НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Блогера с девушкой задержали в Москве после того, как они устроили пикантную съёмку на фоне храма

Для парня, который старается привлечь внимание весьма противоречивыми способами, это не первая подобная выходка.

30 сентября, 14:46
12177

Скриншот © TikTok / 690000i

В Сети разлетелись провокационные кадры из фотосессии блогеров Руслана Бобиева и Аси Акимовой. Парень и блондинка, одетая в куртку с надписью "Полиция", позировали в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного. На одном из снимков девушка присела перед своим спутником, имитируя оральный секс.

Скриншот © TikTok / 690000i

Скриншот © TikTok / 690000i

Пикантным снимком блогер поделился в одном из своих инстаграм-аккаунтов, который позже удалил. При этом оставил не менее дерзкую подпись.

Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить

Подпись к снимку Руслана Бобиева

Фото © Facebook / Руслан Бобиев

Фото © Facebook / Руслан Бобиев

Акимова же закрыла свой инстаграм, но разместила кадры со съёмки в "Тиктоке". "Начиналось всё так красиво, а потом", — подписала она, показав скриншоты оскорбительных и осуждающих комментариев.

Скриншот © TikTok / 690000i

Скриншот © TikTok / 690000i

В "Фейсбуке" у Бобиева указано, что он учился в школе в деревне Ёгед в Таджикистане, а затем в Москве — в МГУ. Парень и ранее снимал провокационный контент, устраивая драки в публичных местах.

Видео © Telegram / "Плохие новости 18+"

После фотосессии блогера и его подругу задержали правоохранители. В Сети предполагают, что в их отношении могут завести дело об оскорблении чувств верующих.

Маше из "Ворониных" скоро 18, но от былой скромности не осталось и следа, а фанаты её не узнают

Маше из "Ворониных" скоро 18, но от былой скромности не осталось и следа, а фанаты её не узнают

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 1

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Товарищ Катц30 сентября, 20:04

Так,с дыркой то понятно-курица,айфон13)))Эй Москва,христиане то есть еще там у вас?Выкинуть из страны,пусть у себя там на фоне мечети с ослами развлекается!

Читаемое

Уголовное дело завели на блогера и его девушку из-за пикантной съёмки у храма в Москве

сегодня в 08:58

Автора скандальной фотосессии на фоне храма арестовали на 10 суток, после чего депортируют из России

вчера в 11:39

В Италии 4 человека насмерть отравились парами при приготовлении домашнего вина

сегодня в 14:33

Мать-наркоманка задушила троих детей, тела малышей в кроватках нашла бабушка

сегодня в 09:33

Бывший владелец Черкизона попросил политического убежища в Черногории

сегодня в 14:28

Новости партнеров

Layer 1