"Газпром нефть" открыла галерею цифрового искусства в Санкт-Петербурге

Находится галерея на острове Новая Голландия. Её задача — помочь креативной индустрии в рамках глобального тренда Международного года креативной экономики, который поддержало более ста стран.

Одновременно с открытием галереи "Газпром нефть" анонсировала запуск акселератора для начинающих российских дизайнеров и художников. Теперь лучшие молодые авторы из разных регионов смогут создать и показать в "Цифергаузе" свои первые персональные выставки.

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

Кроме того, ежегодно будет проводиться два-три обновления основной экспозиции с презентацией арт-проектов звёзд цифрового искусства из США, Европы и Японии. Вход на выставки будет бесплатным, так как миссия галереи — сделать лучшие шедевры диджитал-арта со всего мира доступными для всех.

Первым арт-проектом галереи стали "Цифровые двойники". Это коллаборация "Газпром нефти" со всемирно известным российским медиахудожником Максимом Жестковым. Главная идея проекта — дать зрителю возможность увидеть себя глазами искусственного интеллекта и самому стать соавтором шести виртуальных миров. В этом помогает нейросеть. С помощью сенсоров она обрабатывает данные о передвижении гостей галереи, а затем преобразует их жесты и шаги в разноцветные аватары на экранах.

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"