Мальчик погиб из-за поедающей мозг амёбы, которую подхватил, играя в фонтане
Ребёнок внезапно начал чувствовать себя плохо, и в больнице у него диагностировали первичный амёбный менингоэнцефалит.
Привычный поход в городской парк закончился для семьи из Техаса, США, страшной трагедией. Маленький мальчик попал в больницу с неутешительными во время пандемии симптомами: высокой температурой, головокружением, а также слабым различением вкусов и запахов. Но медики выяснили, что у мальчика первичный амёбный менингоэнцефалит.
Его вызывает амёба неглерия Фоулера, которая обитает в пресных водоёмах. При попадании в нос она проникает в мозг и вызывает инфекцию, поражающую нервные клетки. Специалисты Центра по контролю и предотвращению заболеваний проверили все места, где мальчик мог заразиться амёбой, и та была обнаружена в одном из детских фонтанов местного городского парка.
Фото © Twitter / Hashtag Elyoum
Власти закрыли и эту площадку, и многие другие для инспекции и дезинфекции. Оказалось, что всему виной стал низкий уровень хлора в воде и работники парка, которые не проверяли состояние воды перед каждым запуском. В питьевой же воде парка амёба отсутствовала. Однако пострадавшей семье эта информация уже была неинтересна — их сын погиб в больнице, пишет Unilad.
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