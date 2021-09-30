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Мальчик погиб из-за поедающей мозг амёбы, которую подхватил, играя в фонтане

Ребёнок внезапно начал чувствовать себя плохо, и в больнице у него диагностировали первичный амёбный менингоэнцефалит.

30 сентября, 10:57
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Фото © Twitter/AL.com

Привычный поход в городской парк закончился для семьи из Техаса, США, страшной трагедией. Маленький мальчик попал в больницу с неутешительными во время пандемии симптомами: высокой температурой, головокружением, а также слабым различением вкусов и запахов. Но медики выяснили, что у мальчика первичный амёбный менингоэнцефалит.

Фото © Twitter/AL.com

Фото © Twitter/AL.com

Его вызывает амёба неглерия Фоулера, которая обитает в пресных водоёмах. При попадании в нос она проникает в мозг и вызывает инфекцию, поражающую нервные клетки. Специалисты Центра по контролю и предотвращению заболеваний проверили все места, где мальчик мог заразиться амёбой, и та была обнаружена в одном из детских фонтанов местного городского парка.

Фото © Twitter / Hashtag Elyoum

Фото © Twitter / Hashtag Elyoum

Власти закрыли и эту площадку, и многие другие для инспекции и дезинфекции. Оказалось, что всему виной стал низкий уровень хлора в воде и работники парка, которые не проверяли состояние воды перед каждым запуском. В питьевой же воде парка амёба отсутствовала. Однако пострадавшей семье эта информация уже была неинтересна — их сын погиб в больнице, пишет Unilad.

Актёр комнаты ужаса напал на 11-летнего мальчика, пытаясь его испугать, но нож оказался настоящим

Актёр комнаты ужаса напал на 11-летнего мальчика, пытаясь его испугать, но нож оказался настоящим

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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