"Газпром нефть" открыла галерею цифрового искусства в Санкт-Петербурге
Галерея цифрового искусства "Цифергауз" открылась в Санкт-Петербурге 1 октября. Там будут проходить выставки иностранных и российских медиахудожников, кинопоказы, лекции и мастер-классы.
Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"
Находится галерея на острове Новая Голландия. Её задача — помочь креативной индустрии в рамках глобального тренда Международного года креативной экономики, который поддержало более ста стран.
Одновременно с открытием галереи "Газпром нефть" анонсировала запуск акселератора для начинающих российских дизайнеров и художников. Теперь лучшие молодые авторы из разных регионов смогут создать и показать в "Цифергаузе" свои первые персональные выставки.
Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"
Кроме того, ежегодно будет проводиться два-три обновления основной экспозиции с презентацией арт-проектов звёзд цифрового искусства из США, Европы и Японии. Вход на выставки будет бесплатным, так как миссия галереи — сделать лучшие шедевры диджитал-арта со всего мира доступными для всех.
Первым арт-проектом галереи стали "Цифровые двойники". Это коллаборация "Газпром нефти" со всемирно известным российским медиахудожником Максимом Жестковым. Главная идея проекта — дать зрителю возможность увидеть себя глазами искусственного интеллекта и самому стать соавтором шести виртуальных миров. В этом помогает нейросеть. С помощью сенсоров она обрабатывает данные о передвижении гостей галереи, а затем преобразует их жесты и шаги в разноцветные аватары на экранах.
Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"
Наша галерея станет центром большой программы компании по развитию креативных индустрий. Помимо приглашения в Россию звёзд медиа-арта мировой величины команда "Цифергауза" будет поддерживать талантливых авторов из Петербурга и регионов. Уже в следующем году мы объявим конкурс для молодых художников. Победитель получит грант и сможет реализовать в нашем технологичном пространстве свои самые смелые идеи
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