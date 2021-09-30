Гениальный математик, продавец и топ-менеджер Сбербанка: Чем прославилась Марина Ракова, подозреваемая в афере на 50 млн Бывший замминистра просвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия. Её ищут. Лайф нашёл её следы на Кипре и в Испании. 30 сентября, 19:30 71948 71948 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Серебряков Дмитрий, Алексей Зотов

Похоже, что Ракова подалась в бега. В четверг утром она не явилась на допрос, выключила телефоны и покинула место жительства. На работе она также не появилась. Ракова, сейчас занимающая должность вице-президента Сбербанка, стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Накануне на её рабочем месте и дома прошли обыски.

Если следователи правы в отношении Раковой и дело дойдёт до суда, ей грозит до десяти лет лишения свободы. Дополнительно она может получить ещё штраф на сумму до одного миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трёх лет.

Предположительно, Ракова до сих пор ещё в столичном регионе и не успела покинуть пределы России. Проверяется информация, что бывшей чиновнице может помогать якобы её гражданский муж и сотрудник ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Артур Стеценко.

По версии следствия, Марина Ракова, будучи заместителем министра просвещения России, в 2019 году пролоббировала выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" 150 миллионов рублей в рамках федеральной программы "Учитель будущего" национального проекта "Образование". В качестве подрядчика фонд привлёк Московскую высшую школу социальных и экономических наук (знаменитая Шанинка).

Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка). Фото © Московская высшая школа социальных и экономических наук

В итоге деньги подрядчик освоил, однако, как установила экспертиза, "выполненные подрядчиком работы по качественным характеристикам не соответствуют требованиям, указанным в техническом задании, цель не достигнута, задачи не выполнены, практическое применение не представляется возможным". Проще говоря, проект исполнили только на бумаге, а деньги похитили. Инкриминируемый ущерб — 50 миллионов.

Вундеркинд из Барнаула

Согласно официальной биографии Раковой, она родилась в интеллигентной семье. Её отец служил в спецподразделениях, после этого 20 лет проработал в органах Прокуратуры РФ в качестве следователя, а потом прокурора. В последнее время занимался частной адвокатской практикой и писал фантастические книжки. Мать всю жизнь отдала преподаванию в школе.

Будущая чиновница росла одарённым ребёнком и участвовала в международных форумах, конкурсах и соревнованиях, среди которых Intel ISEF и European contest for young scientists. Кроме того, в её послужном списке научных достижений авторство 30 теорем в области классической планиметрии.

Фото © Минпросвещения России

В 2002-м окончила Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, где изучала фундаментальную математику. Позже обучалась в Алтайской академии экономики и права.

В 2016 году Ракова стала лидером стратегической инициативы "Новая модель дополнительного образования детей". Тогда же она возглавила проектный офис приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", а в 2018 году стала администратором всего проекта.

В своей должности, в частности, занималась созданием детских технопарков "Кванториум". В 2017 году проект получил номинацию "Премии развития". В октябре 2018 года Ракову назначили заместителем министра просвещения РФ, и в этом статусе она проработала до весны прошлого года.

В марте 2020-го Ракова написала заявление об отставке. После приказа премьер-министра Михаила Мишустина на следующий же день вышла на работу в качестве вице-президента Сбера. Здесь она возглавила проект "Цифровые платформы образования", а также дочернее предприятие банка — ООО "Сберобразование".

Марина Ракова и Герман Греф. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Кривая успеха

Ни в одной из опубликованных биографий не указан период между окончанием обучения в вузах и стремительным взлётом карьеры Раковой в Москве. А там тоже есть тёмные пятна.

Лайф выяснил, что, закончив Бауманку, девушка вернулась к себе в Барнаул, но работала вовсе не в сфере образования или науки, а обыкновенным продавцом-кассиром в местной торговой фирме "Горторгодежда".

В это время Ракова ездила на подержанной праворульной машине Toyota Vitz и жила в неприметной панельной хрущёвке на улице Глушкова на окраине Барнаула. Судя по оставшимся в Сети фотографиям из её закрытого аккаунта в одной из соцсетей, она могла состоять в отношениях с человеком, внешне очень похожим на барабанщика местных рок-групп, бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Алтайского края Андрея Волкова. На некоторых фото оба держат одного и того же новорождённого ребёнка.







Волков — личность известная в Барнауле. Помимо музыкальных дарований горожане запомнили его деятельность в сфере ЖКХ, он был владельцем ряда управляющих компаний, занимающихся обслуживанием жилого фонда.

В 2019 году Волкова вместе с директором фирмы "Прогресс плюс" осудили на пять лет за мошенничество — бизнесмен похитил у барнаульцев платежи на сумму 43 миллиона рублей. Считается, что часть этих денег он потратил на пиар-кампанию, чтобы сесть в кресло депутата краевого заксобрания. Кроме того, в 2017 году Волков прошёл процедуру личного банкротства и задолжал кредиторам из Новосибирска крупную сумму денег.

К 2011 году Ракова, возможно, не без протекции, стала коммерческим директором барнаульского филиала сети магазинов "Огни большого праздника". В тот период времени она часто брала деньги в кредит в банках, а также имела проблемы с Федеральной службой судебных приставов из-за просрочек платежей и обилия штрафов ГИБДД.

Научная работа Марины Раковой, которую она писала за рубежом. Фото © Cyberleninka.ru

Рассвет над Средиземным морем

На этом этапе следы Раковой в России обрываются, и в следующий раз на публике она появилась уже как юридический консул греческой фирмы Ilios Peristilon Ltd, расположенной в Афинах. Ракова является соавтором научной работы Алтайской академии экономики и права "Нелегальная миграция в системе трансграничных угроз: к вопросу о проблемах нормативного регулирования миграционных процессов".

Лайф проверил фирмы с таким названием и нашёл подобную на Кипре в городе Лимасол — Peristylon LTD. Директор — Марина Ракова. По тому же адресу нашлась ещё одна фирма под её руководством — Vkaz Mandarinoto LTD.

Кроме того, полная тёзка будущей чиновницы оказалась соучредителем строительной компании в испанской Валенсии (Instalaciones Y Decoraciones Mediterraneo SL). Все эти фирмы закрылись в 2015–2016 годах, и в это же время Ракова снова появилась в России.

© СПАРК

После этого эпизода карьера блондинки пошла круто вверх. В июле 2016 года она возглавила то самое ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", для которого добивалась контрактов на 150 миллионов. В декабре того же года стала учредителем АНО "Кванториум". Затем было кресло замминистра и Сбербанк. В пресс-службе банка уже сделали заявление о том, что дело против топ-менеджера никак не связано с деятельностью финорганизации.

Министерство просвещения появилось в России в мае 2018 года после расформирования Минобрнауки. С момента его создания и по январь 2020 года Минпросвет возглавляла Ольга Васильева. После ежегодного Послания президента РФ Федеральному собранию 15 января тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев распустил правительство. В новый кабинет министров Васильева уже не попала.

Авторы Евгений Кузнецов