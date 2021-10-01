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Чемпионка мира спустя 11 лет раскрыла, как её изнасиловали, подсыпав в баре наркотик в напиток

Девушка долго не могла рассказать о том, что с ней случилось, продолжая страдать один на один с проблемой.

1 октября, 06:57
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Фото © Instagram / elisechristielikescake

31-летняя британская шорт-трекистка, трёхкратная чемпионка мира Элиз Кристи выпустила автобиографию Resilience ("Стойкость"), где рассказала об ужасном опыте, который ей пришлось пережить. В 2010 году девушку изнасиловали в Ноттингеме, Англия, после чего она была вынуждена долго сражаться с психологическими проблемами, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / elisechristielikescake

Фото © Instagram / elisechristielikescake

11 лет назад, вернувшись с Игр в Ванкувере, конькобежка пошла в бар, где к ней подошёл парень и настоял на том, чтобы угостить её напитком. Ничего не подозревая, девушка сделала несколько глотков и потеряла контроль над телом. Оказалось, злодей подсыпал спортсменке наркотик. А затем, воспользовавшись её беспомощным состоянием, затолкал в такси, увёз с собой и надругался, несмотря на её мольбы.

Я ощутила странную слабость, моё тело вообще не функционировало должным образом. Я пыталась убежать, но не могла. Я падала на пол, а он каждый раз меня настигал, пока не затащил в такси. <...> Как я ни старалась, мои руки не действовали. Я могла извиваться, но не могла встать. В конце концов я просто сдалась и позволила этому случиться. В какой-то момент я, должно быть, потеряла сознание

Элиз Кристи

Фото © Instagram / elisechristielikescake

Фото © Instagram / elisechristielikescake

Элиз очнулась только посреди ночи и сбежала от насильника. Однако в полицию напуганная и морально раздавленная девушка не обратилась.

"Я просто не знала, что делать. Я не хотела говорить маме, потому что знала, как она расстроится", — поделилась спортсменка.

Я всегда думала, что изнасилование — это то, что ты видел по ТВ. Когда кого-то хватают в парке, тащат в кусты, избивают, насилуют и оставляют умирать. Со мной такого не случилось. Меня не избили и не оставили на холоде. Но меня заставили заниматься сексом против моей воли, и в то время я просто не была достаточно зрелой, чтобы понять, что эти два случая равны

Элиз Кристи

Фото © Instagram / elisechristielikescake

Фото © Instagram / elisechristielikescake

Элиз до сих пор пытается привести в порядок ментальное здоровье. Она надеется, что её рассказ поможет другим девушкам, пережившим подобное, не растеряться и не остаться наедине со своей болью.

Располневшую девушку сняли на улице, и никто не понял, что это звезда, которую в 2000-е знал каждый

Располневшую девушку сняли на улице, и никто не понял, что это звезда, которую в 2000-е знал каждый

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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