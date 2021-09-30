Мальчик погиб из-за поедающей мозг амёбы, которую подхватил, играя в фонтане

Привычный поход в городской парк закончился для семьи из Техаса, США, страшной трагедией. Маленький мальчик попал в больницу с неутешительными во время пандемии симптомами: высокой температурой, головокружением, а также слабым различением вкусов и запахов. Но медики выяснили, что у мальчика первичный амёбный менингоэнцефалит.

Его вызывает амёба неглерия Фоулера, которая обитает в пресных водоёмах. При попадании в нос она проникает в мозг и вызывает инфекцию, поражающую нервные клетки. Специалисты Центра по контролю и предотвращению заболеваний проверили все места, где мальчик мог заразиться амёбой, и та была обнаружена в одном из детских фонтанов местного городского парка.

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