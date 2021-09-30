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Вратаря "Локомотива" дисквалифицировали на два матча за фол в игре с "Химками"

Таким образом, он пропустит встречи красно-зелёных с "Ростовом" и "Рубином".

30 сентября, 12:29
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

Голкипера сборной России и московского "Локомотива" Гильерме дисквалифицировали на два ближайших матча РПЛ из-за удаления в последней встрече против "Химок". Соответствующее решение было принято КДК РФС.

"За грубую игру он дисквалифицирован на два матча РПЛ", — заявил журналистам глава КДК Артур Григорьянц.

Таким образом, вратарь пропустит матч своей команды против "Ростова", который состоится 3 октября, а также игру против казанского "Рубина", которая запланирована на 16 октября.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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