Маленький гигант большого секса: Как генералиссимус Суворов шокировал современников любовным пылом Он входит в десятку лучших полководцев всех времён. Как и любой выдающийся человек, он отличался экстравагантностью поступков, а порой вызывал недоумение у начальства и подчинённых. 2 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Суворовский натиск

До определённого этапа никто не верил, что Суворову уготована роль великого полководца. С детства парень отличался слабым здоровьем, и его отец, крестник и денщик Петра I, прочил ему гражданскую карьеру. Но однажды фаворит Екатерины Великой стал свидетелем игры мальчика в солдатики и узрел в нём талант стратега, что стало главным трамплином Александра Васильевича к великому будущему и сделало его равным Александру Македонскому в истории.

Однако ещё раньше в 14-летнем Суворове разглядели другой талант — растопить женское сердце ему удавалось без труда. Просто до поры до времени плотская любовь не столь сильно интересовала будущего генералиссимуса. Познав радости утех с одной из фрейлин, Суворов успокоился и поступил в Семёновский лейб-гвардии полк, где долгое время направлял все свои силы на выстраивание военной карьеры.

Холостяк — новый сезон

До 1774 года Суворов оставался холостяком и женился на дочери отставного генерал-аншефа Варваре Суворовой лишь по велению своего отца, который требовал от него наследников. Брак оказался неудачным. Суворов пропадал в военных походах, любвеобильная жёнушка флиртовала с юношами, а затем и вовсе ударилась во все тяжкие, гуляя направо и налево. Некоторое время Александр Васильевич терпел, потому что был сторонником формулы "Браки заключаются на небесах". А после того как заподозрил, что сын Аркадий не от него, начал настаивать на разводе. Екатерина Великая, прознав о громком скандале в семье у одного из самых почитаемых военачальников, огорчившись, поначалу воспрепятствовала расторжению брака, но супруги всё же разъехались, оставшись в браке лишь формально.

Полководец назначил жене годовое содержание в 1200 рублей и с чистой совестью начал новую жизнь. Сбросив оковы, Александр Васильевич начал жить, как говорят сейчас, на полную катушку. В последние 26 лет жизни позднеспелый Суворов, который большую часть времени проводил в военных походах и учёбе, с лихвой наверстал все радости плотской любви. Он увлёкся нудизмом, испробовал радости группового секса и, нарушив ранее данное им же правило, стал брать любовниц в походы.

Пионер нудизма и великий стратег

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В XIX веке нудизм стал модным поветрием в России и вовлёк в себя самые прогрессивные круги. Но именно Суворов стал пионером этого движения, в 44 года презрев все условности. Даже король Франции Людовик XVIII, известный своими выходками и массовыми оргиями, так писал про Суворова: "Этот полудикий герой соединял в себе с весьма невзрачной наружностью такие причуды, которые можно было бы счесть за выходки помешательства".

Сбросив с себя обязательства брака, Александр Васильевич почувствовал себя живым и удивил многих своих однополчан, которые привыкли считать его образцом целомудрия. Во-первых, он начал проповедовать обнажение на лоне природы как способ продлить жизнь и приумножить "жизненные соки". Это цветочки по сравнению с тем, что будет изложено ниже, но тем не менее командир, как писали подчинённые, "сбросивший портки без всякого стыда", являл собой крайне живописную картину. В одном из походов, когда опасность миновала, Суворов резко сбросил с себя одежду, упал обнажённый в траву и потребовал от своих подчинённых последовать его примеру, заявив: "Раздевайтесь, это же так прекрасно".

Некоторые солдаты и офицеры, не зная, что с этим делать, так и остались стоять истуканами, но другие с радостью последовали примеру командира. Уже потом в беседе за полевым ужином Суворов изрёк, что нудизм даёт солдату 20% боеспособности, а значит, грех сторониться искушения.

Секс с перерывом на походы

После того как Суворов разъехался с женой Варварой, он изменил своим пуританским принципам, но тем не менее продолжал называть это грехом, оправдывая порывы обычной физиологией. Свой донжуанский список великий полководец начал формировать, уже преодолев сорокалетний рубеж. Апогеем его "любовных походов" можно считать взятие крепости Измаил, когда он стал "королём полководцев". Тогда Суворов вошёл во вкус и, по свидетельствам ближайшего круга, включая камердинера-пьяницу Прошку Дубасова, не гнушался ни простыми крестьянками, ни женщинами дворянского происхождения.

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Известно также, что полководец не любил трапезничать один и обычно вкушал пищу в присутствии как минимум пятнадцати соратников. Никогда не сидел во главе стола, предпочитая находиться сбоку, пищу употреблял скромную, потому что она ему полагалась согласно диете, прописанной врачом. Зато в сладострастных утехах Александр Васильевич себе позволял больше, хоть и сохранял удивительным образом некоторые принципы "суворовской трапезы".

Записи свидетельствуют о том, что в оргиях, организованных Суворовым, могло участвовать порядка 20–25 человек. И там он тоже предпочитал находиться не во главе "пира", а в роли участника и наблюдателя. Услаждали участников оргий маркитантки, дворянские дочери и обычные дворовые девки. Иногда благодаря усилиям верного Дубасова удавалось выписывать для утех и зарубежных наложниц.

Последняя утеха

Говард Чендлер Кристи "Нудисты на пляже"

Но за последнее десятилетие XVIII века Суворов значительно сдал. Немолодецкое здоровье, посаженное как в походах, так и благодаря неистовым оргиям, постепенно начало ухудшаться. По одной из версий, происходить это начало по причине сифилиса, который был не новинкой среди сладострастников. Наиболее яркими, судя по воспоминаниям современников полководца, стали итальянский и швейцарский походы русской армии. И хотя в это время забот у Суворова значительно прибавилось, о плотских утехах генералиссимус не забывал и стабильно выписывал себе и своим подчинённым самых разномастных женщин.

Несмотря на жёсткий нрав и регулярную тиранию, после смерти от тяжёлой болезни русского полководца хоронили со всеми почестями. Гренадеры несли гроб с телом Суворова на руках до Александро-Невской лавры, а адъютанты, бывавшие с ним в бою и разделявшие плотские наслаждения, отзывались о нём как о "великом товарище и друге, потерю которого нельзя восполнить".

Авторы Евгений Жуков