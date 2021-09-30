Вратаря "Локомотива" дисквалифицировали на два матча за фол в игре с "Химками"

Голкипера сборной России и московского "Локомотива" Гильерме дисквалифицировали на два ближайших матча РПЛ из-за удаления в последней встрече против "Химок". Соответствующее решение было принято КДК РФС.

"За грубую игру он дисквалифицирован на два матча РПЛ", — заявил журналистам глава КДК Артур Григорьянц.