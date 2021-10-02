Кураж и синяки: Почему секс-звезда начала нулевых Анфиса Чехова после развода решила стать коучем
После развода телеведущая похудела на 25 килограммов и планирует произвести революцию, которая изменит роль женщин в российском обществе.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Во фразе Анфисы Чеховой "Мужчины сливаются, когда понимают, что я умная" сошлись буквально "волна и камень" — в её интерпретации интеллект — это что-то вроде дополнительного аксессуара, который придаёт женщине значимости в общении с мужчинами. Он планирует заняться коучингом и научить российских женщин любить себя так, как она сделала это сама. При этом телеведущая признаётся, что приняла измену мужа и даже благодарна бывшему возлюбленному, который поднимал на неё руку.
Клубок противоречий
Недавно Чехова призналась, что её родной отец всю жизнь был для неё настоящим мучителем. Мужчина умер не так давно, но обида в душе телеведущей, кажется, не изжита. Хотя она и говорит, что простила его и призналась ему в любви перед смертью. Противоречия — это вообще про неё, про Анфису Чехову. Первой её любовью стал парень-кришнаит, но отдалась она соседу, с которым ей было "физически приятнее".
По её мнению, женщины в России избаловали мужиков и должны восстать против домостроительных устоев. При этом сама она примирилась с изменами своего мужа, от которого родила сына, и простила рукоприкладство своему бойфренду Владимиру Тишко. В молодости один из руководителей "Муз-ТВ" склонял её к сексу ради карьеры, но и ему она благодарна за урок. Тем не менее Анфиса идёт вперёд и собирается вдохновить всех россиянок заняться самопознанием и саморазвитием. Как будто этого сейчас так не хватает...
Не инфоцыганство, а коучинг!
В интервью на канале "Алёна, блин!" Чехова рассказала, что она очень много времени посвятила изучению трудов Фрейда и психологии вообще. При этом она не собирается превращаться в инфоцыганку, а планирует поднять коучинг на другой уровень. Свой личный опыт она считает вполне серьёзным подспорьем, хотя и признаётся, что большая часть историй, которые она рассказывала в программе "Шоу с Анфисой Чеховой", — плод её бурной фантазии. Образ секс-богини, по признанию самой телеведущей, очень часто срабатывает в другую сторону.
Простой парень думает, что он придёт на свидание со мной — и я такая: "Ты чё, плеть не принёс? А чулки? А страпон?!" Почему-то вот так...
У Чеховой этого действительно не отнять, она умеет подать себя и действительно выглядит как бывалая светская львица. Хотя сама уверяет, что внешность для неё не главное, а главное — интеллект.
Я действую на мужчин как Медуза Горгона, они видят меня и столбенеют. Им кажется, что со мной непросто, что я могу в уме посостязаться, в интеллекте, что он может и проиграть... Самое частое предубеждение — это то, что после интимной близости мужчина перестаёт быть мне интересным, как будто я их коллекционирую, тестирую
Не Опра
Фото © instagram / achekhova
Но за всей этой бутафорией скрывается обычная израненная женщина. Да, она подняла на щит борьбу с закомплексованностью, но ведь это тоже всего лишь компенсация за собственную изломанную судьбу. Проблема только в целеполагании. Если ты хочешь быть Опрой Уинфри, то ты должна пахать, как Опра Уинфри, и действительно положить свою жизнь на то, чтобы помочь другим. А когда цель — наслаждаться жизнью, постить фото в "Инстаграм" и больше зарабатывать, то тебе просто не поверят, за тобой не пойдут.