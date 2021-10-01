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"Газпром нефть" открыла галерею цифрового искусства в Санкт-Петербурге

Галерея цифрового искусства "Цифергауз" открылась в Санкт-Петербурге 1 октября. Там будут проходить выставки иностранных и российских медиахудожников, кинопоказы, лекции и мастер-классы.

1 октября, 08:00
<p>Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"</p>

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

Находится галерея на острове Новая Голландия. Её задача — помочь креативной индустрии в рамках глобального тренда Международного года креативной экономики, который поддержало более ста стран.

Одновременно с открытием галереи "Газпром нефть" анонсировала запуск акселератора для начинающих российских дизайнеров и художников. Теперь лучшие молодые авторы из разных регионов смогут создать и показать в "Цифергаузе" свои первые персональные выставки.

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

Кроме того, ежегодно будет проводиться два-три обновления основной экспозиции с презентацией арт-проектов звёзд цифрового искусства из США, Европы и Японии. Вход на выставки будет бесплатным, так как миссия галереи — сделать лучшие шедевры диджитал-арта со всего мира доступными для всех.

Первым арт-проектом галереи стали "Цифровые двойники". Это коллаборация "Газпром нефти" со всемирно известным российским медиахудожником Максимом Жестковым. Главная идея проекта — дать зрителю возможность увидеть себя глазами искусственного интеллекта и самому стать соавтором шести виртуальных миров. В этом помогает нейросеть. С помощью сенсоров она обрабатывает данные о передвижении гостей галереи, а затем преобразует их жесты и шаги в разноцветные аватары на экранах.

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

Наша галерея станет центром большой программы компании по развитию креативных индустрий. Помимо приглашения в Россию звёзд медиа-арта мировой величины команда "Цифергауза" будет поддерживать талантливых авторов из Петербурга и регионов. Уже в следующем году мы объявим конкурс для молодых художников. Победитель получит грант и сможет реализовать в нашем технологичном пространстве свои самые смелые идеи

Елена Илюхина

Член правления "Газпром нефти"

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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