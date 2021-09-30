Блогера с девушкой задержали в Москве после того, как они устроили пикантную съёмку на фоне храма
Для парня, который старается привлечь внимание весьма противоречивыми способами, это не первая подобная выходка.
В Сети разлетелись провокационные кадры из фотосессии блогеров Руслана Бобиева и Аси Акимовой. Парень и блондинка, одетая в куртку с надписью "Полиция", позировали в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного. На одном из снимков девушка присела перед своим спутником, имитируя оральный секс.
Пикантным снимком блогер поделился в одном из своих инстаграм-аккаунтов, который позже удалил. При этом оставил не менее дерзкую подпись.
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Фото © Facebook / Руслан Бобиев
Акимова же закрыла свой инстаграм, но разместила кадры со съёмки в "Тиктоке". "Начиналось всё так красиво, а потом", — подписала она, показав скриншоты оскорбительных и осуждающих комментариев.
В "Фейсбуке" у Бобиева указано, что он учился в школе в деревне Ёгед в Таджикистане, а затем в Москве — в МГУ. Парень и ранее снимал провокационный контент, устраивая драки в публичных местах.
Видео © Telegram / "Плохие новости 18+"
После фотосессии блогера и его подругу задержали правоохранители. В Сети предполагают, что в их отношении могут завести дело об оскорблении чувств верующих.
Комментариев: 1
Так,с дыркой то понятно-курица,айфон13)))Эй Москва,христиане то есть еще там у вас?Выкинуть из страны,пусть у себя там на фоне мечети с ослами развлекается!