призналась, что её родной отец всю жизнь был для неё настоящим мучителем. Мужчина умер не так давно, но обида в душе телеведущей, кажется, не изжита. Хотя она и говорит, что простила его и призналась ему в любви перед смертью. Противоречия — это вообще про неё, про Анфису Чехову. Первой её любовью стал парень-кришнаит, но отдалась она соседу, с которым ей было "физически приятнее".

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По её мнению, женщины в России избаловали мужиков и должны восстать против домостроительных устоев. При этом сама она примирилась с изменами своего мужа, от которого родила сына, и простила рукоприкладство своему бойфренду Владимиру Тишко. В молодости один из руководителей "Муз-ТВ" склонял её к сексу ради карьеры, но и ему она благодарна за урок. Тем не менее Анфиса идёт вперёд и собирается вдохновить всех россиянок заняться самопознанием и саморазвитием. Как будто этого сейчас так не хватает...

Не инфоцыганство, а коучинг!

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В интервью на канале "Алёна, блин!" Чехова рассказала, что она очень много времени посвятила изучению трудов Фрейда и психологии вообще. При этом она не собирается превращаться в инфоцыганку, а планирует поднять коучинг на другой уровень. Свой личный опыт она считает вполне серьёзным подспорьем, хотя и признаётся, что большая часть историй, которые она рассказывала в программе "Шоу с Анфисой Чеховой", — плод её бурной фантазии. Образ секс-богини, по признанию самой телеведущей, очень часто срабатывает в другую сторону.

Простой парень думает, что он придёт на свидание со мной — и я такая: "Ты чё, плеть не принёс? А чулки? А страпон?!" Почему-то вот так... Анфиса Чехова

У Чеховой этого действительно не отнять, она умеет подать себя и действительно выглядит как бывалая светская львица. Хотя сама уверяет, что внешность для неё не главное, а главное — интеллект.

Я действую на мужчин как Медуза Горгона, они видят меня и столбенеют. Им кажется, что со мной непросто, что я могу в уме посостязаться, в интеллекте, что он может и проиграть... Самое частое предубеждение — это то, что после интимной близости мужчина перестаёт быть мне интересным, как будто я их коллекционирую, тестирую Анфиса Чехова

Не Опра

Но за всей этой бутафорией скрывается обычная израненная женщина. Да, она подняла на щит борьбу с закомплексованностью, но ведь это тоже всего лишь компенсация за собственную изломанную судьбу. Проблема только в целеполагании. Если ты хочешь быть Опрой Уинфри, то ты должна пахать, как Опра Уинфри, и действительно положить свою жизнь на то, чтобы помочь другим. А когда цель — наслаждаться жизнью, постить фото в "Инстаграм" и больше зарабатывать, то тебе просто не поверят, за тобой не пойдут.





Авторы Василий Климов